--No logran concretar debate Maru-Madero --Foco rojo en Cobach 2

DEMOCRACIA.- Parece que no habrá debate en la contienda interna del PAN por la candidatura a la gubernatura, las razones al exterior se desconocen; pero con esto, dicen, se perdió una buena oportunidad para dar una muestra de la democracia que tanto enarbolan.

CONTRASTAR.- Hay militantes que comentan que los debates no son un ejercicio desconocido para el PAN, según, señalan, lo acostumbraban en aquellas convenciones, de hace años, en las que la oratoria y la propuesta terminaban por definir el sentido del voto de los militantes. Debatir está en la sangre de los panistas y el encuentro entre Maru Campos y Gustavo Madero habría permitido contrastar el peso de sus proyectos.

ACUERDO.- Trascendió que la comisión organizadora no logró que las partes llegaran a un acuerdo. Los representantes de Madero habían dicho sí al debate, no obstante, por parte del equipo de la alcaldesa con licencia no logró llegar a un acuerdo. Los panistas de ambos lados y los que están todavía indecisos posiblemente se quedarán con las ganas de escucharlos.

RENUNCIAS.- Hablando de panistas, quienes se encontraron por coincidencia afuera de un reconocido café del Centro Histórico fueron los aspirantes a la Alcaldía, Miguel La Torre y Marco Bonilla, éste último le dijo: “Oye, ya voy a renunciar a mi cargo, ahí te espero eh”, como una invitación al primero para separarse de su curul en el Congreso local, sin embargo, sólo recibió una carcajada como respuesta; si bien, los dos son amigos desde hace varios años, juegan con equipos contrarios y no pierden oportunidad para echarse en cara sus divisiones políticas.

PROPUESTAS.- Por cierto, respecto a los grupos al interior de Acción Nacional, Maru Campos ha venido sumando cada vez más adeptos con su estrategia de precampaña, pues en cada municipio que pisa hace énfasis en todos los logros conseguidos como alcaldesa de la capital, destacando la gran inversión en la infraestructura y en la cobertura que tuvo con las becas académicas, a madres solteras, mujeres emprendedoras y grupos vulnerables; por su parte Gustavo Madero ha caído en el cliché del combate a la corrupción y las indirectas para Campos Galván, lo que seguramente ya está aburriendo a los militantes albiazules.

TRABAJO.- Diariamente revisa y pide a su equipo tener claridad en la cantidad de panistas contactados, atiende medios, viaja por las carreteras del estado, desde el pasado sábado donde en Delicias estuvo acompañada por distinguidos militantes de todo el estado, las visitas a municipios no han parado, está haciendo lo que sabe hacer, a ras de calle conquistando uno a uno el voto de los panistas.

JUÁREZ.- Este viernes y sábado se encuentra concentrada en Ciudad Juárez, lugar que sin duda representa el mayor reto para su campaña, pero no desaprovechó el tiempo y además de visitar panistas hasta la puerta de su casa y realizar pequeñas reuniones con militantes, visitó varios medios de comunicación aprovechando para promover el proceso interno del PAN y de paso que los juarenses la continúen conociendo.

ASPIRANTES.- A cuatro días de haber llegado a la presidencia del Comité Directivo Estatal del PRI, Alejandro Domínguez tiene que resolver una de las tareas más complicadas que tendrá a lo largo de los meses que esté en el interinato de la dirigencia, que es la de dejar que se registren todos los priistas que así lo deseen como precandidatos, o bien decidir desde ya quiénes no irían en esta contienda.

ASPIRANTES I.- Tiempo no tiene, esta definición debe quedar para el 23 de enero, pero además claro está que es una decisión que no toma sólo él; además entre recibir a decenas de aspirantes, la entrega-recepción de la dirigencia, convocatorias, atender medios de comunicación y demás, básicamente no le quedará espacio para ir cabildeando las candidaturas, será quizá un hecho que dará entrada a cuanto priista pueda inscribirse, ya después vendrá la “trasquilada” y la operación cicatriz.

INDEFENSOS.- Donde ha crecido un malestar y preocupación de padres de familia es en el Plantel 2 del Colegio de Bachilleres, ya que recientemente la directora de Planeación del Sistema General de los Cobach, Patricia Ileana Legarreta Castillo, ordenó eliminar bardas y el portón principal del inmueble a cambio de colocar un barandal.

EXPUESTOS.- Y es que la preocupación se da, porque en el año 2008 fue raptada y asesinada una jovencita que se encontraba en el interior de ese edificio educativo. De ahí, surgió la iniciativa de autoridades y padres de familia para darle mayor seguridad al Plantel 2 y con ello blindar con bardas altas y un portón al estudiantado ante cualquier contacto externo, por ello piden a Legarreta Castillo presente una justificación convincente.

ANTECEDENTE.- Aunque sumado a este malestar, también trascendió que Rodolfo Romano, docente de la materia de Derecho en el mismo Cobach 2, en enero de 2020 y en su calidad de juez, decretó libertad a uno de los dos acusados confesos de privarle la vida a la menor Paulina Elizabeth Luján Morales. La sentencia inicial fue prisión carcelaria de 60 años y un pago de 70 mil pesos por daños, y hace un año, Romano cedió la libertad reduciendo la sentencia de 60 a sólo 12 años; y el pago de 70 mil a 35 mil pesos.





