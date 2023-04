--Juez deja más incógnitas en la muerte de Ximena… --Abuelos, el escudo de entorno seguro en escuelas

DESAPARECIDOS.- Los que no han sido notorios en las labores de atención ciudadana son los trabajadores del área de ingeniería vial y de movilidad, parecieran desdibujados del mapa de la ciudad frente a carencias en equipamiento que van desde el pintado de los pasos peatonales y carriles hasta el servicio de los semáforos que fallan de manera recurrente, en algunos casos durante meses.

CAMUFLAJE.- Lo anterior sumado a la ausencia de tránsitos en la capital que se evidencia hasta con el uso de señuelos como la patrulla que a diario estacionan en la vialidad La Cantera, entre el periférico De la Juventud y la avenida Washington, donde la dejan con los códigos encendidos y un agente “fantasma”, sólo para que en cuanto los conductores la vean reduzcan la velocidad.

CLIENTES.- En tanto, los oficiales en bicicleta se concentran en la Zona Centro donde en los puntos de mayor tránsito se camina más de lo que se conduce pero no faltan clientes de infracciones al manejar y hablar por celular, por no utilizar el cinturón de seguridad o no dejar monedas en los parquímetros.

OLVIDO.- Pero más allá de las infracciones se dejan en segundo plano las numerosas quejas por los embotellamientos que se generan en el periférico De la Juventud, en la vialidad La Cantera o en la avenida Teófilo Borunda, donde las mañanas y las tardes se han convertido en kilométricas filas y por lo tanto aumentan los accidentes viales que cada día siguen cobrando vidas.





INCÓGNITAS.- Más incógnitas que respuestas quedaron a partir de la audiencia judicial por la muerte de Ximena Sofía ante el fallo del juez que señaló como único responsable de la muerte de la niña de 3 años a Francisco V. P. y no a la madre de la menor, Mónica Karelly O. E. al considerar que ella intentó ayudarla.

DESESTIMÓ.- Una de las pruebas contundentes que desestimó el juez de Control fueron los informes médicos aportados tanto por el Hospital Infantil como el personal forense, en los que se estableció que la niña murió antes de llegar al nosocomio, ya que la hora de muerte fue a las 4 de la madrugada, incluso una hora antes de que su madre se fuera a trabajar.

TIEMPO.- De entrada la premisa de que “cuando me fui a la maquila, ella estaba con vida” no se apega a la línea de tiempo en la reconstrucción de hechos, inclusive la pequeña ya tenía una hora sin vida, ni evitó que en ocasiones anteriores su pareja la golpeara, pues de las 17 lesiones señaladas en la necropsia, la mayoría no eran recientes.

VÍNCULO.- Sería evidente que Ximena fue el blanco de agresiones en más de una ocasión, sin embargo, el juez obvió las contradicciones expuestas en la audiencia inicial y en cambio validó el dicho de una auxiliar de enfermería de la maquiladora donde trabaja Mónica, quien refutó los reportes médicos y forenses. Máxime si además ella no acreditó su conocimiento en la materia y tiene un vínculo cercano con la madre de la víctima.





GENERACIÓN.- Una nueva generación de abuelos vigilantes para las escuelas se incorporó ayer a este programa, que además de ayudar a las labores de seguridad al exterior de los planteles también le brinda oportunidades a los adultos mayores para seguir activos en la comunidad.

ABUELOS.- El alcalde Marco Bonilla les tomó protesta a los 91 abuelitos que fueron capacitados para auxiliar a los alumnos en la entrada y salida de clases, y para saber utilizar las aplicaciones Marca el Cambio y Hola Vecino para solicitar la presencia de la Policía Municipal en los casos que se requiera.

SEGURO.- Cada vigilante, según se indicó, será destinado a una escuela para que realice sus labores de apoyo en la vigilancia para un entorno escolar seguro, recibiendo un apoyo económico a la quincena.





TRES.- Por la zona sur del estado estuvo ayer el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado, Mario Vázquez, para reunirse con el alcalde parralense César Peña y revisar los avances de tres proyectos importantes, los cuales serán apoyados por la gobernadora Maru Campos.

PULMÓN.- Uno es la rehabilitación y colocación de pasto sintético para el Gran Estadio Parral, con lo cual se busca empatar las fechas para el próximo Campeonato Estatal de Beisbol; otro es la inversión que realizará el gobierno del estado para la construcción del Parque Puerta del Tiempo que se busca sea el pulmón de la ciudad.

PERI.- El tercero es el proceso de la licitación para rehabilitar la segunda etapa del Periférico Sur, los cuales a decir del presidente municipal tanto él como el diputado Francisco Sánchez gestionaron y la mandataria estatal les dio el visto bueno.