--La historia política en selfies… --¿Consejeros bloquean a Yanko Durán?

COMPARECENCIAS.- A partir de hoy lunes, inician las comparecencias de los secretarios del gabinete estatal ante la Comisión de Programación y Presupuesto, que preside el diputado Luis Aguilar. Reuniones que comenzarán a las 11 horas con el titular de Hacienda, Jesús Granillo y tres horas después con la secretaria de Innovación y Desarrollo Económico, María Angélica Granados.

AGENDA.- El miércoles le corresponde comparecer a las 10 horas al secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya y ese mismo día a las 13 horas, tocará el turno del titular de Salud, Fernando Sandoval.

EJES.- Los primeros en comparecer fueron seleccionados para abordar los ejes prioritarios que ha establecido la gobernadora María Eugenia Campos, es decir, finanzas sanas y prioridad en la inversión pública en materia de salud, seguridad y desarrollo económico. El tema será justificar las partidas presupuestales, el destino y el impacto social.

TRAMITE.- Sesiones que se anticipan como mero trámite, ya que los funcionarios harán sus presentaciones en una comisión conformada por cinco legisladores, de los cuales cuatro pertenecen al PAN y el otro al PRI, así que el respaldo está prácticamente planchado.





***





SELFIES.- Solía decirse que en política, quien se mueve no sale en la foto, después cambió a quien no se mueve, no sale en la foto y ahora, puede escribirse la historia inmediata a través de las selfies.

ZÓCALO.- En cuestión de cuatro días, se pasó de la imagen de “los presidenciables”, en la cual aparecían el canciller Marcelo Ebrard, la jefa de Gobierno de la CdMx, Claudia Sheinbaum y los gobernadores panistas Maru Campos y Mauricio Vila (Yucatán), así como el mandatario priista Alejandro Murat (Oaxaca), al asistir a la concentración en el Zócalo capitalino por el tercer informe del presidente Andrés Manuel López Obrador.

MARKO.- La fotografía subida a redes sociales por los propios involucrados, molestó al dirigente nacional Marko Cortés, quien reclamó que políticos de Acción Nacional arroparan al jefe del Ejecutivo y se prestaran a tomarse fotografías con quienes son señalados como los presidenciables. Un desayuno después, entre el jefe del partido y los gobernadores que fueron al AMLOFest, se fumó la pipa de la paz.

REUNIÓN.- Con el ánimo de mostrar las mieles sobre hojuelas, Cortés compartió la imagen con Maru Campos, así como los gobernadores de Querétaro, Mauricio Kuri y de Quintana Roo, Carlos Joaquín.

PRESUPUESTO.- Tras lo cual, la mandataria chihuahuense expuso que es fundamental tener una relación estrecha con el Poder Ejecutivo Federal, a ello atribuyó su asistencia al Zócalo, la selfi así como la que se tomó con gobernadoras de Morena y el dirigente de ese partido, al tiempo que agradeció que el presupuesto federal para Chihuahua sea uno de los menos afectados por recortes.

UNIDAD.- Así se llegó el fin de semana al Consejo Nacional del PAN, el cierre de filas con los gobernadores que acudieron al AMLOFest y un mensaje del dirigente nacional: Queremos un PAN moderno, inclusivo, sensible, de causas sociales y abierto a la sociedad.





***





PREFERIDA.- En la Torre Legislativa, trascendió que la bancada blanquiazul está teniendo problemas con la diputada Yesenia Guadalupe Reyes, de las preferidas de la administración pasada y quien renunció al PRD para sumarse al PAN en octubre pasado.

INVESTIGAN.- Y es que la legisladora por el Distrito de Casas Grandes y quien actualmente preside la Comisión de Salud en el Congreso del Estado, es investigada por algunas irregularidades en su paso como alcaldesa del municipio de Casas Grandes.

ESTRENO.- De acuerdo con la fracción legislativa de Morena, que coordina Cuauhtémoc Estrada ya tienen muchos elementos para estrenar con Reyes Calzadías, la ley de juicio político. Si es que se lo comprueban.

CESIÓN.- Entre los aspectos que se desglosan en la investigación está la adquisición de un vehículo línea Suburban, color blanco, placas EMT-6710, modelo 2015, que cedió para uso personal de Javier Corral. Además, supuestamente contrató publicidad en un medio de comunicación de Madera, en plena época electoral y con recursos públicos para promover su campaña a la diputación.

PUESTOS.- De acuerdo con fuentes del Congreso, en las investigaciones a Guadalupe Reyes, también estarían involucrados Poleth Sandoval y Juan Ochoa, extesorera y exsecretario del Ayuntamiento de Casas Grandes. Los mismos que ella promueve con gente cercana a la mandataria estatal para que los nombren recaudadora de Rentas y presidente de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento.





***





IEE.- La presidenta del Instituto Estatal Electoral (IEE), Yanko Durán, enfrenta la parte difícil después de asumir el cargo: Integrar a su equipo de trabajo.

CERRAZÓN.- Con miras a la gobernabilidad del organismo para afianzarse en la toma de decisiones y la conducción del IEE, Durán Prieto libra la cerrazón de la mayoría de los consejeros, quienes patalean cada determinación.

INTERINOS.- En la óptica de los consejeros, la presidenta recibe línea del exfuncionario de la administración duartista José Miguel Salcido Romero y a ello atribuyen su negativa, obligando a Yanko Durán a integrar a sus nuevos funcionarios leales en calidad de interinos.





***





GRILLAS.- Con dos meses en el puesto, ya comenzaron las grillas internas en el Colegio de Bachilleres (COBACH), a cargo de Marco Licón Barraza. Así se ha expuesto con el caso de Laura Olivia Robledo, coordinadora Zona Norte, ya que supuestamente tiene como piedra en el zapato a Marisela Riojas Sánchez, quien se dice cercana al secretario de Educación, Javier González Mocken.

POSICIÓN.- Según personal de Bachilleres, el nuevo director tendrá que colocar a Riojas en la Coordinación Zona Norte y reafirmar a su grupo de operadores, entre los que había designado y quienes traigan consigna.