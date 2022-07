--Masacres, el recordatorio que va y viene… --En Morena quien más recurso tenga, más consejeros

MASACRES.- No cabe duda que la violencia en México es un ciclo interminable, que cuando parece disminuir y alberga esperanzas de control y recuperación es sólo el anticipo de que regresará con mayor fuerza. En ese contexto y a cada masacre, las autoridades de los tres niveles de gobierno vuelven a destacar la unión de esfuerzos y la importancia del trabajo coordinado.

FILTROS.- En tanto, las células criminales se desplazan y controlan, rebasan y corrompen a corporaciones completas, al punto que ya son 13 municipios -la mayoría en el área serrana- que hasta ahora se reconoce carecen de policías, ya que la Secretaría de Seguridad Pública Estatal se puso a revisar el armamento y en esas regiones no cuentan con el debido porte de armas, por lo que los oficiales no tienen cómo tramitarlo o son dotadas por el crimen organizado.

PRIMERO.- Así, surgen dos escenarios: primero que las áreas de inteligencia policiaca en zonas urbanas como Chihuahua y Juárez han desarrollado sólidas plataformas, las cuales se quedan cortas ante todo lo que ocurre en el amplísimo corredor de la Sierra Tarahumara, así como el Valle de Juárez y sus alrededores.

SEGUNDO.- Y por otra parte, que los hechos que sacuden a la entidad desde que comenzó el año son consecuencia de la inacción de los gobiernos estatal y federal en los últimos seis años.

BASTA.- No obstante, la propia gobernadora María Eugenia Campos ha enfatizado que no hay pretexto para no actuar, decir que fueron los gobiernos pasados sirve sólo para que la sociedad entienda el origen del problema, pero no basta, hay que proceder en consecuencia.

*

BLINDAJE.- Ayer la mandataria estatal Maru Campos lamentó el creciente número de homicidios en la ciudad de Chihuahua y comparó cómo cuando fue alcaldesa de la capital, los esfuerzos se concentraron en mantener una policía municipal con suficientes herramientas para inhibir el crimen y se blindó a la urbe de los efectos “cucaracha”, lo cual ya no está dando los mejores resultados y el Estado tendrá que apoyar al Municipio.

ALCALDE.- Al cuestionar al presidente municipal Marco Bonilla sobre las declaraciones de la jefa del Ejecutivo, señaló que la racha violenta no sólo afecta a este municipio, sino a varios puntos del estado y por ello pidió mayor presencia de las fuerzas estatales y federales.

AUSENCIA.- Declaraciones que tomaron por sorpresa, pues ambas autoridades externaron sus inquietudes en cuanto a la respuesta de las corporaciones policiacas a su mando ante los recientes hechos violentos como el múltiple crimen de seis personas en la colonia Sahuaros, al norte de la ciudad.

FUEROS.- Lo que quedó claro también es que la Federación sigue brillando por su ausencia, así como la falta de estrategia, ni siquiera se emitió el más mínimo posicionamiento -salvo los dichos del delegado del Bienestar en Chihuahua- y es el ámbito al que corresponde el narcomenudeo, el tráfico de drogas y armas. Y sólo se podrán evitar ataques cuando los tres niveles de gobierno unan capacidades, recurso humano y equipamiento.

*

FISCAL.- De hecho ya se comienza a percibir a un fiscal estatal más activo que sale a informar lo que al Estado compete, subrayando lo pendiente de la Federación, aunque aparezca más en medios nacionales que locales, pero por algo se empieza.

HUECOS.- Sin embargo, hay muchos huecos informativos que llenar y no sólo en la masacre de Sahuaros, sino en el crimen de la doctora en San Juanito, Bocoyna, donde no se muestra un móvil consistente del ataque y más bien exhibe a un supuesto delincuente –dado que portaba un fusil AK-47-, quien al parecer como “el Chueco”, también consumía drogas y en estado de intoxicación cometió el homicidio.

MÉDICOS.- Al margen de que esa versión se basa sólo en la cartulina dejada junto al presunto homicida, golpeado, torturado y abandonado en la carretera, no se advierte suficiente para calmar los ánimos y los colegios, federaciones y asociaciones de médicos –tal y como los jesuitas- que exigen justicia y garantías para ejercer su profesión en comunidades recónditas prácticamente de cualquier parte del país.

*

GUINDAS.- A finales de julio, Morena llevará a cabo la elección de sus 90 consejeros estatales y entre ellos saldrá también el Comité Ejecutivo Estatal que aún preside el profesor Martín Chaparro. Serán 10 consejeros por cada distrito electoral federal, 5 hombres y 5 mujeres, de ahí los 90 que conforman el Consejo Estatal de Morena.

RECURSOS.- Según trascendió, ahora la elección será abierta a la ciudadanía y a decir de algunos morenistas eso permitirá que se elijan consejeros que tengan mayor capacidad de recursos, que puedan movilizar a la ciudadanía el día de la elección y votar por tal o cual militante para ser consejero.

500.- Hay quienes se atreven a decir que cada voto ciudadano tendrá un costo de 500 pesos, por ello aquel que quiera ser consejero tendrá que traer buen padrino para sacar la chequera.

GRUPOS.- Los dos grupos más grandes al interior de Morena son el de Juan Carlos Loera, delegado del Bienestar y el del alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar. Sin embargo, en esta elección los grupos no tan numerosos como el de Miguel Ángel Colunga o del profe Chaparro se podrán convertir en el fiel de la balanza, que pueda mover la elección interna para elegir al Comité Ejecutivo Estatal.

*





PANIAGUA.- Ayer por la mañana la comunidad universitaria se estremeció por el sensible fallecimiento del doctor Abraham Paniagua, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UACh. El doctor Paniagua fue de los pocos directores miembros del Sistema Nacional de Investigadores, tuvo una amplia trayectoria como politólogo y colaborador del IEE y del INE. Triste noticia que perdiera la vida la tarde del martes, cuando se encontraba de vacaciones en Los Cabos, Baja California, al lado de su familia. Quedan para la posteridad sus aportaciones a la comunidad educativa de Chihuahua. Descanse en paz.