--Juárez, con el agua al cuello… --Salcido ya ni se asoma por el palacio de cantera

JUÁREZ.- En el fondo, el asunto no es la férrea defensa del delegado del Bienestar Juan Carlos Loera por la política migratoria del presidente Andrés Manuel López Obrador, que insista en que sí se dieron apoyos desde que la caravana de migrantes pisó tierras jimenenses y que no le cuadran las cifras de cuántos son siquiera; la cuestión es que Juárez ya no da para más.

CARAVANAS.- Ni Cruz Pérez Cuéllar como alcalde de la frontera se ha dedicado a pelear con la gobernadora María Eugenia Campos, sino a sumar esfuerzos porque sí que se necesitan para albergar a los miles de extranjeros que ya estaban, más los 2 mil venezolanos instalados desde hace dos meses, aparte de los 1,200 que llegaron ayer procedentes en su mayoría de Nicaragua.

SOPORTE.- Todo ello implica una población flotante para la cual no está diseñada la infraestructura que ya arrastra su propio rezago, además urge dinero que la Federación no abona extra para alimentarlos y darles techo.

REBOTE.- Asimismo, una red de seguridad ya rebasada para garantizar la integridad de los propios fronterizos y el rebote de la criminalidad que usa a los migrantes como “mulas”, vendedores o divisa de tráfico humano. Muchos frentes que atacar para perderse en banalidades.





***





QUIEBRE.- Un evidente rompimiento hay entre el sindicalista Francisco Salcido y la Secretaría General de Gobierno, que dirige César Jáuregui Moreno; se dice que la bronca es resultado de no haber alcanzado mínimos acuerdos en torno a la modernización del transporte público.

DISTANCIA.- Hace dos meses, Pancho Salcido acudía con frecuencia al Palacio de Gobierno y ahora es muy notoria su molestia con la actual administración, pues no sólo ya ni se asoma por ahí, además da declaraciones en contra de la Dirección de Transporte.

DIGNO.- Según el líder del gremio, una de sus principales exigencias era acabar con las extorsiones por parte de los inspectores, pero sólo habla de ello cuando no consigue la tarifa deseada y lo más importante es que estos jaloneos no generen un retroceso para que por fin los chihuahuenses tengan un transporte digno.





***





DEFENSA.- Si alguien está contento en el ámbito judicial es la defensa del exmandatario César Horacio D. J., ya que Javier Corral se encargó de crear una veintena de acusaciones, cuyas carpetas no se fortalecieron y otras se dejaron correr hasta prescribir.

CENIZAS.- Ahí sí, Corral Jurado no puede hablar de vendettas, ya que su Operación Justicia para Chihuahua se fue cayendo a pedazos aun antes de terminar su gestión y por ello rescatar algo hoy en día es como reconstruir sobre las cenizas.

BASTIÓN.- Fue él quien situó en esa operación su bastión del quinquenio y por lo tanto, no hubo obras ni programas que caracterizaran a su periodo que no sea la persecución a César Horacio D. J. y su amplia red de corrupción, de la cual nadie duda pero casi nada se comprobó y sobre los bienes embargados para devolver a los chihuahuenses lo robado, lo que no se murió –como las vacas neozelandesas—, ya perdió valor como los ranchos y quién sabe si hasta la silla del papa Juan Pablo II.

PRESCRIPCIÓN.- El exgobernador Javier Corral la complicó tanto que la Secretaría de la Función Pública nada pudo hacer ante la prescripción de delitos sobre una ley que todavía ni se promulgaba como la de Responsabilidad Administrativa de Servidores Públicos.

CANCILLERÍA.- Mientras la Fiscalía General del Estado lidia con 18 carpetas de investigación penal que intenta negociar con la Cancillería para agregar causas al trámite de extradición y con ello evitar que César Horacio D. J. salga libre, pero de no lograrlo, en el minuto que eso ocurra Corral Jurado dirá que se le dejó ir.





***





TESTIGOS.- Sin embargo, todavía hay otro asunto que el fiscal general Roberto Fierro deberá seguir y es la serie de delitos cometidos para mantener con vida esa operación que incurrió en prácticas como revelar nombres de testigos protegidos.

PROTEGIDOS.- Desde que comenzó la estrategia legal, todo Chihuahua sabía –por ejemplo— que el número 1 era Jaime Herrera, secretario de Hacienda en el gobierno duartista. A la fecha, Corral Jurado sigue usando sus redes sociales y sus artículos en un semanario de circulación nacional para continuar exhibiendo nombres y lanzando acusaciones, incluyendo a la gobernadora Maru Campos y a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Myriam Hernández.

EXFISCAL.- Reacciones que reactiva cada vez que una acción de la Fiscalía no le parece como el proceso en contra del exfiscal de Derechos Humanos, Francisco G. A., denunciado por tortura en los interrogatorios a los duartistas.





***





POSADA.- La posada del Bienestar con la prensa se realizará hoy temprano con un desayuno en un hotel de Ciudad Juárez, sin embargo, ya generó reacciones por la modalidad de la 4T para dejar fuera a la prensa fifí o conservadora, según lo considere la dependencia. Así que todo apunta a que no habrá mucho quórum.