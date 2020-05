-- Más despidos en el IMSS -- Se aproxima oleada de decesos -- Berrinches en la CES y la SSPE

BERRINCHES.- La pandemia del Covid-19 no sólo muertos y enfermos ha dejado, sino berrinches, altercados y despidos entre los altos funcionarios del IMSS, la primera rabieta la hizo el doctor Humberto Campos Favela, quien fungía como jefe de Prestaciones Médicas e incluso participó en las ruedas de prensa sobre el coronavirus, quien por cierto no aportaba muchos datos. Se enfrentó con sus superiores y amenazó con irse, pero nunca se imaginó que le tomarían la palabra. Ahora de ser jefe pasará a su base como médico.

DESPIDO.- El segundo fue el contador Luis Carlos Talamantes Alvídrez, quien era jefe de Servicios Administrativos, todo gracias a su propia gente, pues la jefa de control del abasto, a quien identifican como Gloria Peña Duarte, se encargó de “ponerlo en la cruz”, ya que tras reunirse con el titular del IMSS fue despedido.

DESPIDO I.- La mujer, apoyada por los recientemente rescindidos, por cierto a causa de sus malos manejos administrativos, licitaciones a modo y favoritismos a proveedores, se encargó de disparatar en su contra; cabe mencionar que el contador había sabido atajar muy bien las quejas y manifestaciones de los trabajadores en torno a la falta de equipo e insumos médicos.

APROVECHADOS.- Y hablando del “levantamiento” de unos cuantos sindicalizados a causa de falta de equipos, se supo que circularon varios audios donde se les incitaba a la manifestación e incluso a no ingresar a trabajar, con la sola intención de sacar provecho de la situación, a tal grado que llegaron a interponer un amparo que los mismos incitadores son quienes se encargan de tramitar las cuestiones legales, ya lo dice el dicho: “A río revuelto ganancia de pescadores”.

INCREMENTO.- Al señalar un relajamiento en las medidas de distanciamiento social en las ciudades de Juárez y Chihuahua, con énfasis en la frontera, el gobernador Javier Corral hizo un exhorto a sus pobladores a permanecer en casa, especialmente en las próximas dos semanas, consideradas como los días más cruciales en cuanto a la dispersión del virus y el incremento de contagios.

INCREMENTO I.- El llamado de Corral Jurado y el anuncio de realizar reuniones con los alcaldes de las principales ciudades del estado, con el propósito de restringir la movilidad de la gente, se da después de que el martes pasado las cifras de fallecidos en el país alcanzaron los 2 mil 507 registros.

DECESOS.- Pues tan sólo ese día se sumaron 236 fallecimientos en México, mientras que en Chihuahua las autoridades reportaban 20 decesos a causa del virus, a los que agregaron ayer otros 5, para alcanzar las 125 víctimas de la enfermedad. Todas esas cifras hablan de la intensidad de la pandemia y desde luego de su crecimiento.

CUARENTENA.- Lo anterior pone en contexto el llamado urgente del gobernador a la población a permanecer en casa, pues mientras el virus avanza, hay gente que no acatan las recomendaciones, lo que hace previsible, incluso, como ya se dijo por parte de las autoridades de salud, que pueda darse una extensión a la cuarentena y por ende a la suspensión de actividades, especialmente en aquellos lugares en los que algunas personas no hacen caso para atender el aislamiento voluntario, como son Ciudad Juárez y ahora la capital.

ESTRICTAS.- Ayer, Corral Jurado dio a conocer que solicitó la colaboración del alcalde de Juárez, Armando Cabada, para desalentar la presencia de la gente en las calles de esa frontera, que a su juicio presentan aún mucha movilidad, por lo que anticipó medidas más estrictas con ese objetivo. Las expresiones del mandatario se dieron durante la transmisión relativa al Plan emergente a través de redes sociales, en la que informó del programa de empleo temporal que opera con un fondo de 137 millones de pesos.

ESTRICTAS II.- Y el alcalde de Juárez se unió al llamado del gobernador, pero con la noticia de que dio positivo al Covid-19. En un video mencionó que este no es un asunto que se debe de tomar a la ligera, y pidió a la ciudadanía extremar precauciones y atender las distintas recomendaciones de los diferentes órdenes de Gobierno en los próximo 10 días que serán críticos para Ciudad Juárez.

SALIDA.- En ecos de la salida de Óscar Aparicio de la Comisión Estatal de Seguridad, la verdad que no extrañó a nadie, algunos dicen que era necesario y otros que fue tardía, pero sin lugar a dudas los que saben explican que podría ser por algún berrinche, como los que hacía cuando era titular, igual que los que redactamos al inicio de esta columna.

ORIGEN.- El cambio tiene su origen en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, pues estuvo impulsándolo tanto que finalmente lo logró y sólo esperaba que por ese interés recibiera el puesto de titular, pero como sabemos no fue así y dejaron a Emilio García Ruiz al frente de la SSPE.

ÓRDENES.- La intención de llegar a ser el titular era para dejar de depender de la Fiscalía General del Estado, pues siempre quiso tomar órdenes de forma personal y no obedecer a otros jefes, como lo hizo cuando recibió el nombramiento de parte del mandatario estatal.

INGRESOS.- Dicen que la crisis económica que actualmente vivimos se puede convertir en la capacidad de concretar una nueva economía, es decir, que las oportunidades laborales para los chihuahuenses no sólo se enfoquen en el ramo maquilador, sino en la generación de pequeños negocios que permitan que sean las propias familias las que generen sus ingresos.

INGRESOS I.- Así lo andan viendo desde la Secretaría de Desarrollo Social con Luis Aguilar al frente, quien ya trabaja en impulsar a 20 mil personas a que inicien o consoliden sus negocios con créditos a fondo perdido para que cuenten con verdaderas oportunidades de crecimiento social.

BENEFICIOS.- Nos enteramos que Aguilar labora para que en las próximas semanas se pueda realizar esta acción mediante la entrega de recursos económicos que, según estimaciones de la propia dependencia, beneficiará a por lo menos 80 mil personas.

IGNORA.- Por otra parte, ya está preocupando a algunos la atención del gobernador Javier Corral Jurado, quien desde hace más de un mes no atiende a los medios de comunicación, con plena justificación de la pandemia que se vive en el estado; pese a los cientos de temas que se acumulan en el día a día, el mandatario no ha entablado comunicación con los representantes de los medios de comunicación para responder decenas de pendientes. Algo que sí ha hecho son enlaces 2 o 3 veces a la semana, donde informa programas y proyectos para afrontar la contingencia, pero no abre un solo espacio para recibir preguntas o comentarios.





