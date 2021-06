--Las secretarías claves para el Estado--Ya se habla de un gobierno de coalición

GABINETE.- A días de que se den a conocer los principales gabinetes tanto del Gobierno del Estado, como el correspondiente a Chihuahua capital, expertos coinciden en que son entre dos y tres piezas claves las que deben posicionarse en los mejores perfiles para que la maquinaria de la administración pública camine.

GABINETE II.- En el caso del equipo de la gobernadora electa María Eugenia Campos Galván, todo apunta a que será César Jáuregui Moreno el próximo secretario general de Gobierno, un viejo lobo de mar (y no por la edad) que tiene muchos kilómetros recorridos tanto en Delicias, Juárez y desde luego la capital. Es esta secretaría la más importante de la estructura, aquella que para algunos le quedó grande a Luis Fernando Mesta y por ende, hizo extrañar más a su antecesor el constitucionalista César Jáuregui Robles.

GABINETE III.- Las otras piezas claves son la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, que tienen un sinfín de problemas entre las corporaciones con la persistente filtración, la presencia del Cartel Jalisco Nueva Generación (aunque lo niegue la FGE y la SSPE) y desde luego, la disputa de grupos criminales que ven en Chihuahua el sitio idóneo para crecer, por lo que no podrá ser cualquier perfil, se antoja alguien que no le tiemble la mano y le den artillería pesada para transitar. Algunos mencionan precisamente a Francisco Molina.





***





AYUNTAMIENTO.- En el caso del gabinete municipal y a propósito de la salida de César Jáuregui de la Secretaría del Ayuntamiento para integrarse al equipo de transición, dejó la vara muy alta para quien vaya a ser la mano derecha del alcalde electo Marco Antonio Bonilla, pues el abogado Jáuregui Moreno operó de manera quirúrgica un sinfín de asuntos; se dice que de no llegar Roberto “Pony” Lara al Congreso local, su destino sería ése.

DSPM.- Para la Dirección de Seguridad Pública Municipal, hay quienes apuntan que Gilberto Loya no repetirá, otros que sí, pero coinciden en que no lo ven en el ámbito estatal. Quien sea también tendrá una papa caliente en las manos, si no nos creen que volteen a ver la banda de querubines infiltrados que trabajaban para el Cártel de Juárez.





***





REUNIÓN.- Ayer departieron priistas y panistas en una quinta conocida de la capital, acudieron representantes de más de 60 municipios del estado, sobretodo alcaldes electos, exalcaldes, presidentes municipales en funciones, diputados, exlegisladores y titulares de comités municipales del tricolor, una reunión que fue liderada por César Jáuregui Moreno, Mario Vázquez Robles y Eliseo Compeán, así como el anfitrión Omar Bazán Flores.

MENSAJE.- El mensaje de Jáuregui fue directo al referir que el triunfo estatal de la coalición PAN-PRD se debió en mucho al trabajo del PRI en el territorio estatal, por ello dijo que ya se trabaja en un gobierno de coalición. Por su parte Mario Vázquez, próximo jefe del Legislativo los felicitó por aportar también en la victoria de los próximos diputados. En el convivio también estuvieron Roberto “Pony” Lara, Rosa Isela Gaytán, Ariel Hernández, Roberto Lucero, Pedro Montes, Miriam Caballero, Enrique Rascón, Luis Fernando Chacón y Salomé Ramos, entre otros. Se dice que además, estuvieron muy buenas las chuletas.

FEDERAL.- El gobernador Javier Corral estará este lunes en la Ciudad de México para atender una serie de reuniones con funcionarios federales, pues el encuentro que tenía programado con el presidente Andrés Manuel López Obrador, como se informó, se cambió para el día 28 de este mes.

SHCP.- Corral estará con el próximo secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, según dijo, para la gestión de mil millones de pesos que le correspondían a Chihuahua para el cierre del año pasado y que el gobierno federal prometió entregar después de concluir el proceso electoral de este año.

CUARTELES.- El mandatario también se reunirá con la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, a quien durante una visita previa, invitó a Chihuahua para participar en una sesión de la Mesa de Reconstrucción de la Paz, algo que puede concretarse ya que está en la agenda, la inauguración de tres cuarteles de la Guardia Nacional en Ciudad Juárez, un evento en el que se espera la presencia de López Obrador.

SOLIDARIDAD.- La UACH tomó la batuta y fue centro de acopio para que la ciudadanía aportara insumos y materiales para enviarlos a las zonas de incendios forestales. Ayer precisamente, el rector Luis Fierro Ramírez estuvo acompañado de los alcaldes de Guachochi, Hugo Aguirre y el alcalde electo de Carichí, Alejandro Gutiérrez, quienes vinieron a la rectoría para agradecer la solidaridad de la comunidad universitaria y chihuahuense en general, y encargarse de entregar los apoyos a brigadistas y voluntarios que enfrentan los devastadores incendios forestales.