-- Incógnitas en SS por Covid-19 --Segob asegura no dejará morir a estados --500 mdp de Duarte en EEUU

DUDAS.- Las interrogantes han aumentado en los últimos días hacia las autoridades en materia de salud en la entidad, más ahora que se presentó el segundo par de decesos por Covid-19 en Juárez; en cuanto al número de pruebas que se han realizado en Chihuahua, las que se hacen a diario y las que están por realizarse.

DUDAS I.- Y es que ni el doctor Arturo Valenzuela, vocero oficial de la Secretaría de Salud para el tema Covid-19, ni la doctora Leticia Ruiz, directora de Salud Preventiva, han dado respuesta concreta, pero sobre todo sincera en lo relacionado con el número de pruebas.

INCÓGNITA.- Está de no creerse, pero ni a los familiares directos de las personas que son diagnosticadas con coronavirus les mandan hacer prueba, cuando la lógica marca que deben hacerlo, para descartar o confirmar nuevos casos; sin lugar a dudas seguirán surgiendo interrogantes y esperemos no se queden en el tintero las respuestas.

PAÍS.- Aunque el Gobierno Federal ha dado la instrucción de que no se realicen pruebas masivas, únicamente a quien presente todos los síntomas de este virus, hoy por hoy cada entidad le está haciendo como puede y quiere, no hay una coordinación y, como sabemos, la Federación utiliza el método centinela, es decir no pruebas masivas; vale la pena mencionar que el mandatario Javier Corral ya ordenó la compra de pruebas PCR.

CORTE.- Ya que hablamos de coordinación, no existe tal a la hora de hacer el corte de casos confirmados, descartados y decesos entre la Secretaría de Salud federal y las entidades, se cree que no hay mucha ciencia para coordinarse y poder unificar la información que a diario se emite en cuanto a casos de Covid-19.

PLAN.- Por cierto, siguiendo en este mismo orden de ideas, resalta que el PAN es hasta el momento el único instituto político en la entidad que ha presentado un plan integral en la que cada secretaría tiene definido qué deben realizar ante la emergencia sanitaria, no así Morena o el PRI, siendo los más visibles.

PLAN I.- Por ejemplo, por disposición de la presidente Rocío Reza, cada secretaría debe acatar lo que el plan de apoyo refiere, en temas de trabajo, solidaridad, instrucción política, seguimiento a sus militantes, el cual, según nos comentan los que saben, ya está en marcha y no se detendrá hasta que haya pasado la crisis de salud, luego vendrá la económica.

COMPROMISO.- Sin definir fechas, montos o descripción de la ayuda, la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dio a conocer ayer a través de su Twitter que hay certeza en los insumos que requerirán los estados para enfrentar los efectos de la pandemia por coronavirus y tendrán todo el respaldo de la Federación; su publicación se dio tras la reunión virtual que el gabinete de seguridad sostuvo con gobernadores de entidades del norte de nuestro país.

MANDATARIOS.- En esta reunión, por teleconferencia, estuvo presente el gobernador Javier Corral, así como sus homólogos de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas y San Luis Potosí.

GABINETE.- Físicamente acompañaron a la funcionaria federal en el recinto, el canciller Marcelo Ebrard; Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana; Almirante Rafael Ojeda, de Marina, y el general Luis Crescencio Sandoval, titular de la Defensa Nacional.

APORTACIÓN.- Recientemente Corral Jurado dio a conocer que la indefinición en los apoyos de parte del Gobierno Federal representaba una gran preocupación para los mandatarios estatales, afiliados a la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN), pues no veían claridad en las aportaciones que la Federación pudiera destinar a los estados.

PETICIÓN.- Por cierto, el pasado 6 de abril, la GOAN urgió al Gobierno Federal a tomar medidas para evitar el colapso de los sistemas de salud estatales, así como atender sus demandas, entre las que se encuentran: un inventario transparente y verídico de la capacidad hospitalaria, pruebas moleculares, mascarillas, además de la asignación de presupuestos adicionales, ventiladores, equipo y medicinas para enfrentar la emergencia.

PRUEBAS.- Por lo pronto, el Consejo Estatal de Salud, con el gobernador Javier Corral al frente, se reunió ayer y entre los acuerdos tomados se decidió comprar, lo antes posible, las pruebas rápidas de PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa), que están aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos de Norteamérica, que tienen un alto nivel de certeza, con el propósito de tener diagnósticos en menor tiempo y evitar la propagación del virus.

PROPIEDADES.- Pues bueno, el Gobierno de Chihuahua anunció que pretenden ir por al menos 50 propiedades del exmandatario César Duarte, ubicadas en Nuevo México, Texas y Florida, las cuales andan rondando los 500 millones de pesos, según información de inteligencia de la Fiscalía General del Estado.

PROPIEDADES I.- De ese tamaño, por decir lo menos, era el poder del ballezano, quien hoy aparece en más memes que en noticias; el gobernador, la Fiscalía y el consejero jurídico aseguran están más cerca del expresidente de la Cámara de Diputados; hablando de memes, el último y más reciente es aquel que dice: “César Duarte viendo cómo todo Chihuahua está encerrado menos él”.