--Intento fallido para “tumbar” a dirigentes guindas --Espino, Conagua y la camisa de once varas…

DESTITUCIÓN.- La convocatoria para llevar a cabo la sesión del Consejo Estatal de Morena reunió ayer a casi a 20 consejeros y se pondría sobre la mesa, el desconocimiento de Omar Holguín como presidente del Consejo por tener un cargo en el gobierno federal, como delegado de la Secretaría de Gobernación en la entidad.

AUSENCIA.- Lo extraño es que no se invitó a todos los consejeros para la destitución, o eso dijeron, por lo pronto al no alcanzar el porcentaje requerido de asistencia, es decir que no hubo el quórum legal, por ende no hubo Consejo.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

DUELO.- Lo que sí es que se ventiló una resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, evidenciando la ilegalidad de la convocatoria, toda vez que la reunión fue realizada por una persona que se ostenta como presidente del Consejo, cuando el cargo le corresponde a Omar Holguín Franco. Duras, las tribus.





***





PRESIDENTE.- En un documento interno con fecha del 31 de enero de 2022 la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia reconoce a Omar Holguín, delegado de Gobernación, como presidente legítimo del Consejo Estatal, que no es lo mismo que el presidente del Comité Ejecutivo Estatal, que ha ejercido el profesor Martín Chaparro.

MULTAS.- De acuerdo con la convocatoria de consejeros del partido guinda –difundida en grupos de WhatsApp—, la asamblea se celebraría el 26 de febrero y para ello, se citaría al delegado de Bienestar, Juan Carlos Loera, a comparecer sobre las multas aplicadas al partido por haber omitido informes de gasto en su precampaña y otras irregularidades durante la contienda a gobernador que dieron origen a la multa de 26 millones de pesos.

INTENTO.- También se sometería a discusión la “renuncia” del presidente del Comité Ejecutivo Estatal, Martín Chaparro; sin embargo, los consejeros solamente pueden revocar el mandato de un integrante del Comité reuniendo las dos terceras partes del consejo y sólo por violaciones graves al artículo 3 del estatuto. Según las fuentes consultadas, no reúnen estas condiciones, ni el quórum legal y la convocatoria no ha sido expedida por el presidente reconocido por los órganos internos.





***





CONAGUA.- Tal como había establecido el compromiso de velar por los intereses de país y sobre todo de Chihuahua, el senador morenista Rafael Espino, exigió a la Comisión Nacional del Agua un reporte detallado de todos los trámites pendientes y rezagados que se relacionan con los mantos acuíferos.

BUROCRACIA.- Espino de la Peña una vez más destacó el caos administrativo que impera en el organismo federal y que a causa de ello, genera confusión entre los usuarios y las organizaciones. Un claro ejemplo de lo que pasa en Chihuahua, pues varios funcionarios federales en la entidad se han empeñado en continuar la guerra con los productores, agricultores y usuarios del agua. Al parecer, no se han enterado que ya se dio paso a una fase de diálogo y concertación.

REZAGOS.- Lo cierto es que desde que inició la actual administración federal, la Conagua tenía un promedio de más de 164 mil expedientes –vale la pena decir que esta cifra ha sido manejada por diferentes funcionarios pero con gran diferencia de números— en situación de rezago en todo el país y que se ha incrementado debido al excesivo burocratismo que impera en el organismo descentralizado.





***





GIRA.- Por cierto, el congresista Rafael Espino ya anunció que como presidente de la Comisión de Economía, retomará las giras por el estado de Chihuahua para sostener diversas mesas de trabajo que conlleven a propuestas que tengan que presentarse en la Cámara Alta.





***





COMERCIO.- De nueva cuente el líder empresarial Edibray Gómez, aprovechó el escenario de la Confederación Mexicana de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia –en la cual, él ya fue presidente del Capítulo Chihuahua— para seguir difundiendo la asamblea nacional de las Cámaras Nacionales de Comercio (Canaco) que se llevará a cabo del 18 al 20 de marzo en la capital del estado, donde buscarán que los más de mil 200 empresarios asistentes se queden un día más en la ciudad y se genere mayor derrama económica.





***





GABINETE.- Quien renovará próximamente su equipo es el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuellar, después de haber cumplido con compromisos y los ajustes naturales dentro de las estructuras políticas.

VILLARREAL.- El nombre que llegará a la frontera es el de Fernando Villareal, operador ex priista y hoy morenista, quien se ha destacado por su operación en las altas esferas de la Ciudad de México. Se dice que Villareal reforzará al equipo e impulsará proyectos que no han podido despegar en Juárez y cuenta con el compromiso para hacerlo, así que próximamente se le verá por esas tierras.





***





TRIBUNAL.- Después de que se dio a conocer que el diputado panista Carlos Olson fue al Tribunal Estatal Electoral para dialogar con algunos magistrados en torno a la resolución, sobre un recurso que interpuso la entonces precandidata María Eugenia Campos en contra de varios funcionarios de la administración pasada; el legislador panista aseguró que no ha visitado ese órgano jurisdiccional electoral.

MAGISTRADOS.- Olson San Vicente indicó que si bien es cierto, mantiene sus respetos hacia el senador Gustavo Madero y algunos ex corralistas, no ha dialogado con los magistrados electorales de ningún tema.

VOTO.- Como se informó en este espacio, fuentes de primer nivel del Tribunal informaron del acercamiento del legislador para conocer el sentido del voto sobre el recurso en contra de Javier Corral, el senador Gustavo Madero, Luis Fernando Mesta y el ex vocero Manuel del Castillo, entre otros, por la violencia política ejercida a la ahora gobernadora, sin embargo, Carlos Olson rechazó que hubiera hablado con alguien del tribunal.