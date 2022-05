--Junto con militares, llegó grupo de elite -Al fin, habilitan más módulos de canje

SUBSECRETARÍA.- Dentro de las reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo se considera poner en marcha de nueva cuenta, la Subsecretaría de Información y Análisis Político que dependerá de la Secretaría General de Gobierno, a cargo de César Jáuregui Moreno. Como se sabe esa oficina fue prácticamente desmantelada durante el gobierno de Javier Corral.

TITULAR.- Tan avanzadas van las negociaciones para reactivarla que Fernando Reyes, ex diputado local de Movimiento Ciudadano ha manifestado que él será el nuevo subsecretario, lo cual no están tomando a bien desde Palacio de Gobierno, a ver si no le dan una desconocida al también ex dirigente del partido naranja.

COORDINACIÓN.- El patrullaje de cientos de elementos de la SEDENA y Guardia Nacional por calles de la ciudad el fin de semana, llamó la atención de los capitalinos. Al respecto, el alcalde Marco Bonilla puntualizó que su arribo forma parte de la coordinación que existe entre el gobierno estatal, federal y municipal para reforzar la seguridad ante los hechos violentos que han ocurrido.

COMBATE.- Según se estableció, cerca de 400 agentes y soldados permitirán redoblar operativos en el combate a la delincuencia, ya que se sumarán a la labor que ya desempeñan casi 2 mil oficiales de la Guardia Nacional, más policías estatales y municipales.

LOGÍSTICA.- A decir del presidente municipal de Chihuahua es la vía indicada para poder brindar seguridad y tener paz en las principales ciudades, lo cual no es sólo cuestión del conteo diario de homicidios o percepción ciudadana, toda vez que se dice que en el convoy también venía un grupo de elite que realizará labores de inteligencia.

CAPITAL.- Bonilla Mendoza dijo que no hay fecha definida para que los elementos militares abandonen la capital pero el tiempo que permanezcan será aprovechado con labores conjuntas entre los diferentes niveles de gobierno.

UACH.- El doctor Luis Rivera Soto recibirá un reconocimiento de la Universidad Autónoma de Chihuahua por 55 años de impartir cátedra en la Facultad de Derecho, la cual dirigió en dos ocasiones, posee una amplísima trayectoria en la abogacía tanto en lo privado como en cargos públicos hasta ser procurador general de Justicia del Estado.

UACH II.- Asimismo, la máxima casa de estudios otorgará un merecido reconocimiento al doctor Alfredo de la Torre Aranda, gerente de esta casa editora y quien ya fue director de la Facultad de Contaduría y Administración, donde se ha desempeñado como catedrático e investigador durante 35 años ininterrumpidos.

MAESTROS.- En total, la Universidad entregará 207 distinciones por quinquenios a su cuerpo docente de elite, que además de placas conmemorativas recibirá bonos económicos en el marco del Día del Maestro que cae en domingo y por ello, el evento se llevará a cabo el próximo viernes.

CANJE.- A partir de la demanda ciudadana que rebasó la capacidad de atención en las oficinas de Recaudación de Renta para realizar el canje de placas, el secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo dio a conocer que se habilitarán más ventanillas de atención a los contribuyentes.

MÓDULOS.- Al menos en la capital del estado, se instaló un módulo en la Terminal Sur del sistema de transporte público y otro en el Campus 2 de la Universidad Autónoma de Chihuahua. En Ciudad Juárez, se pretende hacer lo mismo.

FLUIDEZ.- Menos mal, ya el sábado se había registrado un conato de pleito contra los empleados públicos ante decenas de usuarios cansados de hacer fila, que no estuvieran abiertas todas las cajas y de ahí, el lento avance para el trámite. Aún así, hasta ayer la Secretaría de Hacienda informó que 23 mil 700 personas ya habían realizado su canje de placas en todo el estado; 6 mil 415 en Ciudad Juárez y 9 mil 228 en Chihuahua capital.

COMANDANTES.- Con lupa están analizando el trabajo y los perfiles de los actuales comandantes de la Policía Vial, por ello no sorprendió que ayer se informara del nombramiento de la agente María Elena Alarcón como comandante de una de las áreas de la corporación.

AUSENCIAS.- Nada casual después de las denuncias de violación contra un agente de Vialidad y que después de ello, coincidentemente un par de comandantes solicitó vacaciones y uno ya no regresó y otro se incapacitó. Al margen de que en el sector del periférico –donde ocurrieron las agresiones sexuales— todos los oficiales asignados fueron transferidos a labores administrativas hasta concluir las investigaciones.

TEPJF.- A raíz de la presentación de la reforma electoral, se puso en pausa el procedimiento de elección para designar a cinco magistrados de salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así lo expuso el magistrado y articulista de esta casa editora, César Wong Meraz, quien ha ido sorteando los diferentes exámenes y filtros para colocarse entre los finalistas. De no haber reforma, seguramente ya se habrían ocupado las vacantes, sin embargo, ahora existe la posibilidad de que sea hasta septiembre la elección.