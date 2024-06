--Nadie se explica la oposición a subestación eléctrica --Saldrá cara indolencia federal en tramos carreteros

CONTROVERSIA.- En la zona occidente del estado se gesta una controversia entre presuntos campesinos dirigidos por Eraclio “el Yacko” Rodríguez, quienes se rehúsan a la construcción de la subestación eléctrica en el campo menonita número 73, incluso denunciaron que los productores son víctimas de cobros por parte de la CFE para concretar el proyecto.

ESTRATEGIA.- Sin embargo, se dice que los señalamientos que han venido planteando son mera estrategía del grupo que encabeza a los inconformes, ya que en la óptica oficial, el proyecto no genera cobros para su elaboración y al contrario, beneficiará a cientos de productores en esa región.

OBJETIVO.- La subestación eléctrica Campo 73 está ubicada en el campo 79 del municipio de Riva Palacio y según la CFE tiene como objetivo satisfacer la demanda de energía eléctrica en Ojo de la Yegua, colonia Santa Rita, Jagüeyes y colonia Manzanillas, de esa demarcación y de Namiquipa.

RECURSOS.- La construcción de esa obra se financiará con recursos propios de la CFE para satisfacer las aportaciones emitidas de los Oficios de Presupuesto de Obra por nuevos servicios, ampliaciones de carga y modificaciones a la red son pagadas a través de referencias bancarias.

AVANCE.- Actualmente, la subestación eléctrica Campo 73 se encuentra con un avance de construcción del 90% y en tanto, el área está suministrada eléctricamente por la subestación Álvaro Obregón.

FRENTE.- Se gestionará una reunión presencial para el próximo miércoles 3 de julio con los presidentes municipales de Namiquipa y Riva Palacio para hacer frente a las quejas y resolver con quiénes se oponen, así como con jefes de las colonias Menonitas.

REPRESENTANTES.- Los integrantes de la comunidad menonita y representantes de la colonia Santa Rosa: Jacobo Whall y David Redeckop, así como Julio César Murillo García son algunos de los que se encuentran a favor de la obra.

DESACUERDO.- Ellos, como representantes también se mostraron en desacuerdo con los llamados que ha hecho el grupo del exdiputado y algunos de sus allegados para frenar las obras.





REGISTRO.- En el primer semestre del año, hay un registro de 5 mil 520 accidentes carreteros en los tramos federales de todo el país, ocasionados directamente por los baches, cifra en la que por desgracia, el estado de Chihuahua aporta 500.

NÚMERO.- Significa en números robustos que cada mes se registraron casi 84 en la entidad. Desde luego las cifras no incluyen las ponchaduras de neumáticos reportadas o no a las aseguradoras, o que no terminaron en un accidente como tal, simplemente se orillaron en el acotamiento a la espera de la grúa porque no sólo se reventó la llanta, sino se quebró el rin y en ocasiones, la suspensión.

REPORTE.- Son los números de accidentes reportados que tiene en su poder la diputada federal Carmen Rocío Alonso, a los que calificó como las cifras de la indolencia e irresponsabilidad del gobierno federal.

CENTAVO.- El motivo: en los últimos tres años no se presupuestó ni un centavo para las carreteras federales en el estado grande; sólo hubo recurso extraordinario en el 2023 de 520 millones de pesos para la vía corta a Parral, que de poco sirvió para esa transitada rúa y se la pasan con un constante rebacheo.

INVERSIÓN.- Dicho por la legisladora, el estado de Chihuahua requiere de 9 mil millones de pesos para dar mantenimiento a las vías de comunicación federales ante la omisión y descuido del sexenio que está a punto de fenecer. En conclusión, salió más caro que dejaran de invertir y ahora ponerlas al día.





DEFENSA.- Tanto defendían los diputados de Morena la preparación de los jueces y magistrados en la designación pasada, que ahora hicieron mutis ante la Reforma al Poder Judicial planteada por el presidente de la República, donde al parecer cualquier persona podrá participar e impartir justicia.

APOYOS.- Bastó que Andrés Manuel López Obrador contara con la mayoría en el Congreso de la Unión para que sus legisladores locales salieran a defender la elección popular de los juzgadores, olvidando los argumentos que sostuvieron a capa y espada en diciembre pasado para mantener la designación en el estado.

PLANCHADO.- Sin embargo el proyecto de la Reforma al Poder Judicial ya se encuentra más que planchado, a pesar de que apenas se esté revisando en los foros que se convocaron en diferentes partes del país, donde Chihuahua como ya se había señalado, pues no estuvo incluido.





INÉDITA.- Contenta se vio el viernes a la diputada presidenta del Congreso del Estado, Adriana Terrazas, promovente del primer Parlamento de Mujeres que concluyó con la oportunidad inédita de escuchar propuestas de la sociedad civil que con el paso del tiempo se conviertan en nuevas políticas públicas a favor de niñas, adolescentes y mujeres.

ATENCIÓN.- En la organización y atención a las parlamentarias destacaron las congresistas Ivón Salazar del PRI e Isela Martínez y Diana Pereda del PAN, así como la maestra Verónica Pacheco, titular de la Unidad de Igualdad de Género del Congreso.

PROPUESTAS.- De 106 interesadas en exponer propuestas en la tribuna, el comité organizador seleccionó 33, igual número de curules ocupadas por las parlamentarias, en una sesión que duró casi tres horas.

PROPUESTAS II.- Entre los temas planteados destacaron la atención a la violencia obstétrica, apoyo a cuidadoras de personas adultas, derechos de mujeres con discapacidad, deudores alimentarios, combate a la violencia vicaria y a la digital, inclusión a mujeres de pueblos originarios, madres estudiantes y la garantía al derecho de la salud mental.