--Liberen a Paquito… ¿Y asistirá Corral? --Denuncia de trata, oro molido para Fiscalía

CONVOCATORIA.- Se supone que el día de hoy muy temprano habrá una marcha de estudiantes, ex funcionarios de Javier Corral y quien desee acudir en defensa del ex fiscal de Derechos Humanos, Francisco G. A. mejor conocido como Paquito.

PETICIÓN.- El exfiscal está bajo prisión preventiva desde el 21 de noviembre, acusado de tortura por parte de algunos ex funcionarios del gobierno del César Duarte y por lo menos un par de empresarios. Días después, Paquito envió una carta al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, para solicitarle que atrajera el caso al señalar que en Chihuahua no tendría un juicio justo.

IGNORÓ.- El funcionario ignoró la petición hasta que el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó durante una Mañanera del 13 de diciembre, la captura del exfiscal y una semana después, la FGR comenzó el trámite de atracción.

TSJE.- La Fiscalía General del Estado estableció que la competencia era local y se había actuado a petición de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sin embargo, el jueves pasado se recibió la notificación en el Tribunal Superior de Justicia del Estado y será el lunes cuando se defina si cederán la competencia o no.

MÚSCULO.- Sin embargo, el exmandatario Javier Corral parece no estar interesado en esperar a que se agote el plazo y los procesos jurídicos corran su curso, ya que convocó a la protesta junto con el grupo de amigos que empoderó durante su gobierno para mostrar su músculo y movilizar a miles de chihuahuenses de la glorieta de Pancho Villa hasta Palacio de Gobierno, donde se dice que habrá discursos y de ahí, una caminata al templo de San Judas.

PRESENCIA.- Lo curioso es que no está confirmado si el exgobernador acudirá, sólo ha sido uno de los promotores de la manifestación y ha dado entrevistas en la capital del país para reclamar su detención. Quizá opte por no ir para que vaya más gente, como ocurría en sus “caminatas por la dignidad”.

*

POPULAR.- Y es que en apego a línea de tiempo, desde que concluyó su mandato Javier Corral no suele hacer apariciones públicas. Las contadas ocasiones en que ha salido “a las calles” cuando no le reclama uno es otro por los procesos legales a que sometió a muchos, a quienes no pudo probar algún vínculo con César Duarte pero los sometió a su escrutinio con declaraciones al vuelo desde la tribuna de la gubernatura.

CERRADO.- Aparte de eso, sólo se le vio en las misas por los sacerdotes asesinados en Cerocahui y un par de meses atrás, trascendió que inauguró su librería en un evento limitado a su círculo cercano de amigos.

*

INSISTENCIA.- Ayer se formalizó la asamblea para concretar el Partido México Republicano, el cual estará liderado a nivel nacional por el insistente Juan Iván Peña Néder, quien tras su fracaso en Redes Sociales Progresistas, ahora formó está nueva agrupación política.

REGIÓN.- Como representante del estado se quedó Juan Carlos Hernández, el ex presidente de Aquiles Serdán, quien ha hecho mancuerna con Peña Néder desde hace varios años y ha trabajado de la mano del actual director general de Gobierno del Estado, Eloy García Tarín.

*

TRATA.- Falta mucha información sobre el caso de Ximena y aparte de ella como testimonio viviente, la única persona que ha dado la cara en el caso ha sido su madre, quien sigue en el hospital a la espera de que su hija mejore, de ahí en más ninguna autoridad ha salido a decir qué ocurrió y qué se ha indagado al respecto.

TRATA II.- Sobre los hechos existe un video del entorno donde operaba "Santi", el presunto responsable de esa red, quien fue plenamente identificado por la víctima y su madre pero está prófugo, si es que ya lo busca la Policía.

DELITO.- El delito de trata de personas no es nuevo, precisamente la estadística muestra que el año pasado se incrementó en un orden del 20% en el estado, pero ponerle rostro y ubicarlo en la capital permitiría a la Fiscalía del Estado y la propia Fiscalía de la Mujer jalar un hilo.

DENUNCIA.- Es una de las problemáticas que menos se denuncia, así que tener a una sobreviviente es oro molido para una autoridad dispuesta a indagar por Ximena y por todas las jóvenes en riesgo. Mejor eso que demeritar la realidad porque se hizo un operativo y nada se encontró.

ZONA.- Algo ocurre en esa zona de la ciudad y obliga a los tres niveles de gobierno a intervenir para evitar que se cometan omisiones, responderle a esa joven que deberá pasar por un largo proceso para sanar física y emocionalmente, y evitar que enganchen a más víctimas.

*

AVANZA.- Cercanos a la detención de César Horacio D. J. e involucrados con la carpeta de investigación en su contra señalan que algo se está cocinando desde la defensa del exgobernador, que comenzó a moverse para solicitar la audiencia intermedia y así continuar su proceso penal.

CONFIANZA.- Al parecer, la confianza de que no han encontrado evidencia sustancial para que pueda llegar a una sentencia es lo que ha motivado a su equipo legal a presionar para que el proceso continúe y con ello, finalicen los días de prisión para el exmandatario.

*

ALIANZA.- Destaca, según la memoria, que no había ido esta comitiva de la Universidad Autónoma de Chihuahua a Palacio Municipal y acordado cuestiones en beneficio de ambas entidades con impacto para la ciudadanía.

SUMAS.- La propuesta es que cada facultad se suma en servicio social a las diferentes actividades de Municipio, por ejemplo, la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas apoyará a Mantenimiento Urbano con la atención de parques, las áreas de la Salud al IMPAS y la de Filosofía en actividades literarias para niños, entre otras.