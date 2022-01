--La UACH al fin, en el Consejo Estatal de Salud --Ni fiscal ni cónsul y la nacionalidad de Corral en duda

SALIDA.- Muy oportuno el nombramiento del doctor Martín Cisneros como titular del Comité de Salud de la UACH, no sólo por estar todavía en medio de una pandemia sino por tratarse de un especialista de primer nivel. La toma de protesta estuvo a cargo del rector Jesús Villalobos Jión y del secretario general, Sergio Facio Guzmán.

SALIDA II.- Ya era necesario hacer este movimiento, pues el ex titular del Comité, Luis Fierro Méndez quedó en ese puesto porque el entonces rector Luis Alberto Fierro, buscó que no quedara fuera de la nómina al quitarlo de Comunicación Social, donde tampoco tuvo un brillante desempeño aun cuando, ésa sí era su área de experticia como periodista.

EXPERTO.- Cisneros Castolo es médico cirujano y partero, especialista en Epidemiología Médica y maestro en Ciencias de la Salud por la UNAM. Es profesor y presidente de la Academia de Investigación en Salud, en la Unidad de Investigación Epidemiológica de Posgrado, de la Facultad de Medicina, además de colaborador en la Unidad de Vigilancia Epidemiológica del Hospital Infantil de Especialidades.

CONSEJO.- Era ilógico que la Universidad, contando con expertos en la materia, tuviera a un comunicador al frente del Comité de Salud, por fortuna la designación se hizo rápida –a poco más de un mes del cambio en la Rectoría— y ya el gobierno estatal invitó al doctor Cisneros a formar parte del Consejo de Salud, el grupo multidisciplinario a cargo de la política anti-Covid en la entidad.

***

RENOVACIÓN.- Con esta sustitución, son ya casi 10 áreas de primer nivel de la máxima casa de estudios que han sido renovadas desde el 26 de noviembre pasado a la fecha. Sergio Facio Guzmán como secretario general al reemplazar primero a Diana Valdez y después a Raúl Sánchez Trillo; luego, Gustavo Macedo en lugar de Ramón Gerónimo Olvera, de Extensión y Difusión.

ROSTRO.- Asimismo, Luis Rubén Maldonado, quien sustituye a Susana Rodríguez en Comunicación Social; Liz Aguilera a la Defensoría de los Derechos de los Universitarios; Óscar Erives a la Coordinación Deportiva en lugar de Hanss Otthoniel Flores y finalmente, Cisneros en el Comité de Salud, más los que faltan. Un nuevo rostro comandado por Villalobos Jión.

***

VISITA.- Quien sigue “sobrevolando” por Palacio de Gobierno es Fermín Ordoñez, ex líder priista capitalino, con sus continuas visitas a la secretaría general de Gobierno, ya que busca reunirse frecuentemente con el titular, César Jáuregui.

DESPACHO.- Ayer se encontró fortuitamente con la gobernadora Maru Campos, quien le preguntó si ya lo había recibido Jáuregui Moreno y Fermín aprovechó para pedirle una audiencia emergente con ella, juntos ingresaron al despacho de la Ejecutiva del Estado para hablar de los pormenores de lo que podría aportar el ex priista al actual proyecto.

***

TULUM.- Anoche se informó del nombramiento de Óscar Aparicio Avendaño, ex comisionado estatal de Seguridad de Chihuahua, como director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en Tulum, Quintana Roo, tras haber sido invitado por el alcalde, Marciano Dzul Caamal.

TULUM II.- Según se supo, fue un acuerdo entre el gobierno local y federal para implementar diversas acciones en materia de coordinación de seguridad. Recordemos que Aparicio es elemento federal activo desde la entonces Policía Federal, hoy Guardia Nacional.

***

NACIONALIDAD.- Buen debate abrió el presidente Andrés Manuel López Obrador, al referir ayer en la mañanera que había invitado al ex gobernador Javier Corral como embajador “nada más que tiene doble nacionalidad y para ser embajador, se requiere tener una nacionalidad, ser mexicano, si se tienen dos hay que renunciar a una”, por lo que de inmediato se reavivaron las discusiones de hace casi seis años cuando fue candidato a la gubernatura y le “achacaban” su nacionalidad estadounidense.

NACIONALIDAD II.- A decir de especialistas en materia constitucional, cualquier persona que cuente con una doble nacionalidad puede ser propuesta para un cargo de elección popular o servicio público, ya que la ley no imposibilita esta acción.

RENUNCIA.- Para que una persona con doble nacionalidad ocupe un cargo público es necesario que renuncie momentáneamente –mientras dura el cargo— a la segunda nacionalidad, es decir, que sólo sea una persona con nacionalidad mexicana y con ello se habilita su oportunidad de cubrir alguna vacante como servidor público.

¿CORTESÍA?.- Sólo que lo anterior deja más dudas que respuestas y al parecer, el ofrecimiento sólo fue de cortesía, ya que AMLO puso como excusa la doble nacionalidad cuando en la Cancillería sabían perfectamente que ése no era un impedimento.

SALUDO.- Seguramente, fue un saludo por haber desairado –supuestamente— la primera invitación que el gobierno federal le hizo a Corral Jurado para encabezar la Secretaría de la Función Pública y que de acuerdo con los trascendidos, el ex mandatario no aceptó hasta que no le dieran más facultades a esa dependencia para actuar de oficio en el combate a la corrupción.

ANUENCIA.- Y más allá de ese discurso entre el presidente de la República y el ex gobernador, lo cierto es que en apego a la ley, cabe preguntarse si al asumir en la gubernatura de Chihuahua hubo algún trámite para renunciar “momentáneamente” a esa nacionalidad estadounidense, ya que en esa época, cuando se cuestionó si podía o no asumir el cargo, nadie se opuso y se destacó que la mitad de los chihuahuenses nacían en El Paso, Texas –como Javier Corral— y crecían en su verdadera tierra.