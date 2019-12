--Liberan presupuesto 2020 --Viene recorte de burócratas --Posada navideña tricolor

PRESUPUESTO.- Tal y como se veía venir, las fracciones parlamentarias en el Congreso del Estado asumieron posturas naturales y pese a oposición el PAN logró sacar adelante, por mayoría, el paquete económico presentado por el Ejecutivo Estatal para el ejercicio 2020.

DISTRIBUCIONES.- Con algunas redistribuciones, el Presupuesto de Egresos quedó en 78 mil 376 millones, 697 mil 36 pesos; mientras que la Ley de Ingresos se plasmó en 73 mil 459 millones 47 mil 36 pesos, en tanto que el déficit estará por el orden de los 4 mil 917 millones de pesos.

FRACCIONES.- En la votación se quedó sólo el eje integrado por Morena-PRI, pues incluso el diputado de origen tricolor, Jesús Velásquez votó a favor de las propuesta de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos, que quedaron con 23 votos a favor, 1 abstención y 8 en contra, la primera; y 23 por el sí y 9 por el no, la segunda.

NERVIOSISMO.- En principio hubo algo de nerviosismo, pues al inicio de la sesión se contaba con la presencia de 26 diputadas y diputados, lo que momentáneamente describía un escenario de incertidumbre, que podría haber tenido algún impacto en la votación, no obstante poco después se integraron los otros legisladores.

INTERÉS.- Por cierto que llamó la atención la asignación del gasto realizada a los poderes del Estado, pues los recortes fueron de 40 millones de pesos al Ejecutivo, de 34 al Legislativo y de 70 al Judicial. En los organismos descentralizados fue del orden de 35 millones de pesos y de 94 millones 267 mil 450 en los autónomos.

FISCALÍA.- En cuanto al Ejecutivo, por ejemplo la Fiscalía General del Estado vio disminuida su petición en 20 millones de pesos, al pasar de casi 5 mil 519 millones, a los 5 mil 499 millones de pesos.

COMUNICACIÓN.- A las coordinaciones de Política Digital y de Comunicación Social se les autorizaron en promedio 10 millones de pesos menos de lo que habían solicitado al H. Congreso del Estado, para quedar con 444 y 185 millones de pesos, respectivamente.

COMPARACIÓN.- En el caso de la Coordinación de Comunicación Social, el monto asignado es de 185 millones para el 2020 para atender a todo el estado, poco más de un 68% mayor, por ejemplo, a los 110 millones de pesos asignados a este apartado en el municipio de Juárez, para el mismo año, de acuerdo a versiones periodísticas.

PROGRAMAS.- También es posible destacar de esta aprobación del H. Congreso del Estado, que los programas sociales en los que participa el Estado y que fueron abandonados por la Federación, como es el caso de Estancias Infantiles y el Seguro Catastrófico para el Campo, quedaron intactos, sin sufrir modificaciones en sus propuestas.

NERVIOS.- En el gobierno estatal los nervios de la burocracia se encuentran al límite, aseguran que el periodo vacacional que disfrutan a partir de ayer será el último para cientos que no podrán disfrutar los tamales de la Candelaria y es que dicen que este 31 de diciembre se vence el contrato de un buen porcentaje de ellos, y en los pasillos de Hacienda se escucha que viene fuerte el recorte de personal, fundamentado en el indicador que no se renovaron contratos a decenas en cada una de las dependencias.

DESEMPLEADOS.- Desde varias oficinas del gobierno estatal trascendió que lo grave del tema para los nuevos desempleados es que cuando recibieron la mala noticia, ésta no estuvo acompañada ni de su liquidación, ni de la parte proporcional por antigüedad, sino que únicamente las gracias.

ANTIGÜEDAD.- Incluso varios de los burócratas, que en días pasados recibieron la mala noticia, se desempeñaban en áreas como la Fiscalía General del Estado, la representación del Gobierno de Chihuahua en la capital del país, así como en Finanzas y Administración, desde hace 12 años, algunos de 15, 18 y otros con más de 30 años de trabajo, sin embargo, también hubo a quienes les faltaba poco tiempo para jubilarse.

