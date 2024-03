--Le tocará pluri a Brenda y si les alcanza hasta Jael --Ni batalló Cruz para que el Güero y Tania dejaran MC

FILTRO.- En la primera vuelta de la selección de perfiles para dirigir la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que ayer realizaron los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado con organizaciones de la sociedad civil de Ciudad Juárez salieron los primeros cuestionamientos.

REQUISITOS.- De los 28 postulantes, las agrupaciones civiles señalaron la participación de Javier González Mocken y Santiago González Reyes. El primero por ser militante de un partido (primero fue priista, después morenista y ahora panista) y el segundo, actualmente es director de Derechos Humanos del Municipio.

APARTIDISTA.- Los activistas consideraron que el titular de la CEDH debería ser apartidista y no ser servidor público, aparte de no pertenecer a grupos religiosos y contar con una sólida trayectoria como derechohumanista. Empero, las bases no lo establecen así.

INCLUSIÓN.- María Otilia Heffter Rivera de la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil y de la Red de Discapacidad se pronunció porque el o la titular de esa Comisión tenga experiencia con grupos vulnerables, de acompañamiento y ser proclive a la creación de la Dirección de Atención a Personas Discapacitadas. Un punto en suma interesante.

PESO.- Si bien la opinión de las organizaciones civiles no representa la última palabra —según indicó el presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso, Gustavo de la Rosa Hickerson— sí tendrá un peso moral en la terna que conforme la Jucopo, que después se votará en el Pleno.

FOROS.- Para eso se convocó a los Foros de Opinión sobre la persona que debe encabezar la CEDH de 2024-2029, socializar la designación con la ciudadanía que hasta ahora no se había involucrado con este tipo de nombramientos bajo el mecanismo de parlamento abierto y que hoy tocará llevarlo a cabo en la capital del estado.

OMBUDSMAN.- El reloj corre, ya que entre jueves y viernes los diputados harán las entrevistas porque de ese resultado dependerá el 40% de la calificación y el resto por su valía curricular para integrar la terna y después votarla, de modo que el próximo 15 de abril el o la nueva ombudsman tome protesta. Ojalá el proceso no sea tan atropellado como el del Ichitaip.





***





NOMBRES.- A horas del cierre de registro para los precandidatos(as) en el proceso electoral local, ya surgieron los tres nombres que podrían llegar a la diputación por la vía plurinominal de Morena, si es que logran obtener buenos resultados por tierra y una significativa cantidad de votos.

PLURIS.- La primera posición fue designada a una mujer y en este caso fue para Brenda Ríos, quien ha fungido como enlace entre los empresarios del territorio estatal con la candidata presidencial Claudia Sheinbaum, así como otros actores clave de la entidad.

PLURIS II.- En segundo lugar figura Luis Rascón, un joven que ha impulsado el proyecto de la 4T en la capital y el tercer sitio, si las condiciones les permiten alcanzar esa repartición de curules, sería para Jael Argüelles, actual diputada que renunció al PT por sumarse a la bancada guinda, según las listas finales que ya se encuentran en manos del IEE.





***





ABANDONAN.- El fin de semana se comentó en los cafés políticos de la frontera que Rodolfo “el Güero” Martínez y la regidora Tania Maldonado abandonaron MC para integrarse a la planilla del alcalde Cruz Pérez Cuéllar.

BIENVENIDA.- Por lo que ayer dijo el presidente municipal no batalló mucho para convencerlos, pues los invitó al evento de su registro el domingo, se animaron y les dio la bienvenida. No precisó qué cargos ocuparán pero de que se les verá en su campaña, sin duda.

OMISIÓN.- Los antes emecistas apuntaron que el partido naranja no los tomó en cuenta ni antes ni después de ofrecerle a la síndica Esther Mejía que los representara para contender por la Presidencia Municipal, tras lo cual ella abandonó a Morena aunque se dice que sólo lo oficializó porque ya estaba distanciada de los guindas.

INSOSTENIBLE.- En particular de Pérez Cuéllar, lo cual era insostenible que ella permaneciera entre las tribus cuando se evidenció que le abrió la puerta del fraccionamiento a un grupo de personas para que se manifestaran afuera de la residencia del alcalde.





***





ARRÁNCATE.- A propósito de MC, ayer se informó que el empresario Enrique Valles competirá con sus siglas por la alcaldía capitalina. El expriista se registrará hoy ante el IEE y en sus redes sociales difundió que su lema será “Arráncate Kike”, lo que ya provocó comentarios de que sería “Agárrate Corral”, pues fue acusado por su presunta participación en la Operación Justicia para Chihuahua, después fue absuelto y cada vez que se topan en algún sitio, el exgobernador ha salido mal parado.