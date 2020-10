--Inicia el colapso de un poder definitivo --Brote de Covid-19 en gobierno --Piden desde la base unidad guinda

SEDE.- Tras cambiar el lugar de la reunión de integrantes de la Alianza Federalista de Gobernadores con senadores del llamado Frente de Contención, debido a las protestas que mantenían afuera de la sede del Senado diversos grupos afectados con la extinción de los 109 fideicomisos, finalmente el encuentro se llevó a cabo ayer en uno de los hoteles de la CDMX.

EXTINCIÓN.- Un día antes, senadores de Morena de la Comisión de Hacienda del Senado hicieron también lo propio en sedes habilitadas fuera del Senado y aprobaron la minuta para la extinción de los 109 fideicomisos y dar así continuidad a la solicitud del presidente Andrés Manuel López Obrador de extinguirlos por supuesta corrupción en sus operaciones.

IMPOSICIÓN.- En la reunión con el grupo de Contención, integrado por congresistas de los partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Acción Nacional y de Movimiento Ciudadano, el gobernador Javier Corral dijo que es muy probable que se imponga la mayoría legislativa en el Senado, no obstante, cuando se imponen por encima de la razón y debajo de la dignidad, es cuando más se requiere dar el debate técnico político, ético y jurídico.

CIENCIA.- Para el gobernador resulta por demás inexplicable y hasta paradójico del proyecto de eliminación de los fideicomisos, el que se está desatendiendo a la propia base de apoyo intelectual que el régimen actual tiene, o tuvo, como principal respaldo en la elección de 2018. Hoy quienes le apoyaron ahora ven cómo afecta a diferentes áreas como el cine, la cultura y sobre todo la ciencia.

DEBATE.- Tal vez no se logre frenar la decisión de acabar con esos fideicomisos, no obstante, como lo señaló Corral Jurado, las reuniones como la que desarrollaron con los gobernadores aliancistas es un ejercicio para que la oposición en el Senado encuentre razones y argumentos para un debate que documente lo que llamó un abuso y atropello al federalismo.

COLAPSO.- “El proyecto de la extinción de los 109 fondos y fideicomisos es un atropello al federalismo y a la institucionalidad democrática, de concretarse será el inicio del colapso de un poder que se cree definitivo en la nación”, quizá fue de las frases más letales arrojadas en la reunión de ayer.

BROTE.- Tras el fallecimiento por Covid-19 del agente José Luis Orozco “Pipen”, escolta del gobernador, comienzan a brotar más contagios dentro del gobierno del estado, incluso algunos que por la naturaleza de su trabajo han estado muy cerca del mandatario estatal y su cuerpo de seguridad.

BROTE I.- Se menciona que hay un escolta más confirmado con el coronavirus; hay infectados dentro de la Coordinación de Comunicación Social, sin embargo este podría ser un brote, pues se habla de cinco. Asimismo hay varios positivos confirmados en la Secretaría de Hacienda del estado y otro más dentro del despacho particular del mandatario.

BROTE II.- En el caso de los trabajadores de la Secretaría de Hacienda, se dice que ya fueron enviados a sus casas para guardar el aislamiento, aun así es preocupante, pues Arturo Fuentes Vélez acudió la tarde de este martes a la torre legislativa para comparecer de manera presencial ante los diputados locales.

AGARRÓN.- Los resultados del proceso electoral de este pasado domingo que se efectuó en los estados de Hidalgo y Coahuila dejaron claras lecturas para todos los partidos políticos, pero sobre fortaleció a un priismo que en Chihuahua se encontraba cabizbajo, a su vez, puso a pensar a los liderazgos, militantes y simpatizantes de Morena.

AGARRÓN I.- De acuerdo con lo que se comenta tras pasillo, en el partido del presidente de México, Morena, las cosas no están bien, sobre todo por los agarrones que se dan los tres principales aspirantes a la gubernatura y que son permitidos por su presidente estatal, a quien no se le conoce un “estate quieto”.

PERFILES.- Los que opinan, aseguran que en este momento para Morena el perfil indicado resultaría el empresario Rafael Espino, quien no tiene deudas pendientes con la justicia, ni aparece en ninguna lista negra, ni está peleado con campesinos, sino por lo contrario, es bien visto por empresarios y diversos sectores; claro, así lo dicen cercanos a él, falta que se manifiestan los crucistas y los loeristas, quienes opinarán lo mismo.

GRILLA I.- Buena grilla se traen los diputados locales Rocío Sarmiento de Movimiento Ciudadano y el coordinador de la bancada guinda local, Miguel Ángel Colunga, con eso de ver quién apoyó primero a la comunidad de Cojahuachi, Guerrero, luego de que dicha población se quedara sin energía eléctrica, perjudicando a decenas de familias.

GRILLA I.- Recordemos que la diputada por el Ddistrito 13, con cabecera en Guerrero, es Rocío Sarmiento, y que el diputado Colunga se encuentra en plena precampaña para ir por dicho distrito, además de que es amigo del alcalde morenista de Guerrero, Carlos Comadurán; hay quienes dicen que la primera fue la diputada, luego otros que fue el diputado. Quien haya hecho la gestión primero ante la CFE lo sabe, y la satisfacción será cuando la paraestatal de la 4T arregle la problemática que les dejó a las familias de esta pequeña población.

UNIDAD.- Luego de los saludos que se han estado enviado varios grupos internos de Morena, tanto nacional como estatal, por la disputa de la presidencia del CEN, aquí en lo local, el consejero estatal Hugo González en una preocupación genuina se puso arrastrar el lápiz y además de enviar un mensaje a los consejeros morenistas, también redactó un texto al que intituló como “Ideario”, en el que les recuerda el porqué de la Cuarta Transformación, que a muchos, a dos años de gobierno, ya se les olvidó.

AUDITORÍA.- Hablando de morenistas, hoy dará a conocer Ernesto Visconti, aspirante de Morena a la diputación por el Distrito 6 federal, una radiografía de la ciudad de Chihuahua que ha venido realizando en los últimos meses, una especie de auditoría en torno a diferentes temas, que van desde los baches, pasos peatonales, pavimento hasta cuellos de botella, entre otros.

AUDITORÍA I.- Como se sabe, Visconti, quien asegura ser de los fundadores de Morena en Chihuahua, desde el año pasado levantó la mano para postularse por la candidatura del sexto federal, pero al hacer esta radiografía municipal, no descarta en dado caso poder pelear también por el octavo federal, según se vayan acomodando los repartos.