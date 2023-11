--LeBarón con el dedo en el renglón del narcoterror --Tras cateos en Anapra, cruenta racha en Juárez

#RHONITA.- Con un evento denominado Foro por la Reconciliación y Construcción de la Paz “México en Armonía”, la familia LeBarón y Rhonita Vive A. C. realizan hoy no sólo una vigilia sino un acto reflexivo, de dolor propositivo y de resurgir de las cenizas ante una promesa de justicia que aún no los alcanza a cuatro años de la masacre de 3 mujeres y 6 niños de la comunidad mormona atacados en Bavispe, Sonora.

CONVERSATORIOS.- En el auditorio Octavio Paz y la explanada del Senado de la República se llevarán a cabo conversatorios desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, abierto a todo público y previo a ello se instalará un Centro de Acopio de Ayuda a los hermanos de Acapulco, precisamente en las puertas del edificio de la Cámara Alta.

ORADORES.- Adrián y Shalom Tucker de LeBarón junto con Adriana y Melissa LeBarón Tucker serán oradores así como Julián y Bryan LeBarón. Como invitados destacan Patricia Cecilia Flores Armenta, presidenta y fundadora de Madres Buscadoras de Sonora; María Elena Morera, de Causa en Común y con un mensaje virtual Alejandra Cuevas, de la Fundación Libertad para Alejandra.

ORADORES II.- Asimismo, participarán Marco Tardelli, de la Fundación Honoris Causa; Lídice Rincón Gallardo, de la Fundación Rincón Gallardo; la empresaria y política chihuahuense Brenda Ríos; Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, de Asuntos Internacionales de la UDLAP; Jorge Reyes Leo, del Consejo Nacional de Abogados Penalistas y los senadores Martha Márquez y Alejandro Rojas Díaz Durán, entre otros.

INCIDIR.- A partir de esta iniciativa, los lebarones esperan crear una especie de decálogo con acciones a implementar para trabajar en la reconciliación y la construcción de la paz no sólo en el noroeste del estado grande, sino en la República, pues lo ocurrido a ellos le ha sucedido de una u otra manera a miles de mexicanos.





***





TERROR.- A propósito de barbaries, el control en ciertas regiones por grupos del crimen organizado y la impunidad para ponerle fin a ese ciclo nada virtuoso que además permea en el repunte del resto de delitos y el sometimiento de comunidades, Adrián LeBarón ha insistido en que a los narcotraficantes se les denomine terroristas.

MATERIA.- Nada descabellado si imprimir terror es materia prima del sicariato, ya que exhiben cadáveres, no esconden a lo que son capaces de llegar para ajustar cuentas y lo utilizan como un método para enviar mensajes a sus propios integrantes o contrarios; lo cierto es que el activista sabe que pelear por ese calificativo en México es una batalla perdida.

GESTIONES.- Por ello, lo gestiona con congresistas estadounidenses, en particular los republicanos a quienes no tiene que convencer. Recientemente Adrián presentó solicitudes formales en el Senado de Dakota para que se documente el narcoterrorismo en los cárteles mexicanos entre las autoridades de ambos países.





***





PREVISIBLE.- Si no será urgente un freno de mano a la violencia, entre el último día de octubre y lo que va de noviembre, Ciudad Juárez acumula más de 30 ejecuciones, que el propio jefe policiaco de la frontera César Omar Muñoz veía venir.

ANAPRA.- Tras seis cateos realizados los días 16 y 17 de octubre pasado por elementos de la Fiscalía General de la República en el surponiente de esa ciudad —en Rancho Anapra, San Lorenzo, fraccionamiento Alegre, Felipe Ángeles e Infonavit Casas Grandes— que derivaron en el arresto de seis presuntos polleros y en particular, uno de ellos fue enviado a un reclusorio en la Ciudad de México.

VACANTES.- Precisamente en el contexto de esos operativos, Muñoz señaló que vendría una ola de crímenes entre los que pretenden reemplazar las “vacantes” de esa célula delictiva que pasaba migrantes a través de los ductos de drenaje que conectan a Ciudad Juárez y El Paso para que salieran por las alcantarillas.

EJE.- Una repercusión verosímil y que se espera sea el eje de las medidas que las autoridades tomarán en consecuencia porque sí Juárez es resiliente, décadas sangrientas lo demuestran y los esfuerzos por reconstruirse del azote de cobros de piso, extorsiones, desapariciones y homicidios, pero se necesita romper ya esa inercia.





***





MUSEO.- Tras el registro de la diputada Andrea Chávez para aspirar a ser candidata al Senado, ayer acusó de censura al gobierno estatal y municipal por la clausura del Museo Sebastián Casa Siglo XXI, a donde convocó a los morenistas y a los medios de comunicación para anunciar su apuesta política.

CORTO.- No lo dijo ante la prensa pero subió a sus redes sociales, un video para acusar a las administraciones panistas de bloquear su evento, el cual se llevó a cabo, mientras la Coordinación de Protección Civil informó que desde hace días se reportó un problema en la instalación eléctrica y el personal acudió a inspeccionar el sitio donde confirmó el riesgo de un corto circuito si se usaban las tomas de luz.

SEGURIDAD.- A ese factor se atribuyó el cierre temporal del recinto que tiene en agenda otras actividades ya programadas para el fin de semana y reajustarán fechas hasta reparar el desperfecto por seguridad de los visitantes. Así las cosas.