--Ni 20 elementos federales “vigilan” los bosques… --Por cerrar, el expediente del crimen de Sully Ponce

FOTO.- Con una fotografía en la que aparece la gobernadora María Eugenia Campos junto con los senadores priistas Claudia Ruiz Massieu y Miguel Ángel Osorio, así como el todavía perredista Miguel Mancera, amaneció ayer la cuenta de Twitter de la mandataria, ya que desde la tarde del lunes viajó a la capital del país.

CENA.- No se detalló el tema de la reunión, Campos Galván sólo refirió su cariño, admiración y solidaridad con la senadora, mientras Ruiz Massieu publicó también en su cuenta que había cerrado la noche con broche de oro al cenar con su amiga y con quien “compartió la visión de ir unidos para construir el México que queremos”.

VISIÓN.- Claudia Ruiz ha defendido la alianza Va por México, igual que Osorio Chong, mantuvo su postura para votar en contra de la militarización en el Senado a diferencia de Mancera Espinosa y recién se reunió con Dante Delgado, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, para compartir esa visión; asimismo declaró en entrevistas que no descartaba ser una figura para la candidatura presidencial de la coalición.





***





GAS.- A la Ciudad de México acudió la gobernadora como invitada especial en la mesa de diálogo “Gas natural: Motor del desarrollo nacional” en la edición 21 del Foro Energy Day. En su exposición, Maru Campos destacó las estrategias aplicadas en el estado grande, donde funciona una amplia red de gasoductos interconectados con Estados Unidos y el resto del país.

AGENCIA.- El gas natural es la transición a las energías limpias y el combustible del futuro, puntualizó al detallar que en Chihuahua el sector industrial demanda cada vez más ese carburante, por lo cual se integró la Agencia Estatal de Desarrollo Energético que impulsa proyectos estratégicos para garantizar el suministro a los 42 parques industriales en la entidad y los que están por constituirse.





***





CADENA.- La cadena de procuración de justicia para combatir la tala clandestina ni siquiera es competencia del fuero común y el combate corresponde al ámbito federal, sin embargo, la FGR, Semarnat y Profepa cuentan para ello con no más de 20 elementos para vigilar miles de hectáreas de bosques.

LAGUNAS.- Una de las muchas lagunas jurídicas que explica por qué pocos están detenidos por esa causa, aun cuando en los bosques hay tantos “lunares”, esas amplias áreas taladas o incendiadas por grupos criminales que tardarán décadas en reforestarse.

INSPECCIÓN.- Y es que sin una clara participación de las dependencias federales, las corporaciones locales acaban por realizar revisiones administrativas para determinar si la madera que sale de Chihuahua tiene o no permiso para su comercialización. Acaso, como señala el Consejo Coordinador Empresarial, lo más efectivo sea no comprar madera que no esté certificada para que deje de ser negocio.





***





VALOR.- Si los robos a transportistas que llevan mercancía como la manzana, cebolla, alfalfa, algodón y chile han sido un duro golpe a la economía estatal, los de un producto tan cotizado como la nuez ni siquiera se lo quieren imaginar tanto productores como autoridades y, por ello, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado ya se coordina con los municipios para desplegar el operativo “Cosecha de Alto Valor”.

CUSTODIA.- Así como la dependencia a cargo de Gilberto Loya ha custodiado los traslados de esos bienes agrícolas en los cuales la entidad posee los primeros lugares de la producción nacional, se hará lo propio con el fruto seco ante la temporada de mayor venta, a la vuelta de la esquina.

DESPLIEGUE.- Según se informó, personal de la Subsecretaría de Despliegue Policial ya empezó a reunirse con los jefes policiacos de San Francisco de Conchos, Meoqui, Rosales, Jiménez, Delicias, Julimes, Saucillo, La Cruz, Camargo, Buenaventura, Galeana y Nuevo Casas Grandes, así como los mandos fiscales de las zonas Centro-Sur y Norte para resguardar el trabajo agrícola ante la ola de asaltos, sobre todo en las carreteras del Estado de México, Zacatecas y Michoacán.





***





CARPETA.- La investigación por el homicidio de la exfiscal de feminicidios, Sully Ponce Prieto, cometido hace 12 días en Juárez, al parecer ya tiene los elementos suficientes para determinar el móvil del ataque armado y como se anticipaba desde el principio, ella no era el objetivo, pero su defendido sí y darle “raid” le costó la vida.

DEFENSA.- Quienes conocen de la indagatoria corroboran lo que señalaron policías en la escena del crimen, que ella defendía a un integrante de la pandilla “Los Mexicles”, logró que recuperara su libertad, lo recogió del penal y justo cuando ya circulaban por el Paseo Triunfo de la República los emboscaron.

MINUTOS.- Se dice que en breve el fiscal general Roberto Fierro arrestará a los presuntos responsables y ahí se disipará el misterio si la agresión provino de un grupo rival o de los mismos Mexicles, incluso si hubo o no colaboradores desde el reclusorio, ya que los interceptaron minutos después de arrancar el vehículo.