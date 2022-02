--Loera y Chaparro, saldrán chispas… --Afectados por ARAS, de nuevo ante AMLO

MORENOS.- El fin de semana saldrán chispas en la sesión a la que serán convocados los consejeros de Morena. Según refieren fuentes, el delegado del Bienestar, Juan Carlos Loera, emitirá un informe detallado sobre las finanzas que se llevaron a cabo durante la campaña a la gubernatura, que él encabezó.

CNHJ.- Además de ese reporte, emitido luego de la multa que fijó el INE por 25 millones de pesos a Morena derivada de gastos no justificados en la campaña a la gubernatura; Loera de la Rosa dará a conocer el recurso que interpuso en contra del profesor Martín Chaparro, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, por las declaraciones que el profe hizo en su contra precisamente por la sanción.

***

ROUND.- Así que en esa sesión se darán con todo, tanto los consejeros que forman parte del equipo político de Loera como los que quedan en el grupo de Chaparro. De todos es sabido que el delegado del Bienestar ha pugnado por la renovación de la presidencia estatal de Morena, sin embargo, los procesos electorales no han dejado que se lleve a cabo, por lo que el profe estará cumpliendo más de siete años al frente del partido guinda.

ROUND II.- Derivado de lo anterior, no faltó el o los ex candidatos a cargos de elección popular que pidieron, se transmitiera la sesión del Consejo de Morena para analizar el informe que se supone presentará Juan Carlos Loera, ya que aseguran que durante las campañas constitucionales fue muy poco el recurso que les asignaron, pues se justificaba que “todo era dirigido a la campaña estatal”.

***

RENUNCIAS.- Si todo sigue como hasta ayer, entre hoy y mañana, seguramente se informará cuando menos de otro par de renuncias y/o despidos de funcionarios públicos presuntamente involucrados en el desvío del fondo de ahorros de los diputados de la pasada legislatura.

TRANSFERENCIAS.- Lo dicho, la Fiscalía General del Estado y la de Anticorrupción van a contrarreloj para dar resultados en un tema que nada beneficia a la administración pública de la entidad, a propósito de los negocios turbios –cuando menos— que se destaparon por la transferencia de recursos del Congreso del Estado a cuentas bancarias particulares que entonces, administraba un funcionario de la JMAS, Luis René Villarreal y que todo apunta eso derivó en su asesinato.

DESPIDOS.- Hasta ahora se han confirmado cinco bajas: Roberto Lara, de la JCAS; Gilberto Baca, ex director comercial de la JMAS y quien fue jefe directo de Villarreal; Francisco Gómez, ex jefe de Atención Comunitaria de la JMAS; Daniela Gómez, hija de Francisco, quien era la encargada del manejo de cuentas bancarias en el Congreso del Estado junto con Jorge Issa y Manuel Soledad, ex secretario Administrativo y ex jefe de Finanzas del Congreso, respectivamente, así como Ignacia Muñoz, quien también laboraba junto con Daniela en la Dirección de Finanzas del recinto legislativo.

***

INCÓGNITAS.- Las reacciones no se han hecho esperar, quizá la más comentada ayer fue la de Jorge Puentes, ex candidato al CDE del PAN y consejero nacional del blanquiazul, quien se cuestionó por qué secretarios de primer nivel del gabinete de la gobernadora Maru Campos, siguen en funciones, a pesar de que han sido señalados por su presunta responsabilidad cuando estaban en el Congreso del Estado en la pasada legislatura.

INCÓGNITAS II.- A pesar –puntualizó Puentes— de que esos personajes fueron de los que encabezaban la precampaña del senador Gustavo Madero, otrora precandidato a la gubernatura, para lo cual hicieron señalamientos en contra de la actual mandataria estatal.

***

PROTESTAS.- Desde el jueves por la noche que llegue el presidente Andrés Manuel López Obrador a Ciudad Juárez y durante el viernes, diferentes activistas ya anunciaron que estarán manifestándose ante el Ejecutivo. Uno de esos grupos de interés, que desean hacer visibles sus causas, son los defraudados por ARAS.

PROTESTAS II.- De acuerdo con algunos representantes de los afectados, harán protestas en cada uno de los eventos del presidente, a efecto de solicitar su intervención en este tema que tiene casi 5 mil denuncias.

CHAMI.- Otro colectivo que advirtió de manifestaciones en la visita presidencial a la frontera, será el creado en la defensa del Chamizal, ya que buscan que AMLO convierta esa reserva en Parque Nacional y se frene de una vez por todas, el fraccionamiento del territorio para construir proyectos inmobiliarios.

PRESIÓN.- Otros actos de reclamo ciudadano que se esperan, provendrán de los padres de niños con cáncer debido a la falta de medicinas, hasta la eventual manifestación de periodistas bajo la exigencia de actuar contra los asesinos de comunicadores. Será una agitada visita presidencial.