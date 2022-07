--Más inversiones para Chihuahua; IP con Maru --Rafa Espino toma liderazgo en el Senado

EMPRESARIOS.- En Palacio de Gobierno, la mandataria estatal María Eugenia Campos recibió ayer a empresarios y presidentes de cámaras empresariales, con quienes sostuvo un encuentro privado durante un par de horas, justo antes de anunciar la inversión de 300 millones de dólares como parte de la quinta planta de JABIL en Chihuahua. Con el sector privado, desde luego, los temas fueron proyectos, desarrollo económico, competitividad y seguridad.

EMPRESARIOS II.- A la gobernadora la acompañaron los secretarios Luis Serrato Castell y María Angélica Granados Trespalacios. Por parte de la iniciativa privada acudieron Eugenio Baeza Fares, Álvaro Madero Muñoz, Ernesto Hermosillo Seyffert, Jaime Cruz Russek, Jesús Olivas Corral, Luis Antonio Corral Pérez, Luis Lara Armendáriz, Sergio Mendoza Vidal, Alberto Federico Terrazas Seyffert, Jorge Cruz Camberos, Miguel Guerrero Elías, Román Rivas Hong y Álvaro Bustillos Fuentes.





***





DEMANDA.- El magistrado Luis Villegas presentó ayer una demanda por la vía civil en contra del ex gobernador Javier Corral por haberlo difamado en medios de comunicación en la Ciudad de México, diciendo que él acudió como un testigo al juicio de César Horacio D. J. en el estado de Florida. Los que conocen al jurista saben que no se anda con juegos, por ello se fue directo a la yugular y le pidió al otrora mandatario que dé la cara, pues asegura de frente nunca ha respondido, sólo ha litigado en medios.

DEMANDA II.- Villegas Montes pide que Corral Jurado se retracte de sus dichos ante medios nacionales, que ofrezca disculpas públicas, pague los gastos del juicio y además liquide el pago por el daño moral que le generó al prestigio del magistrado.





***





RESPUESTA.- Precisamente ayer también el ex mandatario arremetió en contra de quien fue designada de manera interina como Fiscal Anticorrupción, Nidia Orpinel, a lo que el diputado priista Omar Bazán le reviró en las redes sociales que esa fiscalía fue una institución que sólo obedecía indicaciones de Javier Corral para “tapar y proteger tus corruptelas, basta de difamar, eres un corrupto misógino”.





***





RUTA.- Ante la creciente ola de delitos e incertidumbre que se extiende por todo el país, ayer en un acto tardío pero al fin congruente el Senado de la República abrió la ruta para analizar el Plan de Seguridad Pública y rediseñar, de ser necesario según acotaron, la estrategia federal con acuerdos urgentes que demandan los mexicanos.

SORPRESIVA.- Para ello, la Junta de Coordinación Política nombró al senador morenista Rafael Espino como responsable de la Comisión que revisará la estrategia. Llamó la atención que los representantes de todas las fuerzas políticas al interior de la cámara legislativa, se pronunciaron por unanimidad a favor del chihuahuense.

ACUERDOS.- También se suscribió el compromiso político con el líder de la JUCOPO, Ricardo Monreal para discutir ocho componentes y trabajar en una línea constructiva donde no se confronte al Gobierno de la República. Ya cómo lograrán pasar del papel a la realidad, será otra historia y por lo pronto, la Comisión legislativa se reunirá el próximo viernes para encontrar soluciones emergentes.





***





TRANSPARENCIA.- Para transparentar las finanzas públicas y control de recursos del gobierno municipal capitalino, el alcalde Marco Bonilla rendirá un informe sobre el gasto público y un ejercicio de rendición de cuentas, el próximo lunes en el Centro de Convenciones.

FINANZAS.- El gabinete financiero del presidente municipal conformado por mujeres: la tesorera Amanda Córdova, la oficial mayor Marcela Piedra, la titular del Órgano Interno de Control Mariana de Lachica y la directora de Planeación e Innovación Gubernamental Verónica Rodulfo arrastraron el lápiz y elaboraron tablas en Excel para esta evaluación.

PEFA.- Se indicó que a este evento asistirán de manera virtual autoridades de PEFA (Public Expenditure and Financial Accountability), pues el alcalde anda tras la certificación en finanzas sanas por parte de este organismo.





***





AGUA.- Recientemente Mario Mata Carrasco, presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento fue nombrado consejero nacional de la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento A. C., designación que le fue entregada en la Ciudad de México.

AGUA II.- Sin duda, merecido reconocimiento dada su experiencia en los órganos administrativos en materia del agua y en la defensa de la misma, baste recordar su protagónico papel en la lucha por el agua de La Boquilla, así como en su paso por la Cámara de Diputados, donde alcanzó a dejar sobre la mesa de debates, la expedición de la Ley General de Aguas.





***





TEMOR.- Aunque poco sorprenda, no deja de ser noticia que los pocos habitantes que quedan en la comunidad de Cerocahui estén tan temerosos que no hablan con los guardias y militares para que capturen al ya famoso en todo el país, líder criminal en la región de Urique. En cambio, fue revelador todo lo que pasó en un día de la vida del Chueco: En la mañana fue a quemar una vivienda y privar de su libertad a dos hermanos beisbolistas, al mediodía sacó del hotel al guía de turistas y para la tarde ya estaba en el templo del poblado, asesinando al civil y los dos sacerdotes. No hay recompensa que alcance cuando ya saben lo que pasa en cuanto se molesta, así que con todas las fuerzas federales en la Sierra será cuestión de esperar un golpe de suerte.