--Migrantes, eslabón más débil del plan de contingencia --Los tres amigos en Distrito Uno…

CONGELADOR.- Intensa la onda gélida que desde ayer convirtió a la entidad en un congelador y las instancias directamente involucradas se mostraron preparadas para lo que se requiera, a través de la Coordinación de Protección Civil Estatal, que encabeza Luis Corral Torresdey junto con el meteorólogo Ildefonso Díaz, así como el subsecretario de Movilidad y Cultura Vial, César Komaba, y el especialista de la Junta Central de Agua y Saneamiento, Omar Payán.

PLAN.- Y es que para Nochebuena se pronostican temperaturas desde los cero grados centígrados hasta -7°C en la zona norte y noroeste del estado, así que ya tienen listos los sacos de sal para los tramos carreteros, así como en vialidades de zonas urbanas y cada municipio activó albergues las 24 horas.

ALBERGUES.- En ese aspecto, lo más complicado es en Ciudad Juárez, ya que los migrantes –muchos de ellos que ni siquiera conocían el frío y les tocó esta helada— no aceptan ingresar a los centros con la esperanza de ejercer presión ante el gobierno estadounidense que les permita ingresar.

RECHAZO.- Sin embargo, se anticipa difícil que eso ocurra cuando en Estados Unidos enfrentan una tormenta bomba que no se registraba en 40 años e incluso ayer trascendió que en El Paso rechazaban en albergues a quienes entraron al país de manera irregular.

CUIDADO.- La masa de aire ártico, como se le ha denominado, podría prevalecer hacia el fin de semana y por ello se hizo hincapié en evitar exponerse a la intemperie, empero circulan fotografías de migrantes envueltos en cobijas y recostados en la terracería cerca de los puentes del lado mexicano.





***





SHEINBAUM.- Multifacética resultó la integración del equipo en Delicias, que apoyará la precampaña presidencial de Claudia Sheinbaum, pues lo conforman quienes solían militar en el Panal y el PVEM. Miguel Lerma Sáenz y René Frías Bencomo, así como Hever Quezada y Brenda Ríos, respectivamente.

ALIANZAS.- En el panorama nacional, el Partido Verde es un aliado de Morena y el Panal ni mantuvo el registro, sólo que en el plano local los verdes no se habían mostrado tan proclives a los pactos con los guindas, baste recordar que Brenda no declinó a ser candidata a la gubernatura en las elecciones pasadas para darle paso a Juan Carlos Loera, de hecho, en los debates se mostraba claramente que amigos no son.

FILAS.- Quizás a ello se deba que ahora sí cierren filas con una figura como la de Sheinbaum Pardo, a quien a partir de enero respaldarán también morenistas como Leticia Loredo Arvizu y Cristóbal Quezada, quienes se comprometieron a constituir 67 comités municipales.





***





TRES.- A quienes ayer se vio compartiendo regalos en un lugar del Distrito Uno, en franco acercamiento navideño, fue al secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo; al titular de Desarrollo Humano y Bien Común, Ignacio Galicia de Luna, y al coordinador de los diputados panistas que son mayoría en el Congreso del Estado, Mario Vázquez Robles.

AMIGOS.- Más de uno destacó que el encuentro no es ninguna coincidencia del destino. Los tres personajes arrastran una historia de trabajo compartida desde el municipio de General Trías, mejor conocido como Santa Isabel, al menos de unos 20 años para atrás, lo que no subraya por cierto edades, sino que empezaron muy jóvenes en la labor política.





***





MANIOBRA.- En el recuento del caso del exfiscal Francisco G. A., en su más reciente visita el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, declaró que no es una maniobra de la Federación sino iniciativa de la FGR atraer la acusación de torturar a los presuntos cómplices del exgobernador César Horacio D. J. Sin embargo, la corporación de Alejandro Gertz Manero ni la solicitud formal ha tramitado.

ARTILLERÍA.- En cambio, la artillería se echó a andar en el área legislativa, de modo que la diputada federal Andrea Chávez expuso en la tribuna de San Lázaro que el caso debía atraerlo la FGR. Mismo pronunciamiento que hizo el coordinador de la fracción de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, a pesar de que la FGE ya estableció que está impedida para hacerlo.

RESGUARDO.- De ahí que el magistrado Luis Villegas resaltó que el gobierno federal a quien busca proteger es a Javier Corral. En su óptica, el fiscal general Roberto Fierro ha actuado con rectitud e integridad, la acusación no proviene del estado sino de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de modo que no es más que una forma de resguardar al exmandatario.

PERSECUCIÓN.- El magistrado consideró que hablar de persecución política –como lo señaló semanas atrás el presidente Andrés Manuel López Obrador al poner como víctima a Corral Jurado— es morderse la lengua, ya que eso le ha aplicado Morena a él.

POLÍTICA.- Como se recordará en junio pasado, la jueza Sabela Asiáin denunció a Villegas por amenazas y acoso laboral, en lo cual él señaló que lo han politizado los diputados Gustavo de la Rosa Hickerson y Óscar Castrejón, así como el senador Rafael Espino y el delegado Juan Carlos Loera.





***





FELICIDADES.- Esta columna se toma unas merecidas o no vacaciones para regresar el próximo 3 de enero, no sin antes aprovechar el espacio para desear a nuestros lectores Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo. Como diría el célebre padre Negris, “no me digas felices fiestas ni época decembrina o vacaciones de invierno, dime: ¡Merry CHRISTmas!”.