--JCL renunciará este sábado --Lastre pesado de aviadores

SALIDA.- Ayer corrió muy fuerte el rumor sobre la salida de Juan Carlos Loera de la Rosa de la delegación del Bienestar en Chihuahua, cierto es que este sábado estará renunciando como delegado, pero también es cierto que al menos al cierre de edición de esta columna no había entregado su renuncia a Javier May Rodríguez, titular de dicha secretaría federal.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

SALIDA I.- Luego también circuló muy fuerte la llegada de Bertha Alcalde Luján como delegada estatal del Bienestar, hija de Bertha Luján –presidente del Consejo Nacional de Morena- y Arturo Alcalde, y hermana de Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo del Gobierno de México; el arribo de Bertha Alcalde –secretaria ejecutiva adjunta del Consejo Nacional de Seguridad Pública- hasta ayer por la noche no había sido confirmado, sin embargo es de las cartas más fuertes para suplir a Loera.

SALIDA II.- Con esto Juan Carlos Loera estaría cumpliendo el principal requisito para poder registrarse como precandidato a la gubernatura, que es el dejar el actual cargo en el gobierno federal y poder entrar de lleno en la contienda electoral; se espera entonces que este sábado se haga efectiva su renuncia, y a la expectativa de la nueva delegada.

AVIADORES.- A propósito de lo que publicamos en este espacio ayer en cuanto al posible recorte de muchos de los asesores de los legisladores locales, un par de diputados –muy cuerdos por cierto- manifestaron que en lugar de hacer recortes de gente que verdaderamente trabaja como asesor, mejor den de baja a toda la fuerza aérea que tiene el Congreso del Estado, es decir, a los aviadores.

AVIADORES I.- De entrada que dejaran de depositarle cada mes a los ex diputados locales Rosa María Baray, Miguel Vallejo, Víctor Uribe, Gabriel García, Antonio Andreu, que entre todos ya pesan bastante en las finanzas legislativas, pues desde luego no tienen una beca, son verdaderos sueldos.

AVIADORES II.- Aunado a ellos se encuentran personajes como David Ortega, yerno del director de Coesvi, Carlos Borruel; Orlando Villalobos, exdirector del Instituto Municipal del Deporte; Magaly Holguín, hermana del director de Transporte de la Secretaría General de Gobierno, y una lista más extensa de incluso familias casi completas que se encuentran en la nómina del Congreso, y no necesariamente son los Aguilar, sino otros que dicen trabajar en el piso 13 de la torre legislativa.

DENUNCIAS.- Fermín Ordóñez, aspirante independiente a la alcaldía capitalina, ha tenido éxito con los golpes propinados a la estructura panista-corralista previo al proceso electoral; como un buen operador hace el trabajo que pocos han iniciado para ayudar a la candidatura del PAN de la alcaldesa Maru Campos por la gubernatura, y con las diferentes denuncias en contra de ese partido y en donde el común denominador es el senador Gustavo Madero, confía en que por medio del IEE, la Fepade o la Seido, el senador sea inhabilitado para contender en 2021.

FILAS.- Los diputados federales Mario Mata, Patricia Terrazas, Miguel Riggs, Ángeles Gutiérrez y el senador Gustavo Madero, todos de extracción panista, cerraron filas para sumarse a la exigencia del gobernador Javier Corral al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de que regrese 800 millones de pesos que en su momento fueron invertidos para enfrentar la pandemia, aseguran que ese dinero servirá para solventar un poco la ineficiencia del Insabi.

RIESGO.- “Yo creo que se está buscando tensar la relación social y a mí me preocupa muchísimo ello porque esto puede ser un escenario que dé pie a nuestro país, como nunca se lo había planteado, buscar una perpetuación del actual grupo que detenta el gobierno de la República en el poder por la vía de la polarización, ahora sí que como lo fue haciendo en otro modelo el presidente (Hugo) Chávez, y afinado, en Venezuela”, advertía ayer el mandatario estatal.

RIESGO I.- Pero además, en esta misma advertencia, sentenciaba: “Todos los signos apuntan a generar no un gobierno, sino a tratar de instalar ya un nuevo régimen, bajo sus propias convicciones, ideología, no basado en la Constitución sino fundamentalmente basado en un modelo ideológico, en términos de la política del país”.

ACCIONES.- Así lo hicieron público en una rueda de prensa convocada por la dirigente estatal del PAN, Rocío Reza, en donde cada uno presentó alguna exigencia o señaló alguna carencia por parte de la federación; lamentablemente ninguno presentó una estrategia para que sus posturas dejen de ser sólo reclamos y se conviertan en realidades, pues hasta ahorita los oídos sordos de AMLO hacia los chihuahuenses le han ganado –por ahora- la batalla al gobierno de Chihuahua, por la falta acciones sustentadas jurídica y legalmente de estos últimos.