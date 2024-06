--Ni gasolina, menos cuadrillas en la SICT --Burócratas del Oro piden mediar a Andrea

FOROS.- Al revisar el Calendario de los Diálogos Nacionales de las Reformas al Poder Judicial se confirma que Chihuahua no está en la programación de sitios, donde se supone que se convocará a integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Asociación de Jueces y Magistrados, así como a los trabajadores del sector judicial.

CALENDARIO.- Según se dio a conocer, empezarán el 27 de junio en la Cámara de Diputados; el 1° de julio será en Guadalajara, Jalisco; al día siguiente será en Toluca, Estado de México y el 9 de julio en Chiapas.

CALENDARIO II.- El 12 de julio se llevará a cabo en Veracruz, el día 23 de ese mes en Puebla y una semana más tarde, el día 30 regresa a la Cámara Baja para cerrar los foros el 6 de agosto en Saltillo, Coahuila y dos días después en Culiacán, Sinaloa. Se invitará a las barras y colegios de abogados, universidades, escuelas de derecho y organizaciones civiles.

REFORMA.- Así que si los chihuahuenses están interesados en participar tendrán que desplazarse a cualquiera de esas entidades, o bien acudir al Congreso de la Unión porque de otro modo no se podrá opinar aun cuando la presidenta electa Claudia Sheinbaum sostuvo durante la campaña y ya después de las elecciones, que esa reforma se aplicará.

CONSULTA.- Si el hecho de abrir espacios a foros es un diálogo de una sola vía, poco sentido tendrá que los expertos emitan su postura al respecto, no obstante el gobierno federal quiere mantener la figura de consulta pública para que su iniciativa tenga la tutela de la sociedad y que los jueces sean elegidos por el pueblo.





***





VERDUGO.- Hablando de la Federación, la semana pasada el senador electo Juan Carlos Loera publicó en sus redes sociales de una reunión con Felipe Verdugo, subsecretario de la SICT en sus oficinas centrales y desde ahí, aseguró que ayer empezarían a reparar los baches y las malas condiciones del asfalto pero no ocurrió.

REPARACIÓN.- Se recalcó que el también ex delegado del Bienestar en Chihuahua no incluyó a la carretera Panamericana, que es por mucho la más dañada de todas las vías de comunicación en la entidad, aún así dijo que las obras de reparación se harían en los tramos federales Juárez-Janos y en la vía corta a Parral.

DIFÍCIL.- Sin embargo, no hubo tales acciones y esas rúas continúan en malas condiciones que de facto, han cobrado vidas. Se antojaba difícil que la cero inversión en 2023 y lo que va del año en el mantenimiento de las carreteras por parte del gobierno federal, se activara de golpe.

CENTRO.- Y esa complejidad no se refiere sólo a dichos sino que en el Centro SICT de Chihuahua no tienen cuadrillas de trabajo suficientes, no hay para la gasolina y menos para producir o comprar mezcla asfáltica. Además, un proceso de licitación tarda hasta 40 días, por lo que tampoco era viable que se hiciera realidad de un plumazo.





***





DUDA.- Por cierto llama la atención que ahora que el Gobierno del Estado entró a reparar baches en algunos tramos federales, sí acudió el legislador electo a pedir apoyo para Chihuahua y la duda para muchos actores políticos es por qué no lo gestionó cuando era súper delegado en la entidad para que fluyeran los recursos como en ése, en otros rubros.

MIGRACIÓN.- Uno de éstos, el de migración ya que justo cuando ocurrió el incendio en la estación del INM, Loera era el delegado y no medió para que la instancia federal y la política pública se reforzara con operativos y recursos, precisamente cuando las oleadas de personas en situación de movilidad tenían saturados los albergues.

GESTORES.- Ojalá, desde la máxima tribuna se constituya en eficiente gestor para que se active la coordinación, dejen de recortarse partidas presupuestales y se atiendan los asuntos que afectan a los chihuahuenses.





***





INTERCEDA.- El fin de semana, los casi 300 trabajadores del Ayuntamiento de San Francisco del Oro aprovecharon la visita en la zona sur de la senadora electa Andrea Chávez, quien desde la semana pasada comenzó una gira de agradecimiento, para pedirle que interceda en la falta de pago desde hace dos meses por parte del alcalde Arturo Huerta, del PT-Morena.

AMENAZAS.- Como se ha informado, les debe cuatro quincenas y ya ni se para por su municipio pero eso sí da entrevistas radiofónicas para amenazar a los empleados, quienes se fueron a huelga desde el viernes pasado y según él por abandono de trabajo ya están despedidos, además de que los va a demandar por manifestarse frente a su domicilio.

BASURA.- En respuesta, ayer los afectados fueron a tirar su basura a la casa del presidente municipal, ya que el servicio de limpia forma parte de la plantilla que ante la falta de pagos y la serie de promesas incumplidas se fue a huelga.