-- Magistrados de “vacas”, la justicia puede esperar, dicen -- Geo se destapa por el octavo federal

VACACIONES.- Tal parece que la justicia se hizo para quebrantarla tantas veces como sean posibles, pues ahora resulta que magistrados que en 2014 llegaron al Poder Judicial del Estado por designación del entonces gobernador del estado -hoy preso en Miami y en espera de ser extraditado a Chihuahua- tienen como misión dilatar una simple notificación en contra de uno de los involucrados en la Operación Justicia para Chihuahua.

VACACIONES I.- Por ello, dicen, resulta extraño, raro y con un nivel turbio, el hecho de que ciertos jueces del Poder Judicial del Estado no actúen en consecuencia cuando se cuenta con acusaciones y expedientes ya presentados.

VACACIONES II.- Parece que el semáforo epidemiológico en rojo les cayó como anillo al dedo a los magistrados impuestos por César Horacio para irse a gusto a casa, no emitir las órdenes de aprehensión y seguir protegiendo a los imputados por la Fiscalía General del Estado en dicha operación.

TAPADERA.- Con el semáforo en naranja se quedaron sin pretextos. Ahora veremos si el Poder Judicial será tapadera y red de protección, o si llevarán a los acusados a juicio oral y abierto que permita conocer qué fue lo que hicieron.

EXONERADO.- Porque es innegable, según cuentan, que el andamiaje de corrupción que construyó el exgobernador lo hizo pensando en que pudiera ser acusado de diversos delitos para que una vez que llegue a Chihuahua pueda incluso ser exonerado.

NÓMINA.- De esta manera, señalan, los magistrados afines al ex mandatario estatal hacen todo lo posible por retrasar la notificación a uno de los involucrados en la “nómina secreta”, y en lugar de ordenar una entrega de una notificación que no debería tardar más de 15 días, posponen ese trámite hasta por 45 días.

PROTECCIÓN.- Al paso que vamos el exgobernador César Horacio podría llegar en febrero y protegido por esos magistrados y hasta ser liberado, e incluso salir a votar en las elecciones el 6 de junio de 2021; lamentable para gente como Pablo Héctor González, jurista, académico, estudioso e investigador, quien al final de cuentas es el “rostro” del PJE, vergüenza ajena ha tenido que cargar.

ESPERA.- Y donde también han tenido que esperar es en las oficinas de la delegación de Conagua en Chihuahua, resulta que esta dependencia federal tiene ya diez meses sin recibir un solo tramite, situación que ha puesto a cientos de productores y agricultores en una situación de preocupación e incertidumbre, pues tienen detenidos asuntos no sólo de 2020, sino de 2019 y años atrás.

ESPERA I.- Definitivamente el cheque del director local, Rubén Ramírez Quintana, ese no espera, mucho menos la compensación, no así los tramites que trabajadores de la tierra deben realizar, esos sí están paralizados, meses llevan así, ya no hablemos del nuevo sistema digital que fue implementado en todo el país y aquí también, pero que no han hecho funcionar.

BURLA.- Es Chihuahua la única entidad en el país que no funciona la digitalización de los diferentes trámites que se realizan en la oficina del agua, como una especie de revancha por todo lo ocurrido meses atrás en las tres presas en discordia; aquí los agricultores no saben que han visto inútil el pedir apoyo al delegado Ramírez, quienes además están metidos en un problemón con la Sader, pero de eso ya hablaremos en la edición de mañana.

DESTAPE.- En los últimos días la diputada local del PAN, Georgina Bujanda, además de tener como una opción la reelección por el Distrito local 12, quienes la conocen aseguran que luego de reuniones con vecinos, militantes, sociedad civil organizada y empresarios, ha tomado la decisión de levantar la mano para buscar la candidatura del PAN por el Distrito electoral federal 8 o bien por el Sexto federal.

DESTAPE I.- Sin duda, el Distrito 6 será el más peleado, hay varios tiradores: Miguel Riggs sería su reelección, Miguel La Torre, Jorge Soto y Fernando Álvarez; pero por el octavo, actualmente a cargo de Alan Falomir, quien buscará la candidatura de Movimiento Ciudadano a la alcaldía, del PAN hay pocos aspirantes.

DESTAPE II.- Por ello, y con base en los resultados de los trabajos que ha venido realizando en el 12 local, Geo –como la conocen sus amigos- ha pensado seriamente en buscar la candidatura del octavo federal, que dicho sea de paso será un distrito peleadísimo por el PRI, Morena y ahora con Georgina, por el PAN, por ello será un verdadero campo de batalla, con un pronóstico reservado, pero que Bujanda ha dejado en claro que de competirlo, dejará el todo por el todo.