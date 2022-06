--Llega César D.J. justo antes de las elecciones --“Chihuahua referente del combate a corrupción”: Maru

LLEGADA.- Se nota que el equipo jurídico del exgobernador César Horacio estuvo trabajando en las últimas semanas, haciendo lo propio para que cuando el gobierno de Estados Unidos autorizara su extradición a México, contar con las mejores condiciones para su cliente, sobre todo por el tema de salud con el que llega, toda vez que hace poco más de una semana su defensa pedía a la FGE que solicitara a la Cancillería, atención médica en un hospital de Miami.

LLEGADA II.- En días pasados, se informó que su afección era por una hernia formada a partir del accidente que sufrió en 2015 cuando se desplomó su helicóptero cerca de su rancho en Balleza. Si bien, ayer trascendió que el ex mandatario habría viajado con una bolsa de diálisis, lo cierto es que no se dieron a conocer los resultados de los exámenes médicos practicados a su arribo a la capital del país.

EXGOBERNADOR.- Al confirmarse su traslado directo del aeropuerto al Cereso de Aquiles Serdán, se interpreta que su salud está bajo control y que aún así no irá a una celda común, sino a uno de los separos del Centro de Arraigo hasta que se lleve a cabo la audiencia de formulación de cargos.

¿CASUAL?- Lo cierto es que parte o no del acuerdo, César Horacio fue extraditado y pasó la noche en su tierra en un operativo exprés, después de un año y 11 meses de trámites burocráticos para que el juzgado estadounidense emitiera su fallo pero una vez que lo hizo, en menos de 24 horas viajó a la Ciudad de México y de ahí a Chihuahua capital, justo a 48 horas de realizar elecciones en seis estados.

CAMPAÑA.- Y es que aparte de la reciente campaña de dimes y diretes en contra del dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno y ahora la exhibición del rostro de presunta corrupción de quien fue gobernador por ese partido, ojalá no sea una estrategia para debilitar la coalición PRI, PAN y PRD, la cual se había fortalecido después del bloqueo a la reforma eléctrica en el Congreso de la Unión.





***





CUENTAS.- Como desde el principio, la mandataria estatal María Eugenia Campos expuso ayer que en su gobierno “ni perdón, ni olvido para ningún ex gobernador”, es decir, el ex gobernador César Horacio que estaba por llegar al estado para enfrentar la justicia; ni él –acotó— ni aquellos que hayan atentado contra el Estado de Chihuahua.

SALUDOS.- “Queremos que los chihuahuenses y mexicanos tengan un referente de que se combate la corrupción y de que no hay impunidad, esta es una válvula de escape importante para decirle a los chihuahuenses y mexicanos que aquí se defiende la justicia y las instituciones”, declaró ante medios nacionales con sendos saludos al ex mandatario Javier Corral: “Le tapamos la boca al ex gobernador, al gran simulador, fue quien simuló con todas sus acciones, desde hoy se le tapa la boca”.

VERDAD.- Aunado a lo anterior, sentenció que “es darle una bocanada de aire fresco a la sociedad, sí es posible seguir un proceso jurídico, combatir la impunidad y corrupción, poner las cosas en su lugar, hay esperanza y tenemos que pelear por las instituciones, puede sonar surrealista pero claro que se puede”, sostuvo Maru Campos al descartar preocupación alguna que no sea, que el proceso jurídico se conduzca conforme a derecho y se haga justicia; “que se conozca toda la verdad”





***





CRÉDITOS.- El alcalde capitalino Marco Bonilla sigue con el dedo en el renglón para conseguir créditos de vivienda para todos los policías municipales y lo está gestionando con tres instituciones bancarias con miras a que el próximo mes se cierre el acuerdo y darles el anuncio a los elementos.

CRÉDITOS II.- Aunque se firmó un convenio con el Infonavit para vender a crédito las casas abandonadas, el problema que encontró el Municipio es la ubicación de éstas, por lo general muy lejos y las que no, estaban invadidas, lo que detendría el proceso. Además, muchas de esas casas también están en juicio, lo que tardaría años. Así que se optó por darle la vuelta a la caza de soluciones.





***





SIERRA.- Durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Atascaderos, Guadalupe y Calvo, el subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) Víctor Suárez Carrera visitó el municipio de Guachochi, donde acudió al Encuentro Campesino por la Agroecología.

MARCHA.- Sin difusión al respecto, el funcionario inició la campaña nacional por la Suficiencia alimentaria y en contra de la inflación, que anunció el Jefe del Ejecutivo en Nuevo León, el 13 de mayo pasado.

APOYOS.- Apoyo de especialistas que beneficiarían a 3 mil productores de la Sierra Tarahumara para que ingenieros agrícolas los capaciten en técnicas para aumentar las cosechas de sus tierras de temporal, también mejorar las semillas de frijol y maíz para generar mejores productos de autoconsumo y que recibirán un apoyo de 6 mil hasta 12 mil pesos.





***





TESORERA.- Casi pasaba desapercibido el nuevo cargo de la ex secretaria de la Función Pública, Mónica Vargas Ruiz, luego de ser señalada por el diputado Omar Bazán por no haber seguido el debido proceso de la denuncia interpuesta en contra del ex gobernador Javier Corral ante la Fiscalía Anticorrupción, ya que ahora trabaja como tesorera del Sistema Nacional Anticorrupción, que depende de la Secretaría Ejecutiva de dicho Sistema. Vaya ironía.