FISCALÍA.- Además será la Fiscalía una de las dependencias que más sufra el mayor impacto nominal, no de tropa sino de puestos administrativos, auxiliares y personal especializado, sin que se toquen las grandes y onerosas plazas con compensaciones de ensueño, también vale la pena decirlo, la más afectada por recortes en lo que va de la administración.

ALERTAS.- Esto ha encendido las alertas de otros empleados que al sentirse más seguros en su puesto, obviamente tendrán más carga laboral; hasta octubre habían sido dados de baja 120 empleados, lo cual está muy lejos de la meta contemplada de reducir la nómina durante la presente administración, como parte de los programas de ahorro.

GASTO.- Actualmente la burocracia estatal está compuesta de 13 mil 800 empleados, ello sin contar a los maestros estatales y este 2019 contempló la derrama de 10 mil 500 millones de pesos para sueldos, prestaciones, seguridad social, estímulos y otros rubros para el aparato gubernamental.

VACACIONES.- Los empleados que saldrán de vacaciones por 15 días, el segundo de dos periodos que gozan al año serán un total de 4 mil 235 cantidad que representa el 30% del total del personal que labora en las dependencias estatales, en total 9,493 trabajadores que representan el 70% del total, estarán en servicio durante las vacaciones decembrinas.

VACACIONES I.- El otorgamiento de dicha prestación no motiva la suspensión de servicios y atención al público, ya que permanecerán laborando, en condiciones de guardias en cada dependencia, además de mantener la regularidad de las funciones en los sectores prioritarios, por lo tanto las dependencias que atienden público en general, como son Fiscalía, Registro Civil, Recaudaciones de Rentas, laborarán en horario habitual.

ENOJO.- No obstante que pensionados y jubilados, tanto de gobierno estatal como del Magisterio, también pasaron días de angustia y molestias contra las autoridades gubernamentales, debido al retraso con el que recibieron su aguinaldo, que por ley les pertenece recibirla antes de la primera quincena del mes de diciembre.

ENGAÑO.- De acuerdo a lo que aseguran algunos afectados, tanto exburócratas como exdocentes, fueron engañados por parte de funcionarios administrativos al argumentarles que su dinero no estaba en caja porque el gobierno federal no había depositado un subsidio para subsanar esta necesidad; cuando la realidad es que este sector laboral no depende de ningún subsidio federal, sino de las erogaciones propias del Estado.

CADENA.- El caso es que llamó la atención que el mismo director de Pensiones Civiles del Estado, Alberto Herrera González, convocó a líderes del magisterio para que a su vez transmitieran a sus representados que el Gobierno de la República no había depositado las participaciones con las que se cubrirían los 980 millones de pesos de aguinaldos, para ser entregados a los más de 10 mil jubilados y pensionados.

CONAGUA.- Lo que parecía el surgimiento de una crisis por el agua en el distrito de la Cuenca del Conchos, por la decisión, que según se dijo había tomado Conagua para abrir las presas de Chihuahua y entregar lo equivalente al pago de las cuotas comprendidas en el Tratado Internacional de 1944, que establece la obligatoriedad de estas aportaciones a nuestra entidad, se contuvo, al parecer, por la marcha atrás que dio la dependencia federal y por los trabajos de las mesas establecidas con los usuarios y el Gobierno del Estado.

PRODUCTORES.- El movimiento de los agricultores para instrumentar acciones de protesta se dio el viernes por la mañana y fue ese mismo día cuando se dio la primera reunión de trabajo entre funcionarios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), provenientes de las oficinas centrales, así como de la Dirección a nivel local de la misma dependencia, con usuarios de los distritos y módulos de riego de la Cuenca del Río Conchos y con la comisión designada para tal efecto por el Gobierno del Estado.

MESAS.- A raíz de la reunión de trabajo que fue pactada por el gobernador, Javier Corral, con la directora general de Conagua, Blanca Jiménez; el secretario de Desarrollo Rural, René Almeida, llamó a los usuarios de los distritos y módulos de riego a seguir participando en la mesas de trabajo.

CONDICIONES.- Y claro que era obvio que se hiciera este llamado, pues de inmediato surgieron actores políticos interesados en generar condiciones de incertidumbre irreales en los productores, al hablar de una condición no del todo objetiva, en el sentido de que el agua de nuestra entidad se va a perder, "cosa que hasta este momento es mentira”.

PATRIMONIO.- La mesas de trabajo se establecieron por el interés del gobernador en el tema, según lo que en su momento platicó el secretario de Desarrollo Rural, y continuarán, a propuesta de la autoridad federal, en el periodo comprendido del 7 al 10 de enero de 2020, pues el propósito del Ejecutivo estatal es apoyar a los productores hasta el máximo, para proteger el patrimonio de los chihuahuenses que están en las márgenes del Río Conchos.

CAMPO.- Y es que recientemente el gobernador había abordado el tema, dada la relevancia para el campo chihuahuense, al señalar que el Tratado Internacional de Agua entre Estados Unidos y México es benéfico para nuestro país, no obstante los "paganos" somos los chihuahuenses, pues la cuenca del Río Bravo y sus afluentes contribuyen en la mayor parte a las aportaciones mexicanas.

DEFENSA.- Al hablar de un mecanismo compensatorio para Chihuahua por estos pagos al Tratado de 1944, Corral Jurado insistió en que se mantendrá una posición muy responsable con respecto a este tema y que estará en su atención, en primer término la posición de los productores de Chihuahua, pues debe ser analizado de manera integral, y es lo que se hace, desde que se tuvo la reunión con autoridades federales en la Secretaría de Gobernación.

TRATADO.- También advirtió que se puede convertir en un asunto que agregue tensión a la relación bilateral con los Estados Unidos, pues se corre el riesgo que se convierta en un tema de campaña electoral donde algunos abusadillos intentaron tomar bandera de un problema que abarca a dos países.

ANTECEDENTES.- Al respecto hay que recordar la problemática que se dio entre Chihuahua y Texas, en los años 2001 y 2002, cuando eran gobernadores Patricio Martínez y Rick Perry, cuando se quería obligar a nuestra entidad a entregar el agua de sus presas, en medio de una gran sequía que afectaba incluso al norte de México, pues entre los demandantes del líquido, de este lado del Bravo se encontraba Tamaulipas.

CONVIVIO.- Ayer en la sede del PRI estatal fueron convocados los presidentes de los comités municipales del tricolor, así como dirigentes de sectores y líderes de colonias para convivir en el marco de las fiestas decembrinas. Ahí se pidió a la militancia prepararse para recuperar la confianza ciudadana.

INTERVENCIONES.- El auditorio “Ramiro Cota Martínez” lució abarrotado. Los oradores fueron Ariel Fernández, presidente municipal de Aquiles Serdán, quien dirigió su mensaje a nombre de los alcaldes priistas; de igual manera habló Ivonne Flores, dirigente de Fundación Colosio y quien habló a nombre de los sectores; lo mismo sucedió con Adela Soto, presidente del Comité Municipal del PRI en la capital del estado y quien hablara a nombre de los demás presidentes de comités en la entidad.

SOEZ.- Ha llamado seriamente la atención la postura radical, de bajo nivel y sin el mínimo cuidado del lenguaje que utiliza comúnmente el regidor del Partido Acción Nacional, Luis Terrazas Praga, cuando al momento de dirigirse, en sus redes sociales, contra los que comulgan ajenos a su partido, lo hace a través de una serie de calificativos que denigran más su investidura como servidor público.

ALTANERO.- Y es que cuando este caso fue del conocimiento del círculo rojo local, hubo quienes se sorprendieron al leer las groseras intervenciones que el edil panista dirige en Twitter y Facebook al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, así como a funcionarios federales y a simpatizantes de Morena, a quienes califica de forma preocupante.

OREJAS.- Por ello ya hubo quienes se ofrecieron hablar con el regidor Luis Terrazas para que, en su calidad de representante popular, modere la redacción, y que sus reacciones fundadas o no hacia la oposición, sea con nivel y responsabilidad propias de un funcionario.