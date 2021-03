-- Morena y el hermetismo -- Sigue sumando Bonilla

AGRADECIMIENTO.- Adrián LeBarón agradeció a través de sus redes sociales la visita que tuvo con su familia y comunidad Maru Campos, candidata del PAN a la gubernatura de Chihuahua, en días recientes; como se recordará, Adrián se ha convertido en un líder activista de la franja entre Chihuahua y Sonora, al lado de Julián LeBarón, quien tiene ya años siendo un referente entre la comunidad mormona en Galeana y alrededores.

AGRADECIMIENTO I.- Agradecemos la disposición de Maru Campos –refiere Adrián-, encontramos una apertura sin precedentes y una sensibilidad para seguir nuestro caso, y hacer equipo para garantizar la seguridad para todas las familias y comunidades, dice el comunicado de LeBarón.

HERMÉTICOS.- Ni el anuncio del nuevo Papa en el Vaticano había sido tan hermético como lo fueron en Morena al dar a conocer quiénes serían sus candidatos a diputados locales por la ciudad de Chihuahua, salvo Fermín Ordóñez por el Distrito local 18; el resto se mantuvo en suspenso puro no hasta el cuarto para las 12 sino hasta las 12:15 horas.

HERMÉTICOS I.- Finalmente se supo que será don Víctor Quintana por el Distrito local 12; Rubén Castañeda, actual regidor, por el Distrito 15; por el 16 local, hasta anoche seguía en el estira y afloja entre Morena y PT; América Aguilar, por el 17 local y Fermín, por el 18. La sindicatura de plano la quisieron perder y enviaron por delante a Martha Laguette, actual secretaria de Finanzas de Morena, pero que muchos en la capital la recuerdan por su trato poco, digamos sencillo, con la ciudadanía.

PLURI.- A propósito de Morena, ayer fue el sorteo para quienes aparecerán en la lista de los diputados plurinominales para la Cámara de Diputados, aquí uno de los insaculados fue nada menos que un militante que trabaja de guardia de seguridad en el CDE guinda, aquel que le dio de "muletazos" a la gente que quería entrar a dicho edificio, vaya suerte.

SUMA.- Trascendió que Marco Bonilla, candidato del PAN a la alcaldía de Chihuahua, sumó a su equipo de campaña a Eloy García Tarín, ex diputado local del PRI, ex secretario del Ayuntamiento en la administración de Marco Quezada y ex dirigente tricolor en el municipio de Chihuahua, muchos años fue el brazo derecho de Marco Adán, hasta la ruptura de ambos hace ya un par de años.

SUMA I.- Bonilla Mendoza sabe que toda suma le vendrá abonar, bien planeada y analizada, claro, luego hay de sumas a sumas, pero en este caso concreto quienes se dieron por enterados aseguran vendrá a darle experiencia a la campaña, pues Eloy es ya un viejo lobo de mar, conocedor del municipio y de la administrador pública municipal. Vaya, un coyote ya muy balaceado y quizá –junto con Heliodoro Araiza- de los pocos pensantes que había en ese entonces en el equipo de Quezada.

TRICOLOR.- Ante un público militante, el Partido Revolucionario Institucional registró a sus candidatos locales en la Asamblea Municipal del IEE, siendo Sergio Carrillo Escudero, candidato a la presidencia municipal, quien encabezó el evento, mismo que estuvo acompañado de Juan Cinco, por la sindicatura; Yubia Velázquez Chávez, por el Distrito 12; Vania Posada, por el Distrito 15; Hugo Corral, por el 16; Octavio Piceno, por el 17 y Rosy Carmona, en el 18. Con la presencia del dirigente estatal Alejandro Domínguez y con la ausencia de la candidata a la gubernatura, Graciela Ortiz.

RIGGS.- Por otra parte, con bombo y platillo Movimiento Ciudadano registró a sus candidatos locales ante la Asamblea Municipal. Y es que al templete propio del partido se subieron: Miguel Riggs, candidato a la presidencia municipal; Nadia Siqueiros, del Distrito 12; Mauricio Gutiérrez Moure, Distrito 16; Miguel Pérez, Distrito 15; Víctor Gómez, al Distrito 17 y Erika Mendoza, por el Distrito 18. Todos acompañados por Alfredo “el Caballo” Lozoya.

CUADRO.- Sin duda, Movimiento Ciudadano fue el partido "pequeño" que mayor presencia tuvo en las instalaciones de la Asamblea, con acarreados –dijeron algunos-, otros que descendieron de camiones, entre jóvenes, adultos y personas de la tercera edad, el caso es que llevaron al cuadro completo para demostrar el musculo de Riggs Baeza.

AMPARO.- El ex líder nacional de las juventudes priistas, Cristopher James Barousse, llevará su proceso en libertad desde su domicilio en la colonia Santa Rosa, en tanto sus abogados continúan con los temas de amparos y demás, luego de pasar varios meses en Aquiles Serdán por presuntamente haber participado en la “nómina secreta” del exmandatario César Horacio. Quienes saben del tema aseguran no perdió el tiempo y pidió al interior del Cereso poder impartir clases a los internos. Ayer finalmente le concedieron arresto domiciliario.