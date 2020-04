--Inicia la unidad desde Palacio --Llegan despidos a jefes del IMSS --Amaga CCE con separarse

UNIÓN.- Quien empezó a tejer los hilos en pos del gran acuerdo que se debería construir con los liderazgos y sectores de la sociedad, por los efectos de la pandemia y ante la falta de un llamado a un esfuerzo nacional de parte del presidente de la República, fue el gobernador Javier Corral, pues se reunió en Palacio de Gobierno con los exgobernadores Fernando Baeza y Patricio Martínez, así como con los empresarios Luis Corral y don Samuel Kalisch.

BÚSQUEDA.- Al respecto, Corral Jurado señaló que en la reunión abordaron el plan estatal emergente, construido para enfrentar los efectos del Covid-19 y destacó que buscará a los diversos actores económicos, políticos y sociales, pues es hora de cerrar filas por Chihuahua ante la contingencia sanitaria.

TEMAS.- Sabemos que un viejo lobo de mar como Patricio Martínez y un experimentado político como don Fernando Baeza no salen de sus casas –y no por la edad- para ir a tomar el café, sino que verdaderamente existe un interés que a la vista de todos es el ciudadano, la sociedad, pero es difícil pensar que en una reunión con dos exmandatarios, un gobernador y dos empresarios no se haya hablado de política, de la 4T, y cosas peores.

ENTREGA.- Ahora que la Fiscalía General del Estado se puso a modo para entregar parte de las compensaciones del fiscal y los fiscales de distrito, resultó que siempre no se les descontará a los agentes, pero que sí se le descontará al personal administrativo, no de todos los niveles, pero de jefe de área a coordinador sí viene una reducción de por lo menos el 30%.

ENTREGA I.- Al fiscal general César Augusto Peniche le quitarán alrededor de 50 mil pesos de su compensación, mientras que a los fiscales entre 20 y 30 mil pesos, a los jefes de área o coordinadores se espera que entre 5 y 10 mil pesos, todos incluidos, sin excepciones ni preguntas.

IMPRECISIÓN.- Algunos se inconformaron por la medida tomada en la corporación, ya que en un comienzo se anunció que sería recorte parejo a todo el personal de la Fiscalía y después se echaron para atrás y anunciaron que sólo los fiscales y ahora se dijo que llegarán también a los jefes y coordinadores de departamentos.

AHORROS.- Sin lugar a dudas es una buena causa la del recorte o donativos obligatorios en la dependencia, sin embargo debieron tomar en cuenta las opiniones de todo el personal, ya que muchos deben velar por sus familias y hacer los ahorros necesarios porque dicen viene una crisis económica en todos los ámbitos.

OPCIÓN.- Los que conocen de los donativos obligatorios mencionan que el Tribunal Superior de Justicia abrió la posibilidad de que si alguna persona no quería donar que se le respetara, al igual que si existía una persona que quisiera dar cualquier cantidad pudiera hacerlo sin problemas.

DESPIDO.- Tal y como lo dimos a conocer en este espacio, el Instituto Mexicano del Seguro Social por fin atendió la grilla que se dio al interior de la delegación y subdelegación del Instituto en la entidad, pues ayer corrieron casi a la fuerza a Manuel Chávez, quien ya no tenía nada que ver con la dependencia; él estaba de aviador en ese cargo.

DESPIDO I.- Manuel Chávez fungía como subdelegado en Chihuahua, luego se fue a Parral, pero andaba despachando desde Chihuahua, es decir que aquí en el IMSS había dos subdelegados atendiendo y cobrando algunos morlacos por hacer nada, dicen los que saben del tema.

DESPIDO II.- Luego de la grilla que se le armó por el personal del IMSS, ayer se dio a conocer que lo sacaron del Instituto y ni siquiera recuperó su plaza en Parral, quedándose como el “perro de las dos tortas”, como dice un dicho.

TEMPORAL.- Por otra parte Jorge Óscar Carrillo, encargado de la jefatura de Servicios de Afiliación, impulsó a Iván Camacho a quedarse como encargado de la subdelegación, pero al igual que Manuel Chávez no tardan en retirarlo de su nombramiento, porque dicen tiene un carácter que nadie piensa soportar.

TEMPORAL I.- Dicen que su forma de trabajar hará que lo saquen de la nómina del IMSS, ya que no es sólo un grupo de 10 ó 20 que está en contra de su nombramiento, porque aseguran no saben conducir la administración y además de que al ladrillo al que subió ha comenzado a marearlo.

EXTORSIÓN.- Muchas versiones se han propalado por internet con respecto a la epidemia del Covid-19, pues existen en la red infinidad de versiones, algunas con intereses extraños y otras hasta con el propósito de aprovecharse del momento de angustia que sufren algunas personas a las que les preocupa su seguridad y la de su familia, así que son víctimas de intentos de extorsión o ya cayeron en las manos de gente ventajosa.

FALSOS.- Los rumores circulan libremente junto a remedios falsos contra la enfermedad, en un cúmulo de información o fake news, que no ayudan y sólo siembran la zozobra entre la población, con supuestas alertas sobre casos de personas que son atendidas por Covid- 19, en tal o cual hospital.

BOMBA.- Algunas de las versiones señalan con frecuencia lo que supuestamente sucede en los hospitales del IMSS, tanto en Chihuahua como en Ciudad Juárez, muy especialmente en la clínica 66 ubicada en esa frontera, que al parecer por la falta de información se está convirtiendo en una bomba de tiempo que no tarda en estallar.

ATENCIÓN.- La desinformación y los rumores corren sin que el IMSS dé la cara, para precisar lo que realmente acontece en sus unidades hospitalarias en la entidad, pues se han cerrado a informar y su silencio obedece, al parecer, a órdenes de sus oficinas centrales, en una falsa creencia de que lo que pasa ahí no va a trascender, mientras esta problemática aumenta.

DESLINDE.- Ayer Francisco Santini, presidente del Consejo Coordinador Empresarial capítulo Chihuahua, lanzó un petardazo y aseguró están por deslindarse del CCE nacional, a cargo de Carlos Salazar Lomelín, por “tibio” ante los embates del Gobierno Federal hacia el ala productiva del país.

EJEMPLO.- Pero no sólo eso, puso como ejemplo el trabajo y liderazgo de Gustavo de Hoyos, presidente nacional de Coparmex, donde el mismo Santini dijo que el CCE debería tener un perfil como el de Gustavo para estar al frente, quien aseguró ha sido uno de los críticos y contrapesos de la 4T, vaya, que ha salido a defender al empresariado.

QUIEBRE.- “Entonces nos ha generado una gran división, organismos como los sectores empresariales de Jalisco se han deslindado del liderazgo de Carlos Salazar. Nosotros lo podemos hacer o estamos considerando hacerlo ya. Porque realmente no ha aportado nada para el sector productivo las acciones de este señor (Salazar)”, expresó Santini, veamos si se hace efectivo el deslinde.

PARO.- Precisamente, siguiendo con el hilo productivo, este fin de semana han amenazado varios productores de leche en la entidad tomar carreteras y vías del tren, ante el rechazo de Liconsa y no aceptar el ajuste al precio del litro de leche, ya que en los últimos días se ha visto severamente afectado, y ahora gran parte de los lecheros han resentido los estragos.