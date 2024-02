--MediChihuahua noqueó a la 4T --Justo reclamo de transportistas

GANCHO.- En los ecos del II Informe de Gobierno de María Eugenia Campos, que brindó el sábado pasado y sorprendió a todos los sectores con el anuncio del nuevo sistema abierto de salud MediChihuahua, los morenistas tampoco se lo esperaban y organizaron ayer su contra-informe.

DESMANTELÓ.- Ni siquiera tocaron el tema, luego de que la administración federal no sólo desmanteló el Seguro Popular y el Insabi sino que su reemplazo con IMSS Bienestar ni de cerca cubre las necesidades básicas de aquellos sin servicios de salud.

SUBROGAN.- Incluso el IMSS y el ISSSTE subrogan servicios al Estado porque el sistema estatal tiene más infraestructura y se ha reforzado el abasto de medicamentos para no depender de la Federación y el mega-almacén.

ABSORBER.- Bajo esa óptica por qué habría Maru Campos de adherirse al IMSS Bienestar y en cambio, le entró al toro por los cuernos para acoger a miles de chihuahuenses sin adscripción a algún programa de salud para atenderlos a través de la red estatal que se han dedicado a reforzar.

ESTATAL.- Uno de los señalamientos en el informe fue precisamente que hoy en día, ningún niño o niña con cáncer deja de ser atendido, además se han robustecido los tratamientos para mujeres. Y a partir de hoy, entra en vigor el Seguro Popular Estatal, como lo ofreció Campos Galván desde su campaña.

MAESTROS.- En una de ésas, los maestros federales que durante la semana pasado se manifestaron ya hartos de las carencias y el mal servicio del ISSSTE que les cobran en sus quincenas, acaban sumándose al MediChihuahua.

SECTORES.- De facto, otros sectores como el agropecuario y del sector productivo en general han recibido más apoyos de la administración estatal, unos por la sequía y los otros por el efecto pospandemia, ya que del gobierno federal cada vez hay menor respaldo, sea por programas eliminados o por recortes.

IMPACTO.- Y si un área es fundamental y sensible a población abierta es la salud, así que una iniciativa de este tipo a la mitad de la gestión de Maru Campos tiene un impacto significativo con servicios médicos y medicinas suficientes en una red de 23 hospitales y 234 centros de salud. Ni cómo refutarlo.





***





HISTORIA.- Como nota al margen, cabe recordar que hasta antes de 2018, los derechohabientes del ISSSTE contaban con especialistas, las citas médicas estaban de un día para otro y surtían todo el cuadro básico de medicamentos, lo cual ya es historia antes de concluir el sexenio.

CLÍNICAS.- A decir del magisterio de la Sección Octava, las clínicas están llenas de cartulinas con el listado de medicinas que no hay, suspenden cirugías por falta de gasas, guantes y cubrebocas, al grado que los médicos y enfermeros tenían que llevar sus utensilios para prestar el servicio. De las citas ni qué decir, se aplazan hasta por tres meses.





***





IMPAS.- Para redondear el tema de salud, en el municipio de Chihuahua, la dupla Maru-Bonilla cierra la pinza ya que por un lado, el alcalde capitalino creó el Instituto Municipal de Atención y Prevención de la Salud enfocado en atención básica, por lo cual MediChihuahua abarcará servicios especializados en los hospitales y clínicas del Estado.

MANCUERNA.- Hasta ahora, el IMPAS atendía enfermedades comunes, servicio odontológico, psicológico y de medicina general, así que con la credencial de MediChihuahua aquellos capitalinos que no cubría la instancia municipal, ya estarán totalmente cubiertos.

PIE.- A estos resultados atribuyen algunas figuras del círculo rojo que de manera recurrente metan el pie desde Palacio Nacional a la administración estatal, para empezar con los recortes presupuestales de este año pero se ha logrado sortearlo con finanzas sanas, bajando la deuda pública para que no se coma los ingresos y haya margen de inversión pública.





***





CONATRAM.- Afiliados a la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), las zonas centro, sur y norte se manifestaron ayer en atención a la cita del paro nacional para exigir un alto a los asaltos en carreteras, los ataques a choferes y las extorsiones cobradas por supuestos elementos de la Guardia Nacional.

FOCOS.- Si bien se coincidió desde diferentes regiones que en el estado, el tema de inseguridad no está tan grave como en otras entidades –llámese Querétaro, Estado de México, Aguascalientes, Zacatecas y Michoacán—, los traileros apuntaron de cierto riesgo en la Vía Corta.

COBROS.- Asimismo, algunos caminos del noroeste del estado hacia Sonora pero sin duda, la problemática se recrudece en cuanto se sale de Chihuahua y transitan por tramos hacia Durango y de ahí hacia el centro del país, pues ya no hay una vigilancia en carreteras sino ciertos puntos de revisión y los choferes ya no saben quién es de GN y quiénes no pero igual les cobran.