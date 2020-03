--Madruguete presidencial desestabilizó todo --Insisten en mandar a la sombra a magistrado --Lunes será histórico para médicos de Ichisal

CONAGUA.- Quedó claro con las manifestaciones incendiarias de los agricultores en Camargo, por la liberación de millones de metros cúbicos de agua que autorizó de manera directa la Presidencia de la República, que se trató de un madruguete materializado por la Guardia Nacional y de la que ni el mismo director estatal de Conagua se enteró.

ESPECTADORES.- Trabajadores de la Comisión dijeron que la Dirección Local se encuentra simplemente como espectadora de las decisiones que toma Andrés Manuel López Obrador directamente sobre el tema y a las cuales se doblega la titular de las Oficinas Centrales de la Conagua.

COSTO.- El costo político de las decisiones presidenciales la lleva sobre su espalda el propio superdelegado Juan Carlos Loera, quien fue atacado en redes sociales por cientos de personas que le reclamaron su postura, al decir que sería inhumano no “soltar” el agua de Chihuahua para consumo de los vecinos ciudadanos de Nuevo León y Tamaulipas.

INTERESES.- Los ingenieros hidroagrícolas que le saben al tema reprobaron las acciones agresivas de los agricultores, puesto que el agua que estaba destinada para el ciclo de riego del presente año, ya había sido liberada en su totalidad. Dicen fuentes internas de Conagua que el problema es que hay productores que riegan mucho más de lo autorizado y tienen intereses oscuros, e incluso cuentan con tierras de riego sin título.

RIESGO.- El sentimiento de la plantilla de Conagua en el estado es que quien haya tomado la decisión de liberar el recurso hídrico no lo hizo pensando en las consecuencias, sino en sus intereses personales, lo que derivó en actos que incluso pusieron en riesgo la integridad de los trabajadores de a pie de esa dependencia.

GESTIÓN.- Estando en la Ciudad de México, el gobernador del estado Javier Corral solicitó formalmente el cese del volumen adicional de la presa, ordenado por Conagua; además expuso la problemática ante el Gabinete federal de Seguridad, especialmente Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana; así como también con otros funcionarios como el consejero jurídico del Ejecutivo federal, Julio Scherer; el coordinador de asesores del Presidente de la República, Lázaro Cárdenas Batel y hasta con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, quien coincidió en la necesidad de cancelar la decisión de Conagua.

LOGRO.- Sobre esta cancelación, el gobernador Javier Corral se dijo satisfecho de la rectificación, que calificó de necesaria, por parte de Conagua, al reducir el volumen extraíble de 101 metros cúbicos por segundo a 55 m3 por segundo, pues se estaban produciendo riesgos inconvenientes, de tensión social, de violencia y hasta sanitario por la congregación de los agricultores en protestas.

INCITADORES.- Nos reportan que quienes fungieron como incitadores de la violencia, aunque intentaron pasar desapercibidos de las cámaras, fueron: Martín Solís, activista de El Barzón y ahora funcionario de primer nivel de la Secretaría de Desarrollo Rural, y el diputado Jesús Valenciano.

VERSIÓN.- Desde el Gobierno Federal soltaron que no sólo los funcionarios mencionados participaron en la convocatoria, sino gran parte de los destrozos, quemas de camiones y bloqueos habrían sido convocados por alcaldes azules en la región. Tan fácil que hubiera sido evitar este lamentable encontronazo, de haber aplicado una de las tan de moda encuestas a mano alzada o consultas, ¿por qué aquí no la habrán aplicado?

GUERRA.- Otro factor por la apertura de las válvulas de la presa La Boquilla San Francisco de Conchos causó que tanto dirigentes de Morena como algunos políticos de la 4T se lanzaran en contra de la Comisión Nacional del Agua, dependencia federal del Gobierno de México.

ENCONOS.- Ayer no hubo institucionalidad, todo lo contrario, morenistas y funcionarios federales de esta dependencia se dieron con todo no solamente a través de comunicados, sino en cada espacio en el que tenían oportunidad reprochaban de las acciones de la directora general de Conagua, Blanca Jiménez, sabedores de que la ciudadanía estará cobrando factura en las urnas el próximo 2021, por ello la urgencia de echar la culpa única y exclusivamente a Conagua.

MORENOS.- Entre los personajes políticos que no tardaron en salir a declarar se encuentra el profesor Martín Chaparro y el senador Cruz Pérez Cuéllar, ambos morenistas, quienes reprocharon el actuar de la dependencia federal, sin embargo aprovecharon los espacios para recriminar también en contra el PAN. En fin, el tema seguirá dando noticia.

ALLEGADOS.- Ante esto, fueron allegados del senador quienes se pronunciaron en su defensa al externar que el legislador morenista no habría roto con la lógica política que supone apoyo incondicional al Gobierno de la 4T, ya que él mismo afirmó que se trata de una acción que califica como “traición” a los chihuahuenses por parte de Blanca Jiménez Cisneros, por eso es ella la que debe pagar los platos rotos.

GOBIERNO.- El Gobierno Estatal buscará reivindicarse tras haber quedado mal parado con la detención y liberación en un lapso de horas del magistrado Jorge Ramírez Alvídrez, pues lo nuevo del tema es que buscarán enjuiciarlo por los beneficios obtenidos allá en el Centro de Justicia Federal.

EXCESOS.- Lo anterior porque, si le concedieron la suspensión provisional al magistrado, debieron motivar o explicar por qué no existía perjuicio en contra de la sociedad, pero si no lo hicieron no debieron conceder la suspensión provisional, pero ello no afecta en nada al fondo del asunto, porque el aparato estatal dice que acreditará el desafuero.

VERSIÓN.- Según la versión del Ejecutivo estatal, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito y el Juzgado Octavo de Distrito en Chihuahua, al conceder una suspensión provisional a Jorge Ramírez, con el fin dejar sin efecto el desafuero decretado por el Congreso local, incumplió de forma flagrante con la jurisprudencia emitida por la SCJN, que por ley le era obligatoria cumplir.

ASUNTO.- En este asunto de la jurisprudencia 181159, dictada por la Primera Sala de la SCJN, prohíbe a los tribunales de amparo conceder suspensión respecto a los efectos y consecuencias de un procedimiento de desafuero. Tanto el Juzgado de Distrito como el Primer Tribunal Colegiado, conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, estaban obligados a respetar la jurisprudencia de la SCJN, y decretar improcedente cualquier suspensión en contra el desafuero decretado por el Congreso de Chihuahua, que por supuesto no lo hicieron.

FECHA.- Este lunes es la fecha límite para que las autoridades de la Secretaría de Salud a través del Ichisal informen si podrán cumplir o no con las peticiones que más de 40 médicos especialistas y subespecialistas del Hospital Infantil Especialidades les han solicitado, las cuales todas son conforme a la ley.

ENTERADOS.- Los enterados estarán atentos a que venza el plazo que dieron, que es este próximo lunes; los galenos confían en que la autoridad va a ser empática y resolverá sus peticiones, entre ellas pago de sueldo, seguro médico para ellos y sus familias y diversas prestaciones de ley. De no ser así, advirtieron una serie de acciones para realmente ser tomados en cuenta.

MOLESTIA.- No es por demás la molestia que causó el la Secretaría de Salud estatal se encuentre reclutando voluntarios para combatir el Covid-19, ya que se sabe que ni siquiera seguro incluye para todos aquellos que decidan enlistarse en el ejército de la Salud; para los inconformes Salud no puede cumplir con la ley para sus médicos de Ichisal, pero sí pueden reclutar.





