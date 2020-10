-JEFE ARMADO Y SIN PERMISO -¿LOZOYA, POR EL PAN?

ARMADA.- Ahora que se incrementaron los operativos en el transporte público, salió a relucir la titular del Departamento de Transportes, Angélica Ivonne Muñoz, no precisamente por su trabajo, sino por andar paseándose con arma de fuego cuando su función no lo amerita.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

ARMADA I.- Dicen que la jefa se ampara de una licencia colectiva que tiene en el estado, sin embargo no se encuentra ejerciendo una función de seguridad pública que la realidad de las cosas es un requisito que solicita la Secretaría de la Defensa Nacional.

ARMADA II.- Los propios inspectores de transportes son los que han comenzado a cuestionar si verdaderamente necesita portar un arma de fuego para estar dirigiendo la dependencia desde una oficina, pues su trabajo no amerita recorridos en las calles y mucho menos andar en conflictos con transportistas donde pudiera estar en riesgo su vida.

SUELDO.- Sería el colmo que dentro de sus beneficios también tenga algún doble ingreso económico por ser parte de la Agencia Estatal de Investigación y a su vez estar como jefa de la Dirección de Transportes.

OPERATIVO.- Luego del desalojo de las vías del tren en Estación Consuelo, en Meoqui, resulta que la operación -luego de 60 días de tener tomada dichas vías- se fraguó en el rancho del diputado local del PAN, Jesús Villarreal, donde también estuvo el director general de Gobierno, Joel Gallegos.

OPERATIVO I.- Pero realmente el oficio político y el diálogo lo encabezó don Jesús, quien si bien es cierto en un par de ocasiones anteriores no habían tenido éxito para tales efectos, ahora que ya se cumplió la fecha límite del tratado de agua, sí pudieron concretar la negociación con el líder agricultor Saúl García y los demás del sector primario que sostenían la toma desde hace más de dos meses.

DESTAPE.- Sin duda, el nombramiento de Adrián Sánchez Villegas como coordinador estatal de Movimiento Ciudadano (MC) confirma la candidatura de Alfredo Lozoya a la gubernatura por ese partido, ya que no es coincidencia que se nombre a su mano derecha como coordinador, delegando el trabajo de la coordinación en Ciudad Juárez a Jorge Quintana.

PROYECTO.- Por si quedaba alguna duda de que el nombramiento obedece a la candidatura del “Caballo” Lozoya, Sánchez Villegas lo confirmó en su toma de protesta cuando destacó la frase “la esperanza de Chihuahua cabalga en este nuevo movimiento”, un claro mensaje que destapa al alcalde de Parral y que a su vez, va dando forma al proyecto político que integran actualmente.

ESPECTACULARES.- Además se instalaron espectaculares con las frases: “Chihuahua cabalga” y “¿Estás listo para vivir la caballomanía?”, el primero en un fondo anaranjado del tono que usa Movimiento Ciudadano y el segundo verde azulado.

¿SERÁ?- Si fuera verde pensaríamos que se está pactando algún tipo de alianza con el PVEM, pero más bien es un poco más fuerte que el azul panista, ¿no será que algunos de los integrantes del partido de Gómez Morín harán algún tipo de coalición con Lozoya para que pierda la alcaldesa Maru Campos?

SIN FRENO.- Después de que han dejado correr la candidatura de la alcaldesa, a pesar de los enfrentamientos con el Ejecutivo estatal, sin duda sería una buena opción la alianza de facto, sobre todo ahora que los panistas recobraron fuerza con el movimiento en defensa del agua.

JUÁREZ.- Otro que también se posiciona en estas nuevas definiciones en MC es Rodolfo Martínez, quien de seguir por la misma ruta podría ser el candidato a la alcaldía de Juárez, finalmente fue el suplente de Armando Cabada y administrador de la ciudad.