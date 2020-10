-- Menos recursos para Chihuahua -- Caballo muy flaco para la capital -- Piden destitución de delegado

PRESUPUESTO.- Esta semana será de análisis de los recursos que el Gobierno Federal pueda destinar a los estados, un tema del que ya habló el gobernador Javier Corral, al señalar que en el actual planteamiento del presupuesto de egresos de la federación, se tiene contemplada un afectación de 4 mil 600 millones de pesos a Chihuahua, a consecuencia de los recortes que se le pretende realizar a nuestra entidad.

PRESUPUESTO I.- Y es que esa reducción del 5.5 por ciento del gasto federalizado a nivel nacional representa más 108 mil millones de pesos menos en las arcas de los estados, que podría afectar el funcionamiento de diferentes áreas del gobierno estatal, como ya lo anticipó el propio Corral, quien aventuró que incluso podrían cerrarse ante la falta de recursos para su operación.

PRESUPUESTO II.- Sobre este tema del presupuesto de egresos de la federación, partir de esta semana estaremos observando el impacto de la reunión que tengan este lunes los integrantes de la Alianza Federalista de Gobernadores, entre quienes se encuentra el de Chihuahua, Javier Corral, que se reunirán en la sesión Interestatal COVID- 19, en Aguascalientes, para analizar diversos temas, entre estos los de salud, recuperación económica y desde luego el presupuestal.

PRESUPUESTO III.- Dentro del tema presupuestal se incluirá el análisis del impacto de la eliminación de los 109 fideicomisos, por parte de la Cámara de Diputados, a petición del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues revisarán los efectos que se tendrán por esta cancelación, que beneficiaban no solo a finanzas estatales, también a municipios, como lo era el FONDEN o Fondo Nacional de Desastres, entre otros.

PRESUPUESTO IV.- La eliminación de esos fideicomisos, ha derivado en la crítica sobre la discrecionalidad con la que pueden ser manejados más de 68 mil millones de pesos, provenientes de su cancelación, sin que hasta, ahora se informe sobre las medidas de compensación o sustitución para sus beneficiarios.

CÓNCLAVE.-Se dice que de la reunión de la Alianza Federalista saldrán algunas posturas y acciones interesantes de parte de estos 10 gobernadores que no se quedarán pasivos ante el recorte en las participaciones federales, así como también es posible que se reitere el apoyo, que ya dieron a Chihuahua, en su conflicto con la federación, por el tema del pago al Tratado Internacional de Aguas de 1944; así que habrá que estar atentos a ese cónclave federalista en Aguascalientes.

CAMPAÑA.- Como decepcionante y hasta ridícula califican la campaña que desde la Dirección de Desarrollo Humano del Gobierno Municipal han iniciado, desde luego liderada por el titular de dicha dependencia, Marco Bonilla Mendoza, a la que han intitulado “Trabajo sin grilla”, vaya paradoja, pues es a lo que se ha dedicado en los últimos meses.

PROPUESTA.- De todos es sabido que es aspirante a la alcaldía capitalina, a propuesta del equipo de la alcaldesa María Eugenia Campos Galván, aspiración que no solamente los panistas del grupo corralista ha criticado, sino de otros tantos equipos albiazules que ven esta candidatura (por ahora) como una burla o chiste para la sociedad capitalina.

ASPIRANTE.- Quizá el interés genuino de don Marco es real, ser alcalde, pero no ahora, no en el 2021, hay varios tiradores que tienen muchas más credenciales que ofrecer para ocupar la silla que dejará vacante doña Maru, solo por mencionar algunos: Miguel Riggs, empresario, ex aspirante a la presidencia municipal, ex síndico, diputado federal; Miguel La Torre, ex regidor, presidente del PAN capitalino, dos veces diputado local; Roberto Lara, ex regidor, ex diputado, presidente JMAS.

ASPIRANTE I.- Lo que debe hacer ahora Marco Bonilla es continuar con el buen paso que lleva hasta ahora, pues el solo hecho de haber estado 12 horas como regidor y ahora otras 14 horas como director de una dependencia municipal, no te dan las credenciales suficientes para presidir una de las 15 urbes más importantes del país. Es joven, y lleva buen trote, ganará si le apuesta a la prudencia y paciencia. Al tiempo.

SIMULACIÓN.- Se supo que con motivo del asesinato del alcalde de Temósachic, Carlos Beltrán, en días pasados se llevó a cabo una reunión en el municipio de Guerrero, donde acudieron funcionarios de Seguridad Pública de la 4T, para discutir el tema de la coordinación intergubernamental que debe darse en los 3 niveles de Gobierno. Ahí salió a relucir que esa zona se encuentra abandonada debido a la simulación del delegado regional del Bienestar, Jorge Valdez.

DESTITUCIÓN.- Alcaldes de la región noroeste que acudieron a la reunión en Guerrero, se sumaron a la exhibida que la gente del Gobierno federal le dio a Jorge Valdez, quien se ha convertido en un “galán arrogante”. De acuerdo a lo que ya se ha conocido, el delegado le da por despedir a sus subalternos que no ceden a sus caprichos, especialmente femeninas.

ULTIMATUM.- Por lo pronto y quien levantó más la voz, fue Carlos Comadurán Amaya, edil de Guerrero, quien por segunda ocasión le pidió al delegado estatal del Bienestar Juan Carlos Loera, destituya a Valdez de esa área donde su responsabilidad es mucha pero sus resultados son nulos, y es que para varios, el señalado se siente protegido por el delegado de Cuauhtémoc, Oscar Leos Mayagoitia.

ELECCIÓN.- Ayer por unanimidad el Consejo Político Estatal del PRI aprobó que será la Convención de Delegados quienes designen el candidato a gobernador del tricolor; una Comisión de Postulación hará lo propio para las candidaturas a diputados locales, alcaldes, síndicos y regidores; además de que le dieron carta abierta al Comité Directivo Estatal a que inicie pláticas para futuras alianzas y/o coaliciones, esa si es democracia no miserias, dirían algunos colegas.

ELECCIÓN I.- Con el brazo caliente y la barra servida, los consejeros estatales aprobaron que ni los sectores ni organizaciones del PRI firmen las candidaturas, acción que sea hacía anteriormente, por lo que ahora, serán los delegados y la comisión en mención quienes hagan lo propio, dicho en otras palabras, y en honor a la democracia, será el CEN y el CDE quién tenga todo en sus manos en cuánto a elección de candidatos que estarían en el campo de batalla este próximo 2021.

CORONAVIRUS.- Hablando de priistas, de buena fuente se supo que el exdiputado local y expresidente del PRI Estatal, profesor Mario Tarango Ramírez, resultó ser una víctima más del Covid-19. Desde el pasado lunes se encuentra internado en una clínica de esta capital donde su salud ya es estable.