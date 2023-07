--Lleno el registro para ver a Xóchitl --Desde citas hasta prótesis venden en PCE…

VISITA.- El fenómeno mediático del las recientes semanas, quien revivió a la oposición para pelear por la Presidencia de la República ante lo que ya parecía una contienda de Estado, Xóchitl Gálvez Ruiz estará en Chihuahua el próximo 20 de julio.

DIÁLOGOS.- Como se anticipó en este espacio, la senadora vendrá a la capital, luego de ser convocada por varias organizaciones empresariales encabezadas por la Confederación Patronal de la República Mexicana en lo que se conoce como “Diálogos por la Democracia”.

LOVERS.- En cuestión de 15 días, la política y empresaria hidalguense ha sumado cerca de 20 millones de seguidores en redes sociales digitales y en los grupos de WhatsApp, lo que la coloca a la cabeza de los posibles candidatos del Frente Amplio por México para 2024.

FIRMAS.- Con una innovadora campaña para recabar firmas, al difundir videos con mensajes de empoderamiento femenino, promoviendo el “aspiracionismo” y a las comunidades indígenas, la legisladora compite con figuras tradicionales como Santiago Creel, Beatriz Paredes, Enrique de la Madrid, Gabriel Quadri, Silvano Aureoles y Jorge Luis Preciado.

ASISTENCIA.- Así que Chihuahua no ha estado exenta de lo que ya se denomina “Xóchitlmanía” y su participación en el foro de Coparmex creó tanta expectativa que apenas se abrió el registro y se llenó, por lo que se anticipa un lleno salón en el Centro de Convenciones, donde a las 5 de la tarde conversará sobre economía, seguridad, salud y democracia en el país.

ENCUENTRO.- La aspirante a la Presidencia tiene en agenda un encuentro con la gobernadora María Eugenia Campos, asimismo con su estructura en formación donde el grueso de la base recae en Acción Nacional y organizaciones de la sociedad civil.





***





¿VENGADORES?- En los últimos días, se han registrado varios casos de personas que están utilizando la justicia por su propia mano ante la serie de robos que se registran principalmente en la zona sur de la ciudad.

GRUPOS.- A muchos sorprendió que a través de las redes sociales se esté anunciando la presencia de un supuesto grupo de “autodefensa” contra ladrones en Chihuahua, quienes se están organizando en la colonia Aeropuerto ya que según los vecinos se encuentran cansados de los constantes atracos.

GRUPOS II.- Los colonos dicen que han comenzado a patrullar, cazar, tablear y fichar a los delincuentes y parte de estos resultados han sido registrados por las autoridades como por los propios medios de comunicación.

COLONOS.- Ayer nada menos se generó una movilización policiaca por un habitante que atacó a golpes a quien señalaba por allanar su vivienda en la colonia División del Norte.





***





PENSIONES.- Una vez más Pensiones Civiles del Estado se vuelve a colocar en el ojo del huracán y no por la crisis financiera que viene arrastrando, sino porque algunos de sus médicos venden servicios a escondidas de la institución a sus derechohabientes.

VENTAS.– Según se estableció, algunos de los doctores –no todos por supuesto— al detectar que el derechohabiente tiene capacidad económica y necesita algún servicio de especialidad, lo persuaden de obtener este servicio por un costo módico pero fuera del consultorio. Basta que le digan al usuario lo que tardará en obtener cita para convencerlo.

TIENDITA.- Sin embargo, parece que no es el mayor de los problemas. Se ha detectado otra situación más grave que es la práctica de la “tiendita”. Es bien conocido que los médicos que tienen un contrato o una base en Pensiones son servidores públicos y por lo tanto no deben cobrar por ellos. Igual que se ha denunciado en el IMSS.

PRÓTESIS.- No obstante de ello, los galenos están aplicando el mismo modus vivendi. De acuerdo con algunos derechohabientes, los doctores son quienes venden por fuera las prótesis de hueso, lentes intraoculares, medicamentos, servicios diagnósticos y hasta cirugías. Un negocio redondo.

PAGO.- Al punto que si el derechohabiente tiene con qué pagar o tiene vara alta con funcionarios del actual gobierno se brincan las listas de espera y se atienden, sendo pago al servidor público por su servicio, por cierto nada barato.

DÉFICIT.- Para los colegios de especialistas puede tener nada de malo, ya que hacer negocios por fuera de instituciones como PCE no es ilegal y el déficit de abasto de medicinas así como en la atención especializada lo hacen un caldo de cultivo.

NEGOCIO.- Lo cuestionable es la prioridad del médico servidor público ante la población con capacidad de pago, mientras con aquellas que no puede sí la someten a una larga lista y entonces sí, no hay nada más que hacer e incluso, ante ello muchos especialistas han renunciado a seguir en la planta de Pensiones pues dicen ellos mismos, así ya no es negocio y exprimir a la institución, como lo vinieron haciendo, es parte de lo que la ha sumido en una crisis financiera.