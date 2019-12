Las posibilidades de R. Espino* Diputado aprovecha apariencia* Encuentro de Reyes con Fermín

SUPLENTE.- Sin duda que a Rafa Espino, suplente del senador Cruz Pérez Cuéllar, le late muy fuerte su corazoncito por la gubernatura, o cualquier otra posición de igual o mayor usufructo con tal de seguir presente en la nómina gubernamental y qué mejor que sea por el partido que actualmente los mantiene en el poder.

SEGURIDAD.- Sin embargo, Espino a la vez está consciente de la realidad y a lo mejor prefiere tomar tres años en el Senado, que serían seguros -de quedarse Pérez Cuéllar con la candidatura el próximo año-, que irse a la aventura por una punzada que le han infundido algunos tricolores resentidos.

MELANCÓLICO.- Como todo empresario es calculador, aseguran las fuentes morenistas, y no dejaría pasar una oportunidad como la que tiene en sus manos, y aunque se le vea melancólico deshojando margaritas, aseguran que es más por efectos del temporal que por otra cosa, él se sabe desarraigado y sin posibilidad de competir en ésta que dice ser su tierra.

POSIBILIDADES.- Luego de perder la titularidad del SAT, por laque ha competido con harto deseo en al menos dos ocasiones, Rafa Espino de la Peña fue atraído por el canto de las sirenas, le juran y perjuran que tiene posibilidades por su cercanía con el primer morenista del país, AndrésManuel López Obrador.

DUDAS.- Incluso así lo difundieron con mucho ánimo la semana pasada, pero salieron otros grillos de vena izquierdista, naturalizados en Morena, quienes sostienen que si el consejero de Pemex fuera en realidad tan allegado al presidente, en este momento sería el titular de Servicios deAdministración Tributaria y no Raquel Buenrostro, quien nunca presumió hidalguía alguna.

ESPIRÍTU.- Desde hace unos días a la fecha al ex alcalde deChihuahua, Juan Blanco, repentinamente fue empapado por el espíritu navideño y muy contrario a suposición de Grinch que por muchas temporadas demostró ser experto en imitarlo, se le observó repartiendo pollos a vecinos de algunas colonias de la periferia.

CAMPAÑA.- Obviamente no andaba solo y seguramente el recurso gastado para repartir este producto no salió de su bolsillo, Blanco simplemente anda en calidad de apoyo con el senador Cruz Pérez Cuéllar, quien no ha perdido ni un minuto de su tiempo para organizar recorridos y ganar votos con miras al 2021, Juan Blanco sólo se cuelga de esa fama.

DALTÓNICO.- Lo interesante es que el panista azul y que ahora se dice panista rojo o se siente daltónico, sigue enviando mensajes de que apoya a Cruz, porque ya se ve ocupando la candidatura a la Alcaldía de la capital por parte de Morena y estolo platica muy gustoso a propios y extraños aun y cuando sabe que hacia el interior del partido guinda no ven con buenos ojos esas pretensiones.

ESTRUCTURA.- Incluso en una de esas entregas Juan Blanco se presentó como parte dela estructura del equipo del panista-morenista junto con Karen Mora, aquella persona que ha pasado por más cargos que cualquier otro político mexicano, ella ha pasado por la desaparecida Secretaría deRelaciones Interinstitucionales del Congreso, la Alcaldía de Cuauhtémoc y la deGuerrero, total todo una mezcolanza que resulta curiosa.

DIPUTADO.- Otro que el pasado jueves supo aprovechar muy bien su apariencia fue el diputado local de Morena, Gustavo de la Rosa Hickerson, pues no dudó en ponerse un gorrito rojo de Santaclós y participar en la entrega de apoyos de Programas para elBienestar de las personas en emergencia social, allá en la frontera, CiudadJuárez.

APARIENCIA.- Acompañando de amigos y familiares el legislador aprovechó su larga barba blanca y ya con el gorro rojo puesto, dar esa apariencia a Santaclós, situación que aprovecharon los niños para tomarse la foto del recuerdo, muy seguramente no sabían que en realidad es diputado y noSan Nicolás o Papá Noel.

CUMPLEAÑOS.- Sin hacer mucho alarde y mucho menos invertir enormes cantidades de dineros que incluso no tiene, Fermín Ordóñez que se auto maneja como candidato a la Alcaldía por la vía independiente, celebró su onomástico cuyo número no quisiéramos acordarnos con vecinos de la olvidada colonia Jardines de Oriente, mínimo unos500 asistentes sí se contabilizaron.

FESTEJO.- Decidido a brincar de inmediato a su siguiente cumpleaños Fermín parecía candidato oficial en plena campaña política, lejos de recibir regalos -salvo la aceptación de los colonos, abrazos y buenos deseos-, el aspirante se puso a repartir apoyos a los asistentes y de paso pedir su apoyo y solidaridad para su futuro proyecto.

ASISTENTES.- Por cierto que a este inicio de campaña, perdón festejo de aniversario, Fermín se hizo acompañar de Martha Sánchez, RosaChávez, Paulita Corona, Rocío Varela, Carmen Rodríguez, Lucero Barraza y OliviaOntiveros, líderes de ese sector de la ciudad y que no vieron con malos ojos apoyar al político vetado por la dirigencia estatal del PRI.

EXGOBERNADOR.- Por cierto que no toda la estructura está en contra de las aspiraciones de Fermín a la Alcaldía, hay grupos hacia el interior del tricolor que siguen apostando a que podría regresar al redil, pero con la venia de los mandamás del PRI nacional, por ejemplo ayer sostuvo una plática muy amena con el ex gobernador José Reyes Baeza con quien sigue teniendo muy buena amistad.

RECELO.- La noticia de que en Sonora, 23 municipios serán apoyados con fondos del Sub componente Atención a Siniestros Agropecuarios, tras las recientes lluvias, cayó como balde de agua fría a varios titulares de dependencias estatales, principalmente del área de Protección Civil que vieron con algo de recelo el hecho que Chihuahua haya recibido la declaratoria sólo para un reducido número de ayuntamientos y no de la totalidad de los afectados.

AGUACEROS.- Como se recordará los días 28 y 29 de noviembre pasado intensos aguaceros afectaron a una población estimada de 113 mil personas de numerosos ayuntamientos, sin embargo la declaratoria contempló auxilio para Guazapares, Moris, Nonoava, Maguarichi, Janos, Madera y Ocampo, dejando fuera de la ayuda a municipios como Urique, Temósachic y Chínipas que resintieron mayormente el poder de la naturaleza.

OMISO.- Los que saben aseguran, que el Estado fue omiso en las formas y procedimientos para la atracción de recursos de este componente quizá porque no se conocía de su existencia y sólo se limitaron a solicitar ayuda al Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), también muy castigado con la resignación de dineros a nivel central.

BENEFICIADOS.- La medida del gobierno federal beneficiará a los municipios sonorenses de: Aconchi, Agua Prieta, Arizpe, Bacadéhuachi, Bacerac,Bacoachi, Banámichi, Baviácora, Bavispe, Cucurpe, Cumpas, Fronteras, Granados,Hermosillo, Huachinera, Huásabas, Huépac, Moctezuma, Nacozari de García,Opodepe, Rayón, San Felipe de Jesús, Ures y Villa Hidalgo.

REGLAS.- Cabe precisar que el artículo 71 del Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Fomento a laAgricultura, para el ejercicio 2019, señala que cuando ocurra un desastre natural que afecte a las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola de productores de bajos ingresos, se podrá gestionar la publicación de la declaratoria de desastre natural en el DOF.