--Ni 2021, ni 2024 --Analizan reapertura en puentes --Que responda vista de la SCJN

CANDIDATURA.- En rueda de prensa virtual, el gobernador Javier Corral descartó tener aspiraciones por un cargo de elección popular en el próximo proceso electoral de 2021, o por una candidatura a la presidencia de la República en 2024, como han corrido versiones, pues dijo estará al frente del Gobierno del Estado cuando se tenga la elección en Chihuahua. Ni a una, ni a la otra, aclaró sobre sus supuestas pretensiones, para luego negar la posibilidad de una solicitud de licencia por ese motivo a su responsabilidad actual.

CANDIDATURA I.- Corral Jurado, a quien recientemente se ha mencionado como un posible candidato del PAN a la presidencia del país, dijo no estar en tal ruta al expresar que sus actividades no están encaminadas en la búsqueda de esa candidatura, la cual no debe anticiparse, pues tiene que construirse en su oportunidad, tras un análisis objetivo sobre quién es la mejor alternativa para lo que en ese momento le plantee al país como dilema.

SEGOB.- La mañana de ayer fue de reuniones para Corral Jurado; una de éstas fue la encabezada por la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y miembros del gabinete federal de salud, así como con gobernadores cuyas entidades tienen alta presencia de industria aeroespacial y automotriz, sesión en la que se analizaron los términos para los protocolos sanitarios recomendados para el reinicio de sus actividades. Al respecto Corral aclaró que en el caso de Chihuahua, la autoridad local evaluará y determinará las condiciones para la reactivación.

CANCILLER.- Otra de las reuniones sería, según lo anticipó, con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, con quien trataría, entre otros temas, lo referente a la reapertura para actividades no esenciales de los puentes internacionales con los Estados Unidos, que decidió de manera unilateral la restricción para las actividades no esenciales hasta el 22 de junio

SALUDOS.- Por cierto, el diputado federal priista Rubén Moreira le mandó saludos al gobernador y de paso le dijo que se reporte con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que dé contestación como tercer interesado a la vista que dio este Alto Tribunal, en las controversias constitucionales presentadas por alcaldes, en contra de los actos realizados por el Poder Ejecutivo Federal y la Conagua en materia de gestión de los recursos hídricos del estado grande, a propósito del pleito por La Boquilla entre la Federación y los agricultores-productores de la región centro-sur.

FORO.- Quien reiteró su presencia en el espacio público fue el exgobernador Francisco Barrio Terrazas, pues en sus redes sociales publicó la invitación al "Foro Digital de Análisis de la crisis sanitaria y económica Covid-19", organizado por el Gobierno del Estado y que se desarrollará hoy a las 13:00 horas.

APOYO.- Pancho Barrio recientemente ha tenido algunas apariciones junto con los exgobernadores, Fernando Baeza, Patricio Martínez y José Reyes Baeza, quienes se han manifestado en apoyo al actual mandatario, Javier Corral, por las consecuencias de la pandemia en nuestro estado y en la demanda de recursos extraordinarios a Chihuahua por parte de la Federación.

RETIRO.- Según trascendió Barrio Terrazas puede ser una de las voces a escuchar en dicho foro, a lado de Luis Aguirre, presidente nacional de Index; Juan Camargo, de la UACJ, entre otros, por lo que no se descarta que este evento sea el inicio de una mayor actividad del exgobernador, quien incluso tal vez piensa dejar su retiro de los escenarios políticos.

ENTREGA.- Nos enteramos que esta semana el secretario de Desarrollo Social, Luis Aguilar Lozoya, realizará la entrega de unidades de transporte adaptado para personas con discapacidad en el estado, al lado del mandatario estatal; se trata de camionetas para el traslado de personas que acuden consultas médicas en varios municipios y camiones tipo urbano que ampliarán las rutas con las que cuenta actualmente la capital del estado.

TRANSPORTE I.– La gestión de Luis Aguilar representa una inversión que supera los 13 millones de pesos mediante el Fondo para la Accesibilidad al Transporte Público para Personas con Discapacidad del Gobierno Federal, en el estado se cuenta con un padrón de más de 400 mil personas con alguna discapacidad, motivo por el cual esta entrega es de suma importancia, ya que beneficia directamente a este sector de la población para su movilidad.