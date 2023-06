--Mápula y cuando la basura nos alcance… --"Gabo" hace maletas para ir a la encerrona panista

APLAZA.- El alcalde Marco Bonilla se fue duro con su posicionamiento contra los que se oponen al proyecto del Relleno Sanitario en Mápula y no es para menos ya que ayer se aplazó la audiencia constitucional por parte de la juez federal Flor Berenice Gómez Peinado para determinar si desecha o no los amparos interpuestos por seis u ocho personas.

CADUCIDAD.- Con ese diferimiento, se vuelve a retrasar el calendario para el desarrollo de la obra como si no fuera urgente, como si el actual relleno no tuviera un plazo inminente de caducidad y como si la necesidad de cientos de vecinos del basurero que claman por moverlo no fuera real.

COLECTIVO.- En la rueda de prensa que Bonilla Mendoza ofreció ayer para informar sobre el aplazamiento, resaltó de manera directa que defenderá ante todo y contra todo el proyecto, pues por encima de cualquier otra cosa está el interés colectivo, a quienes se les debe garantizar el servicio de recolección de basura.

FIRME.- El momento ameritaba que el presidente municipal mostrara una faceta firme para defender una obra tan necesaria y eso hizo y hará, como él mismo lo dijo con todos los recursos a su alcance. Reiteró al Poder Judicial de la Federación, total apertura para acercar toda la información adicional que se requiera para la definición.

TIEMPO.- Estudios ambientales, económicos y sociales que de hecho se pueden consultar por Internet y se han realizado foros para despejar dudas, así que la juez federal le debe una explicación a los capitalinos, pues su argumento de que necesita más tiempo para resolver… se queda corto.





***





GENEROSIDAD.- El tema del nuevo Relleno Sanitario no ha sido ajeno para la bancada panista en el Congreso del Estado, foro desde el cual ayer el líder de la fracción Alfredo Chávez exhortó a los promoventes de los amparos a mostrar generosidad y empatía con la sociedad y la ciudad de Chihuahua.

POBLACIÓN.- Recalcó que no es un proyecto partidista, sino la respuesta a una necesidad y en la cual se involucró a diversas organizaciones de la sociedad civil como la máxima casa de estudios y otras universidades de prestigio, a las que ponen en duda los amparos, con lo que no se afecta al Ayuntamiento sino a toda la población.

CIRCULAR.- El diputado Chávez no mencionó, pero hay otros organismos como Chihuahua Green City, asociación vinculada con Coparmex y la Unión Europea, cuyo presidente Víctor Gómez Céspedes ha destacado que el proyecto en Mápula es sólo una parte de un proyecto integral para hacer de la capital, una economía circular que impulse la cultura del reciclado, aprovechar recursos y fomentar las energías limpias.





***





CONSEJO.- Gabo Diaz, presidente del Comité Estatal del PAN prepara maletas para viajar el próximo fin de semana a la Ciudad de México, nada más ni menos que para estar en la reunión del Consejo Nacional de su partido.

MÉTODO.- La cita es el sábado 24, donde se espera definir el método de selección de candidato a la Presidencia de la República, la novedad que precisamente anunciará el lunes 26 el mandamás del partido Marko Cortés; el suceso más esperado por la oposición a nivel nacional rumbo al 2024.

TRANCAS.- Coyuntura que la dirigencia estatal quiere aprovechar para mandar un mensaje a aquellos que ya iniciaron de “brinca trancas”: No se preocupen por armar grilla y dejen las peleas que dividen, pues las candidaturas y/o reelecciones se entregarán para los mejores posicionados y que con hechos hayan respondido a las necesidades de los chihuahuenses, lo cual se revisa con lupa semana a semana, desde enero.

BARDAS.- Por cierto que hay comentarios a favor dentro del panismo local por el hecho de que ciertos personajes por fin estén amarrando espacios en carteleras, ya que significa ponerse al “tú por tú” con los suspirantes de Morena, cobijados por un gobierno federal con muchos recursos que se notan en la “compra” de cientos de bardas a lo largo y ancho del territorio estatal.





***





TAMAULIPAS.- Parece que el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal no quita el dedo del renglón para usar el agua de las presas chihuahuenses y entre más calor haga, aumentará su insistencia ante la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Gobernación.

TRASVASE.- Ojalá que la nueva titular de Segob, Luisa María Alcalde, anteponga sus raíces en el estado grande para no dejarse convencer, ya que en el Congreso de la Unión siguen moviendo hilos y en la Comisión de Recursos Hidráulicos y Agua Potable Saneamiento, el diputado tamaulipeco Juan González Lima insistió con el trasvase de Chihuahua.

ALERTA.- A decir del legislador Luis Aguilar, con el apoyo del gobierno federal buscan desestabilizar a la entidad y llamó a los congresistas en San Lázaro y en la localidad para cerrar filas y no permitirlo.