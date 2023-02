--Las cuotas los dividen en Canacintra Juárez --De marchas y otras cosas para defender el voto…

CANACINTRA.- Qué diferencia la alternancia de dirigencia en las delegaciones de Canacintra cuando ocurre en Chihuahua o en Juárez. En la capital se entreteje por lo general, un consenso previo, de modo que se presentan a los aspirantes para llegar a un candidato de unidad, lo que genera un proceso terso y si hay asperezas en el camino, se liman.

CAPITAL.- De esa forma, el jueves pasado se realizó la asamblea en la capital y se designó como nuevo presidente del organismo a Armando Gutiérrez Cuevas para el periodo 2023-24, después de tres gestiones consecutivas de Antonio Valadez García, quien fue un activo representante de los industriales ante el resto del sector productivo así como los tres órdenes de gobierno, la academia y las Organizaciones de la Sociedad Civil.

FRONTERA.- Mientras en Juárez, la asamblea se realizará el próximo miércoles con dos principales candidatas Claudia García e Isela Molina para suceder a Jesús Manuel –mejor conocido como Thor— Salayandía quien también ha sido un fiel activista empresarial y que se ha distinguido por tratar de poner orden en casa, es decir, en la cámara.

CUOTAS.- Según estableció en días pasados el todavía líder industrial, 130 de 800 agremiados están al corriente en sus cuotas a Canacintra Juárez y eso no sólo implica que serán los que puedan votar, sino que la sucesora sólo representará al 16% de los afiliados e incluso, trascendió que una de las aspirantes forma parte de ese 84% que no ha pagado y tuvo que inscribirse por otra empresa que no es la que representa.

CUOTAS II.- Entre los requisitos para postularse destaca haber sido vicepresidente, consejero nacional, tener algunos años trabajando en la cámara y no deber cuotas, lo cual resulta una obviedad. No obstante, parece no ser el único problema pues se expuso que la mitad de los consejeros en la frontera tampoco están al corriente en las cuotas.

GANCHO.- Y una de dos, o los industriales juarenses no se sienten representados por la Canacintra o hay que redoblar el esfuerzo de la organización para ofrecer una cartera interesante de gestiones que recupere de entrada a esos 670 agremiados –incluyendo consejeros— y entonces ir por más.

*

HOMICIDIOS.- Serán los ecos todavía de lo ocurrido en el Cereso #3 de Juárez desde el primer del día del año, los enroques de los grupos criminales ante las “bajas” y será el sereno por los operativos policiacos que se realizan tanto en el penal como en la ciudad pero entre el miércoles y ayer se cometieron 17 homicidios.

CUARTO.- Ese cuarto lugar nacional en la tasa de asesinatos que ayer se enfatizó en la mañanera del Jefe del Ejecutivo Nacional, en lo que al estado respecta prácticamente más de la mitad de los casos están suscitándose en la frontera a un ritmo de tres o más por día sólo en lo que va del mes.

RELOJ.- A dos semanas de la llegada de Carlos Manuel Salas a la Fiscalía Zona Norte queda claro que puede hacer maravillas pero no milagros, él mismo se comprometió a dar resultados rápidos y efectivos hasta le puso fecha, 100 días. Así lo espera la población juarense, a la que se suele distinguir por su resiliencia y hay que cuidar que no se agote esa capacidad.

*

VOTO.- Al Plan B de la reforma electoral orquestada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido, Morena; en la óptica de Carlos Reyes, coordinador de Sí por México en Chihuahua, el Plan C será como su inicial lo marca, la ciudadanía.

DEFENSA.- A estas alturas ya se agotaron todos los recursos legislativos de los partidos de oposición para frenar la iniciativa desde las cámaras. Queda la batalla jurídica y el clamor social por defender el derecho al voto y las instancias que lo garanticen.

LITIGIOS.- En los litigios vendrán tres frentes, los de funcionarios públicos como los propios legisladores y gobernantes, el personal afectado del INE y los habitantes de cada ciudad interesados en sumarse a las denuncias colectivas para alcanzar el objetivo de que se declare inconstitucional.

MARCHA.- Ésa será parte de la labor de difusión por parte de asociaciones civiles como Sí por México que el domingo 26 de febrero están convocando a la segunda marcha para defender al INE y el voto como como un derecho político electoral de una sociedad. Hasta ahora, ya está confirmada la participación de 50 ciudades del país y la de mexicanos en el extranjero desde Estados Unidos, España y Reino Unido.

JÓVENES.- Y es que ya con el “callo” de la primera movilización se anticipa una logística más trabajada en la siguiente concentración ya que harán transmisiones en vivo por redes sociales, habrá ponentes en las principales urbes y en particular se dejará el micrófono a los jóvenes que llevan la voz cantante como herederos inmediatos del sistema político.

FOROS.- De ahí que paralelamente ya se organizan foros universitarios para que las siguientes generaciones analicen lo que ocurre si se desmantelan instituciones como el INE y sus representaciones estatales que costaron décadas instaurar; en Chihuahua habrá siete foros este año y cinco más en 2024 para culminar justo antes de las elecciones.

ARMADURA.- Para Carlos Reyes, ingeniero industrial y que ha presidido Coparmex, el Colegio Nacional de Ingenieros Industriales y la Unión Social de Empresarios Mexicanos, aparte de exdiputado y exfuncionario público, la armadura es la información de valor entre la ciudadanía, en especial los jóvenes para que en dos años, después del 2 de junio no haya sorpresas y tener que decir: “Se los dije”.