--Magisterio en polémica por regreso a clases --En espera del reparto de las “pluris”

TRANSICIÓN.- Conforme se acerca la fecha del cambio de estafeta en la administración municipal empiezan a barajarse diferentes nombres de quienes formarán parte del gabinete de Cruz Pérez Cuéllar, senador y alcalde electo de Ciudad Juárez.

TIP.- Se dice que el segundo a bordo del gobierno municipal fronterizo, es decir, el secretario del Ayuntamiento, será alguien que ya ocupó este cargo, pues don Cruz le apuesta a la experiencia y que cuente con capacidad probada. Un tip: Desempeñó ese puesto hace tres administraciones.

CARTA.- Una estrategia que se replica en la capital del estado, ya que el alcalde electo Marco Bonilla también se iría por una carta ya jugada al designar a Santiago de la Peña como su mano derecha, en ese estratégico puesto en el cual, ya dio resultados durante el gobierno de Javier Garfio.

***

PRESIDENCIAL.- El mandatario estatal Javier Corral no dio detalles sobre la fecha en la que se supone vendrá el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Ayer al ser abordado por la prensa, el gober dijo que aún no tenía la fecha exacta de la visita presidencial, por lo que todo sigue en ascuas y en trascendidos de que sí o no inaugurará los cuarteles de la Guardia Nacional en la frontera, pero nada está confirmado.

***

INFORME.- Sin conocerse los motivos de fondo, cambió el calendario de los informes del gobernador. Se indicó que rendiría su último informe en Juárez y Chihuahua, los días 9 y 11 de agosto, respectivamente; recién se dio a conocer que serán los próximos días 16 y 18. En tanto, parece que la entrega del documento formal al Congreso del Estado continúa vigente para el viernes.

VEDA.- Trascendió que una de las razones para el cambio de fecha estaría relacionado con la veda asociada a la consulta popular y que ello, retrasó el plan de inauguraciones del llamado ‘maratón de obras’ y por ende, se alteró la agenda para informar a la ciudadanía, lo realizado por la administración estatal saliente.

***

CLASES.- El gobernador dijo que sí o sí será obligatorio el regreso a clases, el próximo 30 de agosto. Un giro de 180 grados, pues desde que se cerraron las escuelas debido a la pandemia hasta hace un par de semanas, la postura gubernamental había enmarcado la reapertura hasta que el semáforo estuviera en verde.

VERDE.- A decir de los detractores del mandatario estatal, con qué razón se “manipuló” la medición epidemiológica para estar al borde del banderazo de apertura, cuando el estado entró al mapa negro por casos activos, la tercera ola de contagios se refleja con más de 100 nuevos enfermos de Covid-19 por día y la ocupación hospitalaria aumenta nuevamente.

MAGISTERIO.- El magisterio se niega a volver a las aulas al apuntar que si bien ya fueron vacunados, los menores de edad están expuestos y los planteles no cuentan con la infraestructura sanitaria que se requiere, además de que no hay un censo real de las condiciones en que se encuentran y muchos de estos han sido vandalizados.

MAGISTERIO II.- Las secciones 8va. y 42 del SNTE lo consideran una mala jugada cuando Javier Corral está por irse, se ha relajado la supervisión en el cumplimiento de medidas preventivas y está endosando –aseguran— un problema a la siguiente administración. Baste considerar que en días pasados se informó que el coronavirus se situó entre las 10 causas de mortalidad infantil en el estado entre marzo de 2020 y 2021.

***

RENOVACIÓN.- Mañana se renovará el consejo directivo de la Coparmex Chihuahua, hasta ahora presidido por Jorge Cruz Camberos, quien entregará el encargo a Salvador Carrejo Orozco, quien es dueño de la firma de reclutamiento de personal, BlueWolf y actualmente es vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Democrático del sindicato patronal.

***

PLURIS.- El juego político-electoral para el reparto de los 11 espacios plurinominales del Congreso del Estado, dará de qué hablar todo el mes y tiene a más de un enlistado con el alma en vilo. Cuando el Instituto Estatal Electoral se pronuncie con la lista de los 11 elegidos, el tema en cuestión será cómo aplicó el criterio de la paridad de género, ya que eso favorecerá a unos y a otros no.

PLURIS II.- Se había anticipado una serie de impugnaciones y entre más pasa el tiempo, así se confirma, cuando menos seguro entre tres actores políticos dispuestos a pelear jurídicamente. Y es que de ello, dependerá la conformación de las bancadas para elegir a sus coordinadores.

PLURIS III.- Quienes han estado cerca de los consejeros electorales apuntan que se apostará por la fórmula que menos golpee a la mujer, esto implica que además de salvaguardar la paridad, también se encargarán de que los espacios no pasen por encima de las que están en la lista.