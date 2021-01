-- No maten al mensajero -- Batallan por candidatos en la Sierra

NO MATEN AL MENSAJERO.- Querida Maru, existe un grave problema: aunque mate al mensajero, el problema continúa y en definitiva esta casa editora no tiene nada que ver con la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General del Estado, ni mucho menos con los “moches” por los cuales supuestamente se inició.

NO MATEN AL MENSAJERO I.- Es preciso decir que existen las instancias legales correspondientes y también los amparos, tan criticados por costosos, que a veces retrasan la impartición de justicia.

NO MATEN AL MENSAJERO II.- Todos sabemos que los ataques del poder político a la prensa son muy longevos, algunos aseguran que el origen de la frase “no maten al mensajero” se remontan a los tiempos de Tigranes El Grande, Rey de Armenia entre 95 y 55 aC.

NO MATEN AL MENSAJERO III.- Es evidente que lo grave de estos ataques ya no es que maten al mensajero, sino que en las democracias son actitudes que nos acercan al autoritarismo, por eso reiteramos que conseguir información es la razón de ser de los periodistas y no se valen las campañas para desacreditarnos ni las amenazas como las del pasado fin de semana.

NO MATEN AL MENSAJERO IV.- Porque, como usted sabe, siempre hay alguien que nos cuente de las palabras altisonantes con las que habló de nuestra organización, después de una entrevista, para asegurar que cuando gane la gubernatura nos va a acabar. Sólo podemos recordar cómo se destruyen las democracias y reiterar que la información es nuestra materia prima.

CANDIDATOS.- En otro orden de ideas, en qué problemón se encuentran metidos todos los partidos políticos, pues como cada proceso electoral son muy pocos, sino es que nadie, los que desean ser candidatos en zonas calientes, como lo son las alcaldías de la Sierra de este bello y grande estado.

CANDIDATOS.- Sólo por mencionar un ejemplo, el municipio de Temósachic, quizás un par nada más ha levantado la mano para buscar la presidencia municipal, contando a todos los partidos políticos con registro, nadie quiere “aventarse ese trompo a la uña”, hay un temor enorme luego del asesinato del profesor Carlos Beltrán, que ha ocasionado que para esta candidatura los partidos literalmente rueguen para que algún valiente los abandere. Lamentablemente y finalmente es el viacrucis que se vive cada tres años en estos municipios.

FRONTERA.- Más de uno se pregunta qué motiva al fiscal general César Peniche a buscar la candidatura del PAN por la presidencia municipal de Juárez, pues de ser el mandamás en investigaciones en toda la entidad, conocedor de información privilegiada y confidencial, lo cambia por ir a tocar puerta tras puerta pidiendo el voto, en una zona que se considera casi perdida para el albiazul.

FRONTERA I.- Sus motivos tendrá, la relación con titular del Ejecutivo vuelve a estar en los mejores términos, luego de algunas semanas ríspidas. Lo han dejado correr, no le han dicho todavía que no, por lo que él se encuentra operando ya con estructura y demás en Juárez, por si finalmente la designación recae sobre él, y de ser así, la incógnita no terminará por responderse. Pocos han leído realmente esta jugada de ajedrez.

INCREMENTO.- La Comisión de Hacienda en el Congreso del Estado no sólo aprobó el dictamen del crédito que pretende el gobernador Javier Corral, sino que lo incrementaron de 1,633 a 1,898 millones de pesos a pagar a 20 años y comprometiendo así hasta en un 12% el Fondo de Aportaciones Federales.

INCREMENTO I.- En el dictamen que pretenden aprobar esta semana se incluyó el artículo tercero transitorio, en el cual prácticamente se le da un cheque en blanco al Ejecutivo, autorizándolo a que, a través de Hacienda, modifique el Presupuesto de Egresos acreditado para este 2021; en ese transitorio se señala también que pueden disminuir los montos de inversión pública productiva, pero no se habla de los gastos de operación.

VOTACIÓN.- Para su aprobación se requiere el voto de 21 de los 33 diputados, sin embargo sólo los ocho legisladores de Morena se han posicionado en contra, quienes tenían la esperanza de contar con por lo menos el apoyo de tres priistas, pero con el conflicto interno del tricolor será difícil llegar a un consenso, dejando la decisión en la postura que tomen el PT, el Panal y los diputados del PAN que se han rebelado contra Javier Corral.

PRIORIDADES.- Debido a la incertidumbre que se vive por los daños ocasionados por la pandemia, el regidor capitalino Antonio García puso sobre la mesa el modificar algunos rubros del presupuesto municipal 2021, para reforzar acciones que garanticen la atención médica y servicios de primera necesidad, sobre todo para los desprotegidos.

PRIVILEGIOS.- De acuerdo con lo que ha trascendido, el edil priista ha representado un factor que incomoda a otros regidores que sólo buscan los beneficios para un reducido sector de la clase pudiente, cuando en realidad cientos de colonias tienen años pidiendo servicios básicos, pavimento y apoyos.

INSISTENCIA.- Según se sabe, el regidor García ya expuso sus razonamientos ante la Tesorería Municipal, Obras Públicas, Desarrollo Urbano y la Dirección de Desarrollo Humano, con la finalidad de reasignar partidas financieras en apoyo al combate del Covid-19 y para las víctimas, ahora habrá que esperar si recibe respuestas.