--Inicia rebrote de detenidos --Algunos ya fueron a pagar por “adela”

REBROTE.- Con la detención del ex líder nacional de PRI, Cristopher J.B., da por iniciado el rebrote de detenidos exduartistas; más que ser una pieza fundamental para descifrar la “nómina secreta”, es un aviso para aquellos que recibieron o se vieron beneficiados con el dinero que entregaba el exgobernador César Horacio para hacer algunos favores políticos y desvíos millonarios. Fuentes muy bien informadas aseguran que serán cerca de 30 detenidos a lo largo de lo que resta del año e inicio del siguiente.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

DETENCIÓN.- Aunque se han reservado los nombres de las personas que han aparecido en esa lista secreta, existen algunos funcionarios que actualmente se encuentran trabajando en la administración pública y a raíz de esta detención, todo parece indicar que irán por aquellos que se beneficiaron con algunos milloncitos del erario.

NÓMINA.- A Cristopher sólo le han encontrado 2.6 millones de pesos que recibió en pagos de 100 mil pesos mensuales para hacer lo que el exgobernador pidiera, sin embargo, dicen que en esta nómina existen otros personajes, como exdiputados y otros colaboradores de diversos partidos que recibieron más de 10 millones de pesos; tanto cercanos al exdirector del Ichihuv, como exduartistas se encuentran rezando o cruzando a los Estados Unidos, pues saben que están cerca de dormir en Aquiles Serdán.

OLEADA.- Parece ser que antes de que finalice el mes de noviembre, será cuando comience a registrarse esta “oleada” de detenciones, ya que algunos involucrados podrían iniciar algún registro de campaña para el proceso electoral 2021 y podría generar más complicaciones, por lo que deberán poner manos a la obra y forzar las investigaciones para ir por esas piezas que se beneficiaron del dinero a manos abiertas.

PAGOS.- Se sabe que varias personas han reconocido ante la autoridad la obtención indebida de algún dinero y han restituido las cantidades recibidas a favor del erario, es decir, fueron a pagar por “adelantado” lo que en su momento “tomaron”, pero lo más importante es que después de pagar se convirtieron en testigos protegidos. Otros, a pesar de saber de sus conductas ilegales, no han tenido el mismo comportamiento, por lo que es probable que de un momento a otro también se presenten ante los tribunales.

ACUERDO.- Estas mismas fuentes informaron que existía un acuerdo por medio del exgobernador José Reyes Baeza con el gobernador Javier Corral Jurado para que Cristopher permaneciera en libertad y fuera quien “golpeteara” al actual dirigente tricolor Omar Bazán; actualmente el ex líder juvenil priista asesoraba al actual alcalde de Guachochi, Hugo Aguirre, en su camino por la candidatura a la gubernatura; tenía un amparo para protegerse, pero se confió y algo se le escapó, por lo que lo detuvieron.

REVISTA.- Juan Carlos Loera, exdelegado del Bienestar, se sumó a los políticos tramposos que mediante la promoción de alguna revista o medio de comunicación promueven su imagen apareciendo en anuncios espectaculares; a tan sólo cuatro días de haber dejado dicha delegación, ya se puede apreciar un enorme anuncio en donde se publicita una revista, en cuya portada aparece su rostro y su nombre.

REVISTA I.- Con la misma estrategia usada por su rival de partido, el senador Cruz Pérez Cuéllar, es con la que Juan Carlos Loera pretende posicionarse ante el electorado, en tiempos donde aún no está permitido, lo que seguramente representará una denuncia en su contra ante el IEE, por actos anticipados de campaña, a decir de sus propios detractores.