-Morena estatal desafía al coronavirus-Sale eslabón perdido en el caso Miroslava-Encuesta fue benévola con panistas

AGENDA.- Pues bueno, dicen los de Morena que a ellos el Covid-19 no les llegará y que por lo tanto seguirán haciendo eventos públicos y masivos, que no detendrán su agenda ni calendario político, pues no creen que exista –literal- el coronavirus, por lo que afirman sacarán adelante sin problema el Consejo Nacional pactado para finales del presente mes.

RECIBE GRATIS LAS NOTICIAS DE EL HERALDO DE CHIHUAHUA DIRECTO EN TU CELULAR, DA CLIC PARA SUSCRÍBIRTE

PROFESOR.- Y es que este mensaje ha comenzado a permear en algunos liderazgos estatales y nacionales del partido guinda, si no nos creen pregúntenle al profesor Martín Chaparro, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, quien confía en que todos los asuntos de su partido salgan adelante, sin ser modificados o alterados por las medidas preventivas del sector salud.

EJEMPLO.- Quizá se ven obligados a emitir esta defensa, por lo que se encuentra haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador una agenda de trabajo que incluye mítines y concentraciones de cientos de ciudadanos, donde el mandatario saluda a decenas de ellos, reparte abrazos y da besos, tal como ha quedado de manifiesto en fotos y videos.

ESLABÓN.- Ahora que se aproxima la lectura de sentencia de “el Larry”, indiciado como el supuesto autor material del homicidio de Miroslava, nos aseguran que está por conocerse el nombre de un comandante de la Comisión Estatal de Seguridad que hasta el momento no ha sido tocado ni por testigos ni en alguna otra audiencia de desahogo de pruebas.

JEFE.- Afirman que el jefe policiaco fue quien habría fungido como primer respondiente en las investigaciones, pero que sus procedimientos para tratar de resolver el caso fueron sospechosas desde el principio, tan es así que se le vincula en la desaparición de algunos videos, así como el envío de agentes de seguridad al domicilio donde “el Larry” resguardó el Malibu de color gris que fue captado en la escena del crimen, es decir conocía de los hechos anticipadamente.

CLAVE.- Dicen que también fue pieza clave para pasar la información sobre la ubicación del piloto David, quien se encargó de llevar a los verdugos de Miroslava de Chínipas a Chihuahua y de regreso. Sabía mucho de ese caso y no quería más cabos sueltos en ese crimen cometido el 23 de marzo de 2017.

OPERATIVO.- Es de reconocer que desde el Gobierno del Estado se despliega un operativo para lograr que la población tome las debidas precauciones que a nivel personal y familiar son indispensables para enfrentar la pandemia del coronavirus, así como para preparar lo necesario en hospitales y centros de salud para atender los posibles casos de esta enfermedad.

DEPENDENCIAS.- Varias dependencias estatales despliegan recursos humanos, materiales y acciones desde hace varias semanas para enfrentar la llegada de este virus, que hasta el momento no tiene presencia en la entidad, no obstante esto puede cambiar en cualquier momento, de ahí la importancia que se pongan en práctica las recomendaciones que se han emitido, como el lavarse correctamente las manos, estornudar y toser en el antebrazo, así como evitar saludar de beso y mano, entre otras.

ENCUESTADORA.- Una casa encuestadora presentó un análisis de preferencias electorales para la Presidencia Municipal y resultó que un diputado federal del PAN sería el favorito para llegar a la silla de María Eugenia Campos; los datos de preferencia sitúan al partido azul con la mayor preferencia de voto.

PREFERENCIAS.- Según la encuestadora a este momento, Acción Nacional lidera las preferencias, le sigue Morena, luego PRI y en cuarto lugar aparece el aspirante independiente Fermín Ordóñez, quien recientemente se desligó del tricolor luego del escenario adverso.

PUNTEROS.- En el ejercicio se coloca como punteros a Miguel Riggs, Amín Anchondo y en tercer lugar Roberto Lara, esto por el PAN; en cuanto a Morena, se colocaron los nombres de Fernando Tiscareño y Juan Blanco como favoritos; mientras que para el PRI los nombres que resaltaron fueron Alejandro Domínguez y Rosa Isela Gaytán.

FUENTES.- De buena fuente se sabe que luego de que Ordóñez figurara en los datos con 8 puntos y a sabiendas de que en este tipo de encuestas siempre contempla un más o menos 3% de error en la muestra, anda feliz, pues puede colarse en tercer lugar de las preferencias, casi empatados por sus excorreligionarios del tricolor. Cabe mencionar que Fermín se ha jactado de ser el terror de los morenistas.

ESCENARIO.- Un escenario que ha venido preocupando a la dirigencia guinda es que precisamente el expriista Ordóñez vaya subiendo, pues al alcanzar 2 dígitos cualquier cosa puede suceder, ante este panorama muchos recordarán que lo mismo le pasó a Carlos Borruel cuando nadie pensó que ganaría la alcaldía de Chihuahua con un crecimiento modesto y continuo, aquella contienda contra pronósticos terminó con una diferencia de 300 votos contra el favorito.

TOP.- Un nuevo ejercicio estadístico confirma que la presidente municipal Maru Campos continúa apareciendo en el top 10 de los alcaldes mejor evaluados del país, y es que en fechas recientes las casas encuestadoras Massive Caller, Caudae y Consulta Mitofsky han confirmado que la munícipe capitalina continúa, después de tres años y medio de gobierno, siendo bien evaluada por los chihuahuenses.

TOP II.- En esta ocasión Massive Caller le otrogó un 51.4% de aprobación, lo que la coloca en los primeros lugares de aprobación: un dato más que destaca dentro de la encuesta es el hecho de que por primera ocasión Massive Caller preguntó: ¿si su actual alcalde quisiera reelegirse o buscar un puesto público votaría por el/ella en las elecciones del año 2021? Un 51.7% de los chihuahuenses ha afirmado que sí votarían nuevamente por Maru Campos, asunto que habla y confirma lo bien valorada que se encuentra su gestión.





Nos interesa su opinión y comentarios, escríbanos al correo: ráfagas@elheraldodechihuhaua.com.mx