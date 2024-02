--MediChihuahua, promesa cumplida --NCG, el epicentro de desapariciones

CREACIÓN.- La creación de un servicio médico integral para los chihuahuenses que no tienen acceso a los sistemas de salud públicos se convirtió en el anunció más importante de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, en el contexto de su II Informe de Actividades.

COMPROMISO.- Como se recordará, fue un compromiso de campaña bajo el planteamiento de crear una especie de Seguro Popular Estatal, luego de que el gobierno federal despareció precisamente el Seguro Popular y más tarde el Insabi.

SISTEMA.- Durante la exposición de logros y avances del segundo año de la administración, Berenice recibió de manos de la mandataria la credencial de MediChihuahua, por lo que se convierte en automático, en la primera derechohabiente del estrenado sistema de salud.

COBERTURAS.- La afiliación estará disponible a partir del próximo martes en hospitales, clínicas y oficinas de la Secretaría de Salud, con el requisito único de presentar una identificación oficial. La cobertura, dicho por la gobernadora va desde la consulta, medicamentos, tratamientos y hasta cirugías, desde luego en el sistema estatal de salud.

CALIDAD.- La filosofía de “evitar el dolor evitable” se acredita con salud digna y de calidad para los chihuahuenses que carecen de este derecho humano de acceso gratuito a la salud.

VACÍO.- En especial con la limitada, por no decir casi nula, cobertura del Insabi ahora convertido en IMSS Bienestar así como otros servicios como los del ISSSTE cuyos derechohabientes se manifestaron la semana pasada y son usuarios que acaban acudiendo a la plataforma de instancias estatales.

VACÍO II.- Por ello, como lo dijo Maru Campos en entrevista con El Heraldo de Chihuahua, no sólo no se afiliaría el Estado al programa federal sino que absorbería la atención que no está brindando a miles de chihuahuenses.

***

APLAUDIÓ.- Rafael Espino De la Peña, le devolvió la cortesía a la gobernadora Maru Campos y ayer estuvo presente durante la presentación del II Informe de Gobierno, donde el senador de Morena le reconoció a la mandataria avances en materia de desarrollo económico e infraestructura.

CORTESÍA.- Como se recordará, en diciembre del 2022, el chihuahuense rindió su Primer Informe de Trabajo Legislativo en esta ciudad de Chihuahua y ahí reunió un sinnúmero de personalidades de la clase política y empresarial.

ASISTENCIA.- Parte de esas personalidades, fue la mandataria, quien lo acompañó entonces y su presencia fue notoria en la primera mesa, por lo que ayer Rafa Espino acudió al Centro de Convenciones para reconocerle su trabajo al frente del Ejecutivo Estatal.

RESPALDO.- Por cierto, el II Informe reunió a toda clase de representantes, desde figuras locales como nacionales como Margarita Zavala, Josefina Vázquez Mota, Marko Cortés, Jesús Zambrano Grijalva y por supuesto un mensaje en video que envió la precandidata del FAM a la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez.

***

PLANILLA.- Desde la fronteriza ciudad de Ojinaga llegó la preocupación por la integración de la planilla de regidores de Morena, luego de que se anunció que el candidato será Jorge Lenin Cordero Serrano, pues los señalamientos van en el sentido de que estaría integrada por un grupo de jóvenes que fueron retirados de la Secretaría de Bienestar por supuestas irregularidades en la entrega de recursos para adultos mayores.

PLANILLA II.- La planilla estaría encabezada por Francisco Jáquez Jr. y su equipo de los exbienestar, quienes no son bien vistos por los habitantes de ese municipio, sobre todo por los afectados de las pensiones.

***

PROCESO.- Conforme avanza el proceso electoral, los perfiles siguen en constante movimiento y en esta ocasión, los del Partido Verde siguen sumando alfiles con trayectoria política para proyectarlos a algún puesto de elección popular ya sea a las alcaldías o para diputados locales y federales.

CANDIDATO.- De ahí que el delegado nacional del partido, Octavio Borunda, anduvo el fin de semana por el municipio de Aquiles Serdán y anunció que será Jaime Estrada Tercero quien se perfile para ser el candidato del Verde en esa localidad.

***

NOROESTE.- Las desapariciones en la zona noroeste siguen siendo una gran problemática dentro de esa parte de la entidad, en especial en Nuevo Casas Grandes, donde solamente desde el pasado 2 de febrero se desconoce el paradero de tres personas en diferentes circunstancias.

NOROESTE I.- Esto se suma a las más de 100 personas que se mantienen en calidad de desaparecidos en el estado, así como a la incidencia delictiva en esa región, pues apenas hace un par de días fueron abandonados los cuerpos de cuatro personas (dos hombres y dos mujeres) en una carretera a Casas Grandes.

***

MOVILIZACIÓN.- Agrupaciones de transportistas amenazaron con bloquear Aduanas en la frontera norte y detener los cruces comerciales el próximo lunes debido al aumento de delitos contra choferes en las carreteras mexicanas.

ADUANAS.- Jaime Gómez González, delegado en Chihuahua de la Asociación Nacional de Transportistas (Antac) anunció que el lunes 5 de febrero se llevará a cabo un paro nacional, con bloqueos de Aduanas, para que otras cámaras se unan al movimiento.

CRUCE.- Derivado de la frustración por la falta de acción gubernamental ante los crecientes delitos contra operadores y el deterioro de las carreteras. Gómez advirtió que durante el paro no se permitirá el paso de ninguna carga hacia Estados Unidos y Ciudad Juárez pues es un punto clave, por el cual cruzan diariamente miles de mercancías de exportación e importación con un valor significativo por tráiler.