-- Llega nuevo cártel a Chihuahua -- En Parral, por bajarse el candidato

CUATRO LETRAS.- A pesar de que las autoridades estatales no han querido confirmarlo, fuentes de inteligencia de diferentes agencias aseguran que en Chihuahua ya operan células del Cártel Jalisco Nueva Generación, y que a decir de los propios informes del área de inteligencia, han hecho una especie de alianza con el grupo criminal La Línea, para hacerle frente al Cártel de Sinaloa, e inclusive, un par de cabecillas de ambos cárteles se reunieron en Ciudad Juárez en días recientes.

CUATRO LETRAS I.- La Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas 2019, que integró la DEA, hace referencia a que este grupo criminal ya había llegado a 27 estados del país y que "la rápida expansión de sus actividades de narcotráfico se caracteriza por su disposición a participar en confrontaciones violentas con el gobierno mexicano, fuerzas de seguridad y cárteles rivales".

EXTINCIÓN.- En otro orden de ideas, la Fiscalía General de Estado se apresta a aplicar la extinción de dominio como una herramienta para recuperar los bienes que han sido asegurados o embargados dentro de la Operación Justicia para Chihuahua, de acuerdo a lo comentado por su titular, César Augusto Peniche Espejel.

BIENES.- Lo anterior lo declaró el fiscal durante su participación en el Programa Chihuahua Seguro, el pasado viernes, en el que estuvieron presentes tanto el gobernador, Javier Corral, como los fiscales de zona de esa dependencia; al señalar que tras documentar los casos de corrupción y los bienes sustraídos, la tarea siguiente es recuperarlos y reintegrarlos al patrimonio estatal.

BIENES I.- Peniche Espejel comentó que se tiene una gran cantidad de bienes asegurados y otros en proceso de embargarse, y que para recuperarlos se tiene además de la promoción de los procedimientos de abandono, que permitió inscribir como propiedad estatal el Rancho Santa Rita asegurado al exgobernador César D.J., el de extinción de dominio, que es un recurso válido y previsto en la constitución.

BIENES II.- Durante ese programa se habló de 87 inmuebles asegurados y otros 52 embargados por la Operación Justicia para Chihuahua, a los que es muy probable que se les aplique ese procedimiento para recuperarlos, algo a lo que seguramente dedicará esfuerzos la fiscalía, durante la recta final de la presente administración estatal, según se puede advertir.

RENUNCIA.- Donde parece que no se ponen de acuerdo es en el PRI de Parral, esto con Miguel Jurado Prieto, precandidato para la presidencia por ese partido, derivado de que al más estilo PRI todos opinan y nadie le ayuda, siendo que los números no son buenos, decidió renunciar a su candidatura este sábado.

ABANDERADO.- El pleito llegó a tal grado que la precandidata a la gubernatura del PRI, Graciela Ortiz, tuvo que intervenir hablando por teléfono con Miguel Jurado para pedirle que no desistiera. Al parecer don Miguel continúa siendo el abanderado, pero nada está escrito aún. Si los números continúan sin darle resultados y las mañas del partidazo no desaparecen, el PRI debería ya pensar en otra opción.

SALUD.- Además hay rumor fuerte entre la militancia tricolor donde se indica que Miguel Jurado enfrenta además problemas de salud que le impiden continuar en la contienda, y que está a tiempo de declinar.

OJINAGA.- En la otra frontera del estado, se sabe de la preocupación que ha crecido entre la militancia y simpatizantes del PAN debido a la imposición que propició el actual alcalde de Ojinaga, Martín Sánchez Valles, para que su hermano Jorge resultara electo candidato a la sucesión de la principal silla de la Presidencia Municipal.

OJINAGA I.- De acuerdo a lo que trascendió, la candidata natural era la empresaria Lucy Marrufo. Y es que, según aseguran, en estos momentos el presidente municipal no goza de buena fama ni credibilidad debido a la poca obra pública, sumado a parques y calles sin mantenimiento, así como despidos injustificados de panistas que no simpatizan con su ideología.

OJINAGA II.- Por el lado del PRI, de igual manera hay quienes no quedaron conformes con la designación del expanista Andrés Ramos, quien llegó a las filas del tricolor bajo el padrinazgo del exalcalde Miguel Carreón, de Ivonne Salazar y de la ex militante del Panal maestra Carmen Franco, quienes al parecer tampoco no son bien vistos entre los seccionales ni líderes de sectores.

OJINAGA III.- Uno de los manifestantes que quedaron molestos y que emprendió la grilla interna es el galeno Ubaldo Elías Páez, a quien le ofrecieron la candidatura a la Sindicatura para conformarlo, pero terminó por no aceptarla debido a que su propio grupo, el de “Los Potrillos”, encabezados por Darío Machuca, terminó por retirarle el apoyo.