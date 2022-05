--La UTCJ con plantilla radical --Ley de Fomento y Desarrollo Económico, la gran apuesta

HIELO.- Varias personas que atestiguaron la fuerte llamada de atención que el secretario de Educación del Estado, Javier González Mocken le dio al rector de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, Carlos Ortiz Villegas realmente se sorprendieron, ya que en pleno evento público le negó el saludo y le dijo que mañana lunes hablarán largo y tendido.

AFINES.- De lo que se sabe, Ortiz Villegas es de los pocos funcionarios afines al ex gobernador Javier Corral, que permanecen en la nómina gubernamental.

RADICAL.- Hay quienes aseguran que uno de los malestares que trae el titular de Educación es que el rector de la UTCJ se reforzó con una radical plantilla laboral de profesores de la Normal Rural de Saucillo.

***

CONSEJO.- En el evento del Consejo Político Estatal del PRI que se llevó a cabo en el auditorio “Don Ramiro Cota” de la colonia Dale, hubo diversas sorpresas, entre ellas, la presencia de Doroteo Zapata, dirigente de la CTM, quien se hizo acompañar de una comitiva gremial para regresar a la sede de su partido, luego de haber permanecido varios meses alejado de la militancia.

CONSEJO II.- Sin embargo, causó doble asombro, el hecho de levantarse repentinamente y no regresar al Consejo y junto con él una veintena de cetemistas también se retiraron.

***

CAMBIOS.- Alejandro Domínguez, presidente estatal del tricolor realizó algunos cambios en su gabinete de trabajo como el nombramiento del deliciense Guillermo Márquez, a quien designó presidente de la Comisión de Procesos Internos; Óscar Villalobos regresa como secretario técnico del Consejo; Alberto Liceaga en la Secretaría de Elecciones; Andrés Pérez Howlett como secretario Jurídico y Janeth Montes en la Secretaría de Gestión Social.

CONVOCATORIA.- Si bien hubo poder de convocatoria, pues más de mil almas llenaron el auditorio fue interesante observar la ausencia de liderazgos del PRI en la entidad y en las diferentes regiones, faltaron ex gobernadores, ex presidentes del CDE y acudieron pocos alcaldes. Previendo la desbandada que se avecina por parte de renuncias al Consejo como al partido, la jugada del líder estatal Alejandro Domínguez fue acertada y ayer mismo, decenas de priistas rindieron protesta como consejeros estatales.

MENSAJES.- Además, el mensaje del dirigente estatal sin duda tuvo dedicatoria –para Chela Ortiz— al decir que el partido no es de una sola persona, así como para Omar Bazán al decir que “pecado sería entregarse al gobierno en turno”.

***

ASOCIACIÓN.- Por cierto, Zulma Chacón, ex candidata del PRI a diputada federal regresó a las colonias, promesa que hizo sin importar el resultado electoral de la contienda pasada. Ahora, a cargo de la agrupación Woman Up volvió a las colonias del sexto distrito federal con programas de apoyo para las mujeres, donde además ha realizado algunas actividades con internas del Cereso Femenil No. 1.

***

PLAGIO.- Algo bueno ha de estar haciendo la diputada del PAN, Rocío Sarmiento, pues ya van algunas compañeras legisladoras que han seguidos sus acciones o iniciativas, y en lugar de sumarse para unir esfuerzos, optan por la individualidad pero es evidente el plagio. Sólo por citar dos ejemplos.

EJEMPLO.- El primero fue hace algunos meses cuando Sarmiento Rufino presentó una iniciativa para instalar traductores rarámuri en algunas instituciones, sobre todo en materia de seguridad y salud. La semana pasada la congresista priista Ivón Salazar propuso lo mismo.

EJEMPLO II.- Por otro lado, la panista Rosa Isela Martínez acudió a la capital del país y se reunió con funcionarios de la SICT para revisar qué se podía hacer por el mega hundimiento de la carretera Bocoyna a Sisoguichi, cuando Rocío Sarmiento hizo lo propio hace unas semanas.

***

EPICENTRO- . La capital del mundo se convirtió por un día en el epicentro rector de todo el estado, al ser el primer municipio en el que se presentó ante alcaldes de la región sur, empresarios y miembros del Consejo de Desarrollo Regional, la recién aprobada Ley de Fomento y Desarrollo Económico.

GIRA.- Y es que por primera vez, una Comisión de Economía del Congreso Estatal dejó los muros legislativos y optó por iniciar una gira por varios municipios para allegar a la sociedad, los pormenores de una Ley, que tras 10 años pudo reformarse con un enfoque regionalista y fomenta el equilibrio económico en todos los municipios.

PERFILES.- Esto representa el resultado de contar con legisladores con un perfil económico, cultural y turístico como Alfredo Chávez, Luis Aguilar, Isela Martínez y Édgar Piñón, todos con una visión para identificar perfectamente las vocaciones de cada región, a las cuales a través de esa ley se daría un real impulso.

SECRETARIA.- A dicha gira, se le suman los esfuerzos dirigidos por María Angélica Granados, secretaria de Innovación y Fomento Económico; Alejandra Enríquez, secretaria de Cultura y el director de Turismo del Estado, Gerardo Vidales, quienes participaron en los trabajos junto a los congresistas y CODER para entablar acuerdos que incentiven la economía, tras dos años de pandemia.

INVERSIÓN.- En ese contexto, el legislador Piñón anunció para Parral y la región sur, una fuerte inversión de proyectos por más de 260 millones de pesos, derivada de las gestiones desde el Congreso, que se traducirán en infraestructura hospitalaria, puentes, caminos rurales y programas de pavimentación, recurso que cae como anillo al dedo a todos los municipios del distrito 21.