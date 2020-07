-- Morenistas se pelean, ¡por César! -- Aspirantes capitalinos, “preparados” -- Evalúan control de daños

DIPUTADO.- Que ironías, ahora dos morenistas y más aún juarenses se envían saludos uno al otro por el caso César Horacio D., el fin de semana el diputado federal Ulises García comentó que si existen pruebas que involucren al senador Cruz Pérez Cuéllar con el exmandatario serán ellos (los morenos), los primeros en pedir su desafuero, nomás por si hacía falta entretenimiento, no les bastó la detención.

SENADOR.- A lo que reviró el senador diciendo que los iba a estar esperando, que llegaran con las pruebas si es que las tenían, llamando cobardes a quienes le atacan de esa forma, pues asegura son calumnias; de nadie es desconocido que el diputado Ulises es una hechura del delegado del Bienestar, Juan Carlos Loera de la Rosa, así que ya se sabe de dónde salieron los cordiales saludos.

EQUIPO.- Esto generó que el equipo de comunicación de la bancada de Morena en el Congreso local se resbalara, pues replicaron el comunicado del legislador García en el chat de prensa de Morena del Legislativo local, sin embargo, a los segundos tuvieron que eliminarlo, argumentando que los diputados locales no estaban de acuerdo en su difusión, el error sin duda se lo lleva Zianya Sandoval, quien acostumbra a enviar y después borrar, varios dicen que le han tenido que soportar algunos errores, sobre todo cuando actúa de forma visceral.

AZULES.- A semanas de que inicie el proceso electoral de 2021, son varios aspirantes que buscan la candidatura capitalina, por el lado del PAN se enlistan: Miguel La Torre, actual diputado local, quien busca la venia del mandamás de Palacio; Jorge Soto, diputado local del grupo “Gaudini” y volcado a favor de Maru; Marco Bonilla, cercanísimo a la alcaldesa Maru; y Miguel Riggs, diputado federal quien intenta limar asperezas con el mandatario; Roberto Lara, Georgina Bujanda y Fernando Álvarez, se han quedado rezagados, o bien ya no mostraron (por ahora), interés por dicha aspiración.

GUINDAS.- El partido Morena hará su mejor intento, saben que al no aparecer Andrés Manuel López en la boleta electoral tendrán un reto mayor, pero aún así se apuntan: de nueva cuenta Fernando Tiscareño, aunque desde que cambi su lugar de residencia a la Ciudad de México se dice abandonó su aspiración; Marcelino Gómez, delegado regional del Bienestar, a quien le ha dado por revivir sus fotos con el uniforme gris del Cereso; Miguel Colunga, diputado local, mismo que intentará la hazaña; y finalmente Hugo González, asesor legislativo, aspirante al CEE de Morena, quien poco a poco sigue avanzando.

TRICOLOR.- Por el lado del PRI, desde hace algunos meses la diputada local Rosa Isela Gaytán se trazó la meta para lograr la candidatura, es de las más populares; el empresario Maurilio Ochoa, quien no se ha sacado la espina desde hace ya casi 7 años; algunos dicen que hasta el mismo Fermín Ordóñez, expriista, regresaría; cerrando así la pequeña lista, la caballada está un tanto flaca. Cierto es, falta un año para la elección, aspirantes bajarán y otros se posicionarán, aparecerán los famosos “caballos negros”, pero hasta hoy los ya mencionados son los que encabezan.

ESPINO.- Digiriendo la jugada de varias bandas que provocaron las detenciones y procesos de extradición que viven los chihuahuenses César Horacio y Emilio L., la clase política renueva sus estrategias para avanzar en el proceso electoral 2021, que en unas semanas iniciará formalmente. Rafael Espino, aspirante guinda, está de gira en los municipios del noroeste del estado sábado y domingo.

CAMPIRANO.- Espino en su recorrido se reunió con productores del campo y delegados de su partido para fortalecer ese lazo de confianza y comunicación. De acuerdo a lo que trascendió, el consejero independiente de Pemex inició las reuniones en Nuevo Casas Grandes, siguió en Bachíniva, Ignacio Zaragoza y cerró en Namiquipa.

ENDOSO.- El senador Gustavo Madero ha tenido varias reuniones en su war room para hacer un relanzamiento de su precandidatura al gobierno de Chihuahua; por el momento sus estrategas le han recomendado que sólo busque el endoso de los positivos del titular del Ejecutivo, Javier Corral, sobre todo en el tema de combate a la corrupción.

EBULLICIÓN.- Por cierto la alcaldesa, Maru Campos, y su equipo están en el tema de control de daños, hasta donde afectará la campaña negra que le han creado de su relación con el exgobernador Duarte; César Jáuregui, Mario Vázquez y Arturo García Portillo encabezan el trabajo de análisis y estrategia. Los grupos internos del Partido Acción Nacional se encuentran en plena ebullición y al borde de la ruptura si no se demuestra altura de miras y prudencia.

PRI.- Varios personajes tricolores se reunieron en la semana con “Alito” Moreno, presidente del CEN del PRI para medirle “el agua a los camotes”; por las oficinas de Insurgentes desfilaron “Teto” Murguía, exalcalde Ciudad Juárez; Alejandro Cano, exalcalde Chihuahua capital; y el diputado Omar Bazán; todos pidieron piso parejo para el proceso de elección interna de candidato a gobernador; también todos derrocharon optimismo y ven a un partido de regreso en las elecciones del próximo año.

VISITA.- A propósito del presidente Alejandro Moreno, ayer los exdirigentes del CDE tricolor reunidos por segunda ocasión tuvieron un diálogo vía telefónica con “Alito”, quien les refirió que muy probablemente en agosto estaría visitando al “estado grande” y que dentro de su agenda de trabajo se reuniría con ellos, hecho que fue bien recibido por todos los expresidentes reunidos en el Mirador, veamos en qué termina el diálogo.

CANO.- Se filtró también que se iniciaron las pláticas entre Alejandro Cano y personajes de la Cuarta Transformación para su incorporación al proyecto del presidente, Andrés Manuel López Obrador. Los primeros acercamientos fueron positivos, los temas fueron variados, el trato fue cordial.

FANS.- Es el típico trato de ganar-ganar: Alejandro Cano se incorpora a un proyecto ganador y deja de ser utilizada su imagen por el actual partido al que pertenece y el proyecto presidencial gana una buena figura, con prestigio por su honestidad y capacidad, aseguran sus fans.

ATURDIDO.- Con la detención del exgobernador Duarte, parece que el alcalde juarense, Armando Cabada, está replanteando su estrategia; el distanciamiento con Marco Quezada, con Alfredo Lozoya y con el “Güerito” Martínez ha dejado varios heridos en el camino; por la ruta independiente se ve difícil llenar los requisitos y las dirigencias de los partidos políticos cada vez parecen más lejanas. Aunque en política también hay jugadas de sacrificio y premios de consolación.

SAFRAN.- El esfuerzo de promoción de más de cuatro años hecho por el equipo de Alejandra de la Vega, en la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, está rindiendo frutos para Chihuahua; el anuncio de nuevas inversiones apenas firmado el T-MEC es oxígeno puro por las crisis de salud y económica que vive nuestro país.

BRP.- Alta tecnología, nuevas reglas del juego internacional, Estado de derecho, localización estratégica y mente de obra de alto nivel sedujeron a los inversionistas franceses de Safran y canadienses de BRP para invertir 200 millones de dólares en nuestro estado, cifra que generará cientos de empleos en Ciudad Juárez y Chihuahua capital.







RECLAME PARA FOTO: Sin mucho ruido, Alejandra de la Vega, secretaria de Innovación y Desarrollo Económico, logra un segundo acuerdo con una empresa industrial de giro internacional para su instalación en la capital del estado, la cual generará cientos de empleos.