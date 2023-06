--Matemáticas a modo; “el agua no se la llevan” --Enroque de delegados… ¿y de conflictos?

MAYORITEO.- Pitágoras no alardeaba y reformulado o no, dos más dos son cuatro, por lo que el mayoriteo que el fin de semana señaló Mario Mata, director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento, luego de la reunión del Consejo de la Cuenca del Río Bravo, donde se presentó un nuevo modelo matemático para justificar el trasvase de las presas chihuahuenses a Tamaulipas y Nuevo León, pues nomás no pasará.

DELEGADO.- La gobernadora María Eugenia Campos advirtió que ese nuevo intento por llevarse el agua no ocurrirá, es de Chihuahua y aquí se queda, con nuevas fórmulas o no, lo cual ya tenía claro la Conagua. Ninguna casualidad que al delegado José Ángel Félix lo mandaran a Hidalgo.

CAMPAÑA.- También es un tema cien veces revisado con la Secretaría de Gobernación y la Cancillería cuyos titulares Adán Augusto López y Marcero Ebrard ya sabían que “se iba a generar un conflicto social si no paraban este asunto” –acotó la mandataria— pero como andan en campaña parece que se quiere aprovechar la coyuntura.

REGATEO.- En tanto, cada reunión del Consejo de la Cuenca es un regateo; los chihuahuenses insistiendo en que el Tratado Internacional de Aguas tiene sus tiempos bien marcados y este momento no es uno de trasvase ni hay deuda y que es inequitativo que la entidad absorba el 80% del pago de agua, mientras la Federación y los vecinos de Tamaulipas y Nuevo León se aferran a abastecerse de Chihuahua, improvisan fórmulas para repartirse el Bravo y jalonear la votación.

DEFENSA.- En resumen, autoridades, asociaciones y productores del estado grande aseguran que se defenderán las presas con la ley y la vida, y los alegatos irán contra las lagunas legales que no consideran el cambio climático, las extracciones irregulares y el exceso de agua que extraen las ciudades ribereñas. En especial que con el modelo recién creado, se anula la figura de módulos de riego. Así que, ¿la guerra que viene?





***





CONAGUA.- Por cierto que José Ángel Félix Sánchez dejó en su paso por la delegación de la Conagua, una estela de problemas sin resolver: Numerosas quejas por el fallido servicio del pago en línea para los usuarios de riego y denuncias de cobros ilegales de cuotas para agilizar trámites hasta demandas de acoso laboral contra el subdirector.

CONFLICTOS.- Sin embargo, primero lo reasignaron a Hidalgo que resolverlas y el delegado que estaba allá y fue designado a Chihuahua, Heber Eleazar Saucedo Rojas también dejó atrás múltiples protestas de grupos campesinos, según constatan medios informativos de la localidad.

ENCOMIENDA.- De hecho, el enroque de funcionarios se realizó el 15 de junio pasado pero apenas el lunes se presentaron en sus respectivas oficinas con la encomienda de la Segob: “no tengamos problemas de confrontación con los usuarios”. Al tiempo.





***





IMSS.- Hablando de salidas también la hubo en la delegación estatal del IMSS, por lo que Enrique Leobardo Ureña Bogarín quien no tenía ni un año en el encargo fue transferido a Quintana Roo –lo cual debe tenerlo contento porque prefiere el clima tropical— y lo releva Juan Carlos de la Fuente Zuno. Según el Consejo Técnico se hicieron cambios en cinco estados, lo cual ya refleja ajustes ante el destape de Zoé Robledo para ir por la candidatura de Morena a gobernador de Chiapas.





***





NOGALERAS.- A decir del empresario Eugenio Baeza hay que hacer un estudio profundo y bien hecho para elegir el lugar ideal para la construcción del nuevo Relleno Sanitario porque según sus propios análisis –que no se han dado a conocer— existe el riesgo de contaminación del acuífero Villalba, donde se dice que tiene sus nogaleras.

DESPRECIO.- Investigadores y especialistas de la Universidad Autónoma de Chihuahua lamentaron esas aseveraciones ya que desprecian el trabajo que ellos dedicaron durante más de un año, en el cual recorrieron terrenos, sacaron cálculos y evidencias en campo para encontrar el sitio ideal para esa obra urgente y así propusieron la zona de Mápula.

PEROS.- En la óptica del Municipio, Baeza apoya la construcción de un nuevo Relleno Sanitario con tecnología de primer mundo y es lo que contempla el gobierno capitalino; pide la remediación del actual relleno, también está incluido y hasta un parque solar; solicita estudios profundos, ya los hicieron expertos con doctorado de la UACH; pugna por una obra que dé solución a largo plazo en el tratamiento de la basura y la obra dará servicio por 70 años.

EGRESADOS.- Así las cosas, no debiera existir obstáculo para empezar con la obra. ¿Será que desconfía de los especialistas porque son egresados de una institución pública y no de la universidad de la que declaró ser dueño y presidente del consejo? Se preguntan.