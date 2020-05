--Juárez, de nuevo a la escena nacional --Ahora la disputa por la reapertura del Centro --Cierran plazas en la STPS

DISMINUCIÓN.- Desde su casa, por el aislamiento que se autoimpuso y a la espera de practicarse la prueba para saber si fue contagiado de coronavirus, el gobernador Javier Corral hizo un llamado a disminuir la movilidad de las personas y posponer la celebración por el Día de la Madre, pues -dijo- estamos en una etapa en la que la dispersión del virus es muy alta.

PRUEBA.- De acuerdo con la proyección estimada por las autoridades de Salud, para ayer viernes el número de contagios era superior a los 5 mil; de allí el llamado de Corral a no reunirse para evitar un mayor número de infectados. Al anunciar que dará a conocer oportunamente el resultado de su prueba, que se espera hoy, el gobernador informó que su esposa Cinthia Aideé Chavira también se realizará este examen.

COMISIÓN.- Por cierto, tras el regreso de Clara Torres Armendáriz, ex diputada local del PAN y ex directora nacional del extinto programa de Estancias Infantiles, a la escena nacional, con su participación activa en la agrupación “Por Juárez no más muertes por Covid” y que valió para que el Senado de la República integrara una Comisión Especial de seguimiento a la letalidad del Covid-19 en Juárez, ahora también el Congreso del Estado entrará al tema.

COMISIÓN I.- Uno de los impulsores para que el Congreso local participe en dicha Comisión, o bien integre la propia, fue el diputado morenista Benjamín Carrera, juarense al igual que Clara, quien solicitó a la presidencia del Legislativo, a cargo de René Frías Bencomo, se analice y se apruebe lo antes posible una comitiva de congresistas locales que se sumen a esta labor.

COMISIÓN II.- La idea es que al menos los diputados Benjamín Carrera y el panista Jesús Valenciano lideren la comitiva –más uno que otro legislador juarense que se llegue a sumar- que estaría de cerca con la Comisión Especial del Senado de la República, que tiene la intención de estudiar qué está sucediendo en la frontera chihuahuense al tener la letalidad del Covid-19 más alta del país y de algunas otras naciones más.

INCERTIDUMBRE.- Mientras en el contexto nacional se habla de una próxima reactivación de industrias como la automotriz y aeronáutica, entre otras, que son consideradas por los norteamericanos como esenciales por su lugar en las cadenas de producción; ante esa posibilidad, en Ciudad Juárez, por otro lado, hay incertidumbre en el sector maquilador por la actividad que han tomado ciertas organizaciones y actores políticos que recientemente aparecieron de manera pública a raíz de los fallecimientos por Covid-19 de trabajadores de ese ramo.

INVESTIGACIÓN.- Si bien es cierto que el propósito de investigar los hechos en torno a la muerte de los trabajadores de maquiladoras es justificado, y más cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social los atendió en su mayoría y se ha cerrado a dar la información sobre las víctimas del virus, hay la posibilidad de que se desvíe de su objetivo principal y se utilice para otros fines.

SALIDA.- La mezcla de muy diversos intereses en este tema se torna muy conflictiva por su alto riesgo de politización y más en un momento tan crucial como el de la pandemia, lo que augura una situación difícil por la que habrán de transitar las maquiladoras para lograr su reactivación en sintonía con la cadena productiva norteamericana, lo que puede derivar en la posible salida de algunas plantas y en la pérdida de plazas de trabajo, en una actividad tan importante para Ciudad Juárez.

PLAN.- En este mismo orden de ideas, ya les dijeron a los senadores –por cierto oriundos de Juárez- Bertha Caraveo y Cruz Pérez Cuéllar, así como al panista Gustavo Madero, para que se integren solitos a dicha Comisión del Senado, al ser representantes de la entidad, y lo antes posible presenten un plan integral de apoyo en materia de sanidad y económico, de lo contrario será Juárez una de las ciudades más azotadas por el virus en el país.

PERDIDOS.- Ojalá y también algunos de los legisladores federales de Morena que fueron electos por ciudadanos de Juárez se les ocurra la brillante idea de integrarse a estas dos nuevas comitivas que analizarán la situación especial de Juárez, quizá puedan colaborar en algo, aunque sinceramente resulta difícil, tienen más de un mes como los avestruces, no se sabe dónde están.

INVITACIÓN.- Precisamente Gustavo Madero no ha desaprovechado ninguna invitación que le han hecho de diferentes Comités Directivos Estatales o agrupaciones internas del PAN, así como el sector productivo para dialogar a través de las plataformas digitales sobre la crisis económica y de salud.

INVITACIÓN I.- Ya hizo lo propio en Nuevo León con el organismo empresarial industrial, con el que habló de los impactos económicos derivados del Covid-19; junto con el senador Erandi Bermúdez participó explicando el comportamiento de la economía en México hoy en día; aquí en la entidad estuvo reunido vía virtual con el Consejo de Desarrollo Productivo, donde expuso los “retos y oportunidades de la economía nacional”, y hoy estará con el CDE de Puebla para hablar de los desafíos políticos frente al Covid-19.

GOLPES.- Corrió la sangre al río en la calle Cuarta, donde la eterna disputa por el espacio comercial llegó hasta los golpes, entre los enfurecidos ambulantes que defendían su derecho a ejercer el comercio como forma de vida y los inspectores de Gobernación, quienes cumplían las órdenes de evacuar de negocios no esenciales una de las calles que desde hace décadas ha sido “secuestrada” por puestos de ropa, garnachas, fayuca y que ahorcan la movilidad.

ORDEN.- César Jáuregui Moreno salió a dar la cara por parte del Municipio, y reiteró que la obligación de la administración de Maru Campos es cuidar la salud de los chihuahuenses, para lo que se tomarán las medidas necesarias. También señaló que el retiro no fue “por sus pistolas”, sino en cumplimento de lo ordenado tanto por el Gobierno Federal como el Estatal.

INFORMAL.- Más allá del acaparamiento de la vía pública del comercio informal, las rentas o reventas de puestos, el incremento de casos de coronavirus exige un aislamiento para preservar lo que no se puede comprar con dinero: la vida y la salud de las personas; que si bien es cierto se entiende la necesidad de los ciudadanos por la falta del trabajo, muchos de los presentes adheridos al grupo El Barzón no desaprovecharon la oportunidad para desatar su furia contra los inspectores municipales.

DESPIDOS.- Hasta esta casa editora nos reportan que algunas plazas laborales de la Secretaría del Trabajo federal en la entidad fueron cerradas, el problema se presenta al hacerlo de la noche a la mañana, sin avisar a los más de 15 trabajadores que fueron despedidos temporalmente, a quienes quedaron a deber la última quincena de abril.

DESPIDOS I.- Según comentan los que saben, el motivo del despido fue que el recurso que era utilizado para su pago quincenal ahora será enviado a la Secretaría de Salud federal, pero que no se preocuparan, que regresen en enero para volver a trabajar, situación que desde luego inconformó a los despedidos que se encuentran analizando responder por la vía legal.