-Magistrado no pone pies en la tierra -Se ausenta alcalde con todo y crisis -No perdonan al titular del Semefo

ENOJO.- Molestia provocó en el Tribunal Superior de Justicia la puntada del magistrado Joaquín Sotelo Mesta al “exhortar” a jueces y homólogos para que observen la disposición que prohíbe el nepotismo, pues parece ignorar que fueron sus compañeros del Pleno y él mismo quienes propusieron al Congreso del Estado la reforma más dura que al respecto se haya publicado. Por ello, se espera un fuerte pronunciamiento en contra del funcionario.

POSTURAS.- La percepción generalizada en el Tribunal es que Sotelo Mesta pretende sustituir con posturas de relumbrón la falta de trabajo efectivo durante los casi tres años que lleva en el cargo, en los que se ha dedicado más a atender los asuntos de su despacho particular que su chamba pública.

UNIDAD.- Un solo mérito se le reconoce a Joaquín, ha logrado la difícil tarea de unir las distintas fuerzas al interior del Poder Judicial, pero en su contra; pues sin distinción, Tirios y Troyanos le perciben como un elemento nocivo para la institución, preocupado únicamente por el lucimiento personal.

ORGANIGRAMA.- En el organigrama de la Fiscalía General, el fuego amigo y el actuar poco mesurado o hasta cierto punto incorrecto de los directivos no pueden dejar de mencionarse, resulta que al director de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, Daniel Ricardo Jaramillo Vela, le reprochan haber pasado unas vacaciones con todo y yate rentado.

YATE.- Nada tendría de malo y más si se paga con recursos productos de su esfuerzo; un lujo que puede darse cualquier mortal, sin embargo la ira de sus subordinados se desató cuando las fotos del directivo, que fueron presumidas en las redes sociales, causaron suficiente escozor para que empezaran a señalar su doble discurso.

DISCURSO.- Y es que el funcionario ha dicho hasta el cansancio que “se debe cuidar el presupuesto de la dependencia” y así desde que está en el cargo, ¿será que su pensamiento ahorrativo hace que tenga el área descuidada?, porque en teoría las cosas van muy mal en el Forense, hay poco personal y mucha carga de trabajo; aunado a instalaciones desbordadas.

AUSENCIA.- Todo marchaba bien, fin de semana largo, tranquilidad, descanso, Super Bowl y hasta Los Bravos pintaron una sonrisa en el rostro del alcalde de Ciudad Juárez, y justo el día que solicitaría licencia al Cabildo para irse de vacaciones, Armando Cabada tuvo que enfrentar el caso de supuesto levantón de un agente de Vialidad; lógico, él sigue enfrentando las broncas de seguridad más que Ávila, su jefe de Policía, quien no ha dado el ancho dentro de la corporación.

¿VACACIONES?- Por la mañana, después del desayuno, Cabada se reunió con todos sus directores para anunciar su ausencia temporal del territorio del municipio, ahí no faltó el curioso imprudente que preguntó al alcalde a dónde iba dos semanas. La respuesta fue: “ni siquiera son vacaciones, son días de descanso”. No soltó prenda, así que a los indiscretos directores no les quedó otra que especular, ¿destino de sol, arena y playa o acaso otro lugar hermoso de México o el extranjero?

INTERINO.- El despacho principal será ocupado por el regidor Carlos Ponce, no es la primera vez que lo atiende, así que lo hará mejor que otro, incluso que Alberto Enrique Guzmán Aguilar, el edil que se ha convertido en el hombre de todas las confianzas del alcalde independiente.

MAESTROS. Aunque todavía falta tiempo para la elección del nuevo dirigente magisterial aquí en Chihuahua, empiezan a surgir quienes tienen oportunidades reales de suceder al actual dirigente de la Sección 42 del SNTE, Ever Avitia; es importante para quienes buscan liderar uno de los sindicatos más grandes como es el de los maestros la relación con los liderazgos naturales, porque eso abonará en la solución de problemas no sólo previendo los que pueda haber en la elección, sino para la solución de los asuntos que aquejan al magisterio estatal.

LIDERAZGO.- Quien dicen que se suma a los aspirantes a la Secretaría es la maestra camarguense Laura Fierro Carrillo, quien hace una discreta pero efectiva gestión como parte del Comité Estatal de la propia Sección 42, en las labores propias de su encargo dentro de la secretaría de derechos humanos, donde por cierto en fecha reciente obtuvo un galardón del ámbito nacional.

ACADÉMICA.- Fierro cuenta con una amplia preparación profesional, egresada de la Escuela Normal del Estado y de la Normal Superior, Maestría en Educación en la Universidad Tec Milenio y con un posgrado en Educación por la Universidad de Nuevo León.

ASAMBLEA.- Casi en los oscurito, la agrupación Alternativa, que busca constituirse como partido político nacional, llevó a cabo el sábado pasado la asamblea en el Distrito 8 de la ciudad de Chihuahua, la cual fue encabezada por Alfonso “Poncho” Márquez, exregidor del PRI, quien también anduvo haciendo grilla y buscando hueso con Redes Sociales Progresistas.

ASAMBLEA II.- De las nueve asambleas en igual número de distritos federales de Chihuahua, han tenido éxito en siete, y en próximos días, según nos informan, estarán sacando adelante la asamblea del Distrito 6 y otra más en Juárez, que son las faltantes; se dice que su mayor respaldo es César Augusto Santiago, viejo lobo de mar, expriista y ex diputado local y federal varias ocasiones.

ULTIMÁTUM.- Vale la pena recordar que las agrupaciones que pretenden convertirse en partido político tienen hasta el 28 de febrero para desahogar sus 200 asambleas distritales o 20 asambleas estatales según hayan elegido y posterior a ello esperar a que el INE ratifique e informe a aquellas que lo hayan logrado.