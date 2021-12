-- La UACh toma rumbo; auditorías “hablarán” -- TEE cambia de titular; magistrada al frente

RUMBO.- El rector de la máxima casa de estudios, Jesús Villalobos Jión, tiene más que claro el rumbo que debe seguir la Universidad. Pero además ha sido enfático en abrir los canales de comunicación, pues asegura estaban completamente bloqueados, y escuchar a los maestros, alumnos, personal administrativo y egresados para tener una discusión amplia de las necesidades universitarias.

REUNIÓN.- Sólo como dato: Los directores de las 15 unidades académicas no habían tenido una sola reunión con el maestro Luis Fierro durante el año, hasta el 26 de noviembre que fueron convocados por el recién electo rector. Además no podían ir a Radio Universidad a entrevistas, pues la orden era no recibirlos para evitar “se candidatearan a la rectoría”, así de rota estaba la comunicación.

REFORMA.- Trabajan también en una reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Chihuahua y poder establecer jurídicamente un sistema de control que limite ciertas funciones que tienen hoy por hoy a la institución en una crisis educativa y financiera. Serán las auditorías –dicho por la autoridad universitaria- las que determinen las responsabilidades y den vista a la Fiscalía, y no “meterán las manos por nadie”.

CAMBIOS.- Ya lo advirtió el doctor Villalobos, seguirán los cambios al interior, pues han detectado ciertas irregularidades en departamentos como el administrativo, construcción, deporte, entre otros. También hubo un ajuste en cuanto a personal operativo, pues se dieron cuenta que había demasiados empleados en pocas oficinas. Ahora trabajan más con menos. Aunado a lo anterior, han comenzado a dar tranquilidad a padres de familia y alumnos, al informar que no perderán semestres los alumnos inscritos en el nuevo modelo, ya que la remediación se llevará a cabo durante su plan de estudios.

ELECTORAL.- El periodo del magistrado Julio César Merino como presidente del Tribunal Estatal Electoral está por concluir. Por ley, la alternancia indica que ahora una mujer debe asumir la titularidad de este órgano jurisdiccional. Es decir, será la magistrada Roxana García Moreno quien asuma la titularidad del TEE, misma que tomó protesta en diciembre del año pasado junto con Hugo Molina.

MUJER.- Según refiere el artículo 299 de la Ley Electoral de Chihuahua, la magistrada o magistrado presidente del Tribunal que se elegirá por el Pleno durará en su cargo tres años, privilegiando la alternancia de género. Desde su creación en 1994, el Tribunal nunca ha sido presidido por una mujer, tampoco ha sido integrado de manera mayoritaria por el género femenino. En 2015 se llegó al absurdo de que sus cinco integrantes fueran hombres, situación que no cambió del todo en 2020 cuando se renovaron dos nuevos espacios y sólo designaron a una mujer.

PLENO.- El Pleno del TEE lo integran: Julio Merino, Hugo Molina, César Wong, Jacques Adrián Jácquez y Roxana García, quien con 20 años de experiencia en materia electoral se suma a las mujeres al frente de los poderes, organismos autónomos y jurisdiccionales, es decir, a la gobernadora Maru Campos, a la presidenta del TSJ Myriam Hernández, a la presidenta del Congreso Local Georgina Bujanda, a la consejera presidente del IEE Yanko Durán y a la magistrada Mayra Arroniz, presidenta del TEJA.

OPERATIVO.- Sin duda, la Policía de Chihuahua será parte fundamental del operativo de seguridad montado para la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que estarán vigilando las calles por donde transite el mandatario federal con mil 50 ojos cibernéticos de la Plataforma Escudo Chihuahua, que ha sido ejemplo hasta para la Policía de Albuquerque.

OPERATIVO II.- Ayer a temprana hora llamó la atención de los paseantes del Centro Histórico el gran número de agentes de seguridad apostados en diferentes puntos de la calle Aldama, Victoria y Libertad. Más tarde, se supo que en Salón 12 de Octubre, de Palacio Municipal, el alcalde Marco Bonilla encabezaba una reunión con los altos mandos de la Policía Estatal, Municipal, Fiscalía y Ejército para trabajar de manera coordinada en el operativo de seguridad de la visita presidencial.

CÉLULA.- A la reunión también estuvieron convocadas autoridades de seguridad de los municipios de Aquiles Serdán y Aldama, por ser puntos de entrada y salida de los delincuentes, pero además trascendió que aparte de los temas de seguridad, las cuatro instancias de seguridad retomarán la célula Covid, por aquello de las fiestas multitudinarias o posadas por la temporada. Los contagios están a la alza y Chihuahua es epicentro de contagios.

NOGALERO.- Raúl Aguilar Padilla, ex recaudador de rentas de Camargo, panista reconocido por toda la región, nogalero de corazón, prometido de la diputada Georgina Bujanda, perdió la batalla ayer luego de pelear hasta el último momento ante las secuelas de la Covid-19. Fue despedido por familiares y amigos. Descanse en paz.