--IP tiende puentes hacia el relevo en la 4T --Estrangulan comandos abasto en tiendas Diconsa

PRIVADA.- La cartera vencida de asuntos y pendientes con la Federación enmarcó ayer la reunión privada de los líderes del Consejo Coordinador Empresarial con los senadores electos Andrea Chávez, Juan Carlos Loera y Mario Vázquez, así como los diputados federales electos Noel Chávez y Alex Domínguez.

GESTORES.- Los representantes de los 18 organismos que aglutinan al CCE, que preside Federico Baeza pidieron a los legisladores ser gestores ante la 4T para que se reconsideren algunas de sus reformas como la que se prevé aplicar al Poder Judicial y a los organismos autónomos, así como políticas públicas ya aplicadas y que no han generado el mejor resultado.

ESCUELAS.- Por parte de la Fechac se insistió en la necesidad del regreso de las escuelas de tiempo completo, mientras que Index reforzó el tema al recalcar la urgente necesidad de devolver la materia de matemáticas en la educación básica, base para las ingenierías y carreras técnicas, indispensables en la industria maquiladora.

SECTORES.- En tanto que el Consejo Estatal Agropecuario puntualizó en que la reforma a la ley de las aguas nacionales afectará especialmente a los pequeños productores y el Clúster Minero, por otro lado, dejó clara la necesidad de devolver el Fondo Minero a los pueblos, ya que es su derecho.

TRAMOS.- En el turno de la CMIC se abordó el sensible capítulo de las carreteras federales que se encuentran en el abandono de mantenimiento, por lo que se instó a los representantes federales de Chihuahua en el Congreso de la Unión a pugnar por mecanismos efectivos para que mejor se entreguen esos tramos al Gobierno del Estado.

TRAMPA.- A partir de que la administración federal no destina recursos a las vías estatales y no obstante, se impide al gobierno local a intervenir por tratarse de caminos que no le corresponden. Y es imperativo atenderlo, pues la afectación ya es generalizada.

REFORMA.- El CCE y la Coparmex se fueron directo con el posicionamiento del sector privado sobre la reforma judicial y reiteró que si bien hay corrupción, se proceda en consecuencia pero no se puede considerar que la elección por voto popular de los magistrados lo saneará y en cambio, sólo politizará a un poder que debe ser ajeno a ello.

INCERTIDUMBRE.- Un tópico que preocupa a empresarios e inversionistas no sólo del país y prueba de ello fue que en cuanto la presidenta electa Claudia Sheinbaum se pronunció a favor de esa reforma, los mercados reflejaron la incertidumbre que eso genera para elegir a México como destino de proyectos.





***





LEGISLADORES.- Los legisladores se comprometieron a defender y consensuar la agenda chihuahuense en la Cámara Alta. Mario Vázquez reafirmó su compromiso con los empresarios, a quienes consideró un engranaje valioso en la construcción del bien común en la entidad. Asimismo, Andrea Chávez quien dijo que estará atenta a las preocupaciones de la clase empresarial para construir una agenda en común.





***





AMENAZAS.- Desde hace dos meses se suspendió el abasto de productos a las tiendas Diconsa en el seccional de Baborigame, del municipio de Guadalupe y Calvo debido a las amenazas de grupos criminales de la zona, lo que ha afectado a más de 500 familias de comunidades como San Juan Nepomuceno, Cinco Llagas, Santa Tulita y Las Fresas, entre otras.

VACÍAS.- Pobladores de la región han comunicado que si bien cuentan con recursos para comprar alimentos, las tiendas se encuentran vacías e incluso si van al seccional por suministros corren el peligro de ser asaltados por civiles armados que los interceptan en carreteras y caminos.

AUXILIO.- Los habitantes serranos pidieron auxilio a las instancias de gobierno y asociaciones civiles para que sea posible el traslado de víveres al seccional y alrededores, ya que al quebrantado libre tránsito por los comandos apostados en las vías de comunicación, se suma que ahora estén al borde de la hambruna.

BABORIGAME.- Nada casual en esa complicada parte de la Sierra Tarahumara, que está enclavada en el llamado triángulo dorado y que en particular, Baborigame es un foco rojo del desplazamiento forzado y justo a mediados de junio pasado sus pobladores se manifestaron para exigir un alto a los enfrentamientos de cerro a cerro y ya se ve que poco ha cambiado el escenario.





***





UACJ.- Hoy la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez llevará a cabo su proceso de elección para determinar quién será su rector(a) de 2024 a 2030 y según se estableció, ha imperado un clima de tranquilidad en los campus.

CONSEJO.- De acuerdo con la agenda, el Consejo Universitario sesionará a las 10:30 a.m. y previo a la votación, los consejeros escucharán un breve mensaje de los cuatro aspirantes. El favorito, según se ha ventilado, es el secretario general Daniel Constandse. Hoy se sabrá.