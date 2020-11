-- Los vicios inundan a alcalde-- PRI mece la cuna este finde

VICIOS.- El alcalde de ciudad Guerrero, Carlos Comadurán Amaya, de extracción morenista, no la está pasando nada bien, más ahora que sus detractores han recordado una serie de vicios que se carga, desde el inicio de su carrera política, que no fue precisamente con los colores guindas, vicios que ahora de nueva cuenta y a decir de sus allegados, han vuelto a hacer un dolor de cabeza para la administración que dirige.

REELECCIÓN.- Para quienes lo conocen aseguran que este tipo de conductas no le ayudarán en nada en su intento de reelegirse como edil de Guerrero menos como candidato a diputado local por el distrito 13 que ya tiene pactado por cierto con el actual diputado morenista Miguel Colunga, quién tiene dos caminos por tomar o el 13 local o bien el 7 federal.

EQUIPO.- Pero además, Carlos Comadurán ya está también afectando al equipo del senador Cruz Pérez Cuéllar con quien dicen también pactó en ayudarle en su proyecto estatal; no conforme con ello, en los últimos días regidores de la ciudad en mención han pedido audiencia con autoridades de Morena dada la gravedad del problema de gobernabilidad que allá están padeciendo, pues tanto al alcalde como al secretario del Ayuntamiento, se les salió de las manos esta localidad.

CANDIDATOS.- Hablando del partido en el Poder, aquí en la ciudad de Chihuahua se siguen moviendo los equipos al interior de Morena -sobre todo previo a la publicación de la convocatoria para los candidatos a la gubernatura- para posicionarse y hacerse de las precandidaturas para los próximos comicios.

CANDIDATOS I.- Al sur de la ciudad, por el octavo federal buscará el consejero estatal Hugo González ser el candidato, también se ha dicho que Ernesto Visconti levantará la mano, aunque de todos es sabido que don Hugo ya lleva varias cuadras de ventaja pues en el 2018 fue el candidato de Morena por el distrito 18 local.

CANDIDATOS II.- Precisamente sería el 18 local por el cuál iría Hugo González si en un determinado momento no se concreta el proyecto del octavo federal, el grupo que lidera este consejero estatal tiene operadores también en los distritos 16 y 17 local, para el primero en mención seria Zyania Sandoval y por el 17, Jorge Marave, aunque a decir de varias fuentes, solo Hugo tiene posibilidades reales de llevarse el triunfo, pues el resto no pinta y no pintará.

REUNIÓN.- La grilla no tiene día de descanso, eso se pudo constatar ayer esto a raíz de las reuniones que sostuvo el dirigente tricolor Omar Bazán con los presidentes estatales del PRD y Morena, José Luis Acosta y el profesor Martín Chaparro, respectivamente, los tres ya coyotes balaceados en esto del deporte extremo llamado política, así que no se juntaron a tomar café necesariamente.

REUNIÓN I.- Uno por uno, Bazán Flores los recibió en una de sus residencias, primero al titular del partido del sol Azteca, con quiénes ya lleva platicas adelantadas para en un determinado momento ir en alianza en la candidatura a la gubernatura, encabezada por el priista, desde luego, pero también han comenzado a delinear la estrategia electoral estatal que en un determinado momento ejecutarían sobre todo por el hecho de que el PRI ya lleva varias semanas trabajando su plataforma política, al menos en ese tema ya van muy avanzados.

REUNIÓN II.- Luego llegó el profesor Martín Chaparro, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, quienes escucharon la charla entre el diputado y el profe aseguran fue un muy buen diálogo, caso concreto de Morena no se puede asegurar el inició de una alianza cuantimás con el profe al frente quién es un fiel seguidor de los estatutos guindas, así que tendría primero que pedir la autorización del Consejo Estatal morenista, sea lo que sea, ya hubo un primer encuentro.

OJINAGA.- Trasciende desde la otra frontera, la de Ojinaga, que los priistas de sepa están por enviarle carta a Omar Bazán, presidente estatal, para evidenciar a un pequeño grupo de supuestos tricolores, encabezados por Gilberto Mata López, Carmen Franco, Ivón Salazar y Yara Muñoz Mata, quienes se han apoderado del partidazo con el objetivo de convencer al panista Andrés Ramos, para que acepte ser el candidato de ellos a la Presidencia Municipal.

ENGAÑADO.- De acuerdo a la preocupación manifiesta por decanos tricolores de ese municipio, las tres mujeres convencieron al actual presidente del Comité Municipal para que un blanquiazul contienda en el proceso del próximo año con las siglas del PRI. Las mujeres políticas, aseguran tener un sondeo de opinión en el que en este momento Ramos sería el único que ganaría la elección.

DIVIDIDOS.- Y es que también se dice, en el PAN las cosas no están del todo bien. El primer panista del municipio, Martín Sánchez Valles, siente tener el derecho para imponer candidato, cuando gente como Lucy Marrufo, en estos momentos goza de buena aceptación entre la misma militancia y diversos sectores sociales